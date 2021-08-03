Revolucionando os mercados de certificados de energia renovável com tokenização



O Acordo de Paris estabelece um framework global para evitar mudança climática perigosa, limitando o aquecimento global a bem abaixo de 2 °C (3,6 °F) e buscando esforços para limitá-lo a 1,5 °C (2,5 °F). Também visa fortalecer a capacidade dos países de lidar com os impactos da mudança climática e apoiá-los em seus esforços.

Mais organizações estão se tornando cada vez mais conscientes das estratégias de negócios sustentáveis e alinhando suas várias unidades de negócios em direção ao objetivo acima. A IBM afirma há mais de uma década que a mudança climática é uma preocupação séria que justifica uma ação significativa em nível global.

Atualmente, as empresas compram Certificados de Energia Renovável (REC) que representam 1 MWh de eletricidade zero carbono gerado por outra entidade. O vendedor do REC pode estar fora da região ou do país de origem da empresa. As empresas então usam os RECs para compensar sua pegada de carbono e estar em conformidade com os regulamentos sobre emissões de carbono e padrões verdes. No caso de comércio internacional (não combinado), apesar da compensação de carbono que permite às empresas cumprir suas obrigações, os RECs não garantem que a energia consumida tenha sido toda proveniente de fontes de energia renováveis.

As empresas estão concentrando seus esforços no uso da tecnologia para lidar com esse problema. As empresas estão buscando soluções mais novas para capturar, analisar e relatar informações das Metas de Sustentabilidade Ambiental (ESG) e reduzir seu impacto ambiental. Uma rede blockchain descentralizada e imutável, que aproveita características aprimoradas da tecnologia de livro-razão distribuído (DLT) pode aumentar significativamente a adoção de certificados de energia e garantir que o consumo esteja próximo da geração.

