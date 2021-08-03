Revolucionando os mercados de certificados de energia renovável com tokenização

O Acordo de Paris estabelece um framework global para evitar mudança climática perigosa, limitando o aquecimento global a bem abaixo de 2 °C (3,6 °F) e buscando esforços para limitá-lo a 1,5 °C (2,5 °F). Também visa fortalecer a capacidade dos países de lidar com os impactos da mudança climática e apoiá-los em seus esforços.
Mais organizações estão se tornando cada vez mais conscientes das estratégias de negócios sustentáveis e alinhando suas várias unidades de negócios em direção ao objetivo acima. A IBM afirma há mais de uma década que a mudança climática é uma preocupação séria que justifica uma ação significativa em nível global.
Atualmente, as empresas compram Certificados de Energia Renovável (REC) que representam 1 MWh de eletricidade zero carbono gerado por outra entidade. O vendedor do REC pode estar fora da região ou do país de origem da empresa. As empresas então usam os RECs para compensar sua pegada de carbono e estar em conformidade com os regulamentos sobre emissões de carbono e padrões verdes. No caso de comércio internacional (não combinado), apesar da compensação de carbono que permite às empresas cumprir suas obrigações, os RECs não garantem que a energia consumida tenha sido toda proveniente de fontes de energia renováveis.
As empresas estão concentrando seus esforços no uso da tecnologia para lidar com esse problema. As empresas estão buscando soluções mais novas para capturar, analisar e relatar informações das Metas de Sustentabilidade Ambiental (ESG) e reduzir seu impacto ambiental. Uma rede blockchain descentralizada e imutável, que aproveita características aprimoradas da tecnologia de livro-razão distribuído (DLT) pode aumentar significativamente a adoção de certificados de energia e garantir que o consumo esteja próximo da geração.
As organizações são impulsionadas para iniciativas de ESG por diferentes motivações. A geração de energia renovável em locais resulta em economia de custos. Há um interesse e foco consideráveis por parte dos acionistas e funcionários das organizações em reduzir a pegada de carbono, monitorar e relatar o progresso em direção à ESG. Os dados da pesquisa da IDC com compradores globais de tecnologia mostram que a maioria (69%) deles concorda ou concorda fortemente que sua estratégia de infraestrutura digital já é um facilitador importante de seus esforços de sustentabilidade.
A desregulamentação dos mercados de energia em muitos países incentiva um aumento na parcela de mercado para fornecedores de energia do setor privado. A participação de entidades menores do que as entidades governamentais ou semigovernamentais monopolísticas tradicionais resulta em uma oportunidade de troca de diferentes quantidades de energia e granularidade de certificados energéticos (P2P) ou com apoio de intermediários. Por exemplo, os certificados de energia podem ser negociados em unidades de tempo de programa (PTUs) menores, como o caso dos certificados por hora, ficando mais cadenciados com a compensação e a liquidação. Da mesma forma, o processo atualmente complicado de contabilidade de carbono se torna simplificado com economias significativas de custos, à medida que a medição inteligente e as automações são introduzidas.
Leis de emissões cada vez mais rigorosas e metas ambiciosas de descarbonização impulsionaram planos para desenvolver hidrogênio azul em escala comercial, derivado do gás natural e captura e armazenamento de carbono (CCS), e hidrogênio verde, produzido a partir de processos de eletrólise baseados em energias renováveis. Isso levou a um aumento de anúncios de projetos de hidrogênio trabalhando em conjunto com os setores de gás e renováveis. A geração de energia usando hidrogênio e outras fontes mistas tem algumas emissões de CO2 associadas e precisa ser capturada nos certificados.
Uma combinação de recomendações sobre a padronização de protocolos interoperáveis de organizações sem fins lucrativos e com fins lucrativos tem sido disponível no mercado, buscando adotantes iniciais e colaboradores para seguir e/ou contribuir para elas. A grande variedade de implementações para tokenizar certificados de energia, juntamente com o fato de que eles muitas vezes estão em fase inicial, exigem a definição de padrões do setor em relação à interoperabilidade entre redes em diferentes regiões geográficas em todo o mundo.
O tremendo potencial de democratizar o processo de aquisição de energia não é despercebido por participantes de nicho do mercado. Nesse ínterim, a adoção da blockchain está se tornando cada vez mais predominante. Suas características sem precedentes estabelecem confiança em um ambiente transparente, descentralizado, imutável e retrospectivamente verificável, que é bem percebido pelas comunidades do setor de energia. Uma tendência de mercado notável mostra que os ecossistemas autofinanciáveis estão aproveitando as soluções baseadas em Ethereum( ERC-20) ao introduzir uma camada dupla de tokenização. O objetivo das plataformas públicas de oferecer suporte a duas camadas de token é fornecer aos usuários finais acesso para usar sua plataforma e contribuir para as receitas corporativas e criar tokens trocáveis encapsulando certificados de energia.
Para criar um ecossistema financeiramente sustentável, são seguidas abordagens deprova de participação para incentivar os primeiros adotantes a apoiar uma plataforma. Por exemplo, a Restart Energy Democracy (RED), uma empresa independente de fornecimento de eletricidade e gás da UE, lançou uma plataforma de fornecimento de energia descentralizada para recompensar certificados de energia verde para consumidores de energia renovável. Ela permite a negociação direta peer-to-peer entre consumidores e fornecedores, enquanto os custos de transação são reduzidos. A estratégia de lançamento no mercado da RED é baseada em dois níveis de franquia, o mais alto exigindo a propriedade de um número mínimo de tokens.
Um sistema semelhante está sendo desenvolvido pela Power Ledger. Com seus próprios algoritmos de correspondência comercial, prosumers e consumidores podem transacionar a energia disponível de forma equitativa, sem favorecer nenhum dos participantes. Outras características dessa plataforma incluem a vinculação de tokens nativos a uma unidade local de moeda e a agregação de medidores individuais em uma única transação. O grupo de negociação pode ser configurado pelo host de aplicação ou pela Power Ledger. A WePower também oferece uma solução alternativa na troca de certificados de energia via seu token nativo WPR e leilões. A WePower lançou um produto de derivativos financeiros, chamado Contract for Difference, para mitigar o risco em contratos de compra de energia (PPAs) corporativos.
Como as organizações já estão comprometidas em contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDG), há necessidade de uma solução elegante que lhes permita calcular a pegada de carbono e auxiliar na criação de seus relatórios de ESG. O mercado fracionário, criado por iniciativas empresariais, é muito confuso e pode levar a uma adoção lenta.
Para revolucionar a negociação de certificados de energia de alto custo e complicados, estamos trabalhando em uma solução (enerT) para tokenizar certificados de energia usando Hyperledger Fabric e Tokens-SDK. A tokenização de certificados de energia em uma plataforma de DLT pode oferecer uma solução inteligente em relação à divulgação completa da certificação de energia. Além da quantidade de energia gerada por fontes mistas, os tokens criados na rede também podem armazenar outras características úteis, como emissões de CO2 na cadeia de suprimentos de energia.
Um mercado de energia tokenizado ofereceria uma ampla gama de certificados confiáveis em termos de tipos e origem de energia. Tal rede permitiria que fornecedores e consumidores negociassem certificados energéticos de forma eficiente e barata. Uma unidade de certificação tokenizada seria como o que o contêiner fez pelo setor de transporte marítimo.
Nossa solução enerT está sendo desenvolvida como uma solução energética em uma tecnologia privada e baseada em permissões para eliminar o consumo de energia por suas operações de rede. O protocolo de consenso energeticamente eficiente da malha Hyperledger é baseado na RAFT, uma abordagem de seguidor — líder. Esse fator leva as operações de rede a consumir energia limitada, em comparação com algoritmos de mineração com quebra-cabeças matemáticos (como prova de trabalho), frequentemente usados em várias redes públicas.
O IBM Blockchain Services pode ajudar a dar vida às suas ideias. Explore o uso da blockchain e recursos digitais em sua empresa.
O relatório sobre plataformas de segurança de dados da KuppingerCole traz orientações e recomendações para encontrar produtos de proteção e governança de dados confidenciais que melhor atendam às necessidades dos clientes.
Consiga insights para se preparar e responder a ciberataques com maior velocidade e eficácia com o IBM X-Force Threat Intelligence Index.
Descubra os benefícios e o ROI do IBM Security Guardium Data Protection neste estudo do TEI da Forrester.
Acesse o relatório Gartner® para saber como gerenciar todo o inventário de IA, proteger as cargas de trabalho de IA com barreiras de proteção, reduzir riscos e gerenciar o processo de governança para ter confiança em IA para todos os casos de uso de IA na sua organização.
Aprenda estratégias para simplificar e acelerar seu roteiro de resiliência de dados, além de atender aos mais recentes requisitos de conformidade normativa.
Siga etapas claras para realizar tarefas e aprender a utilizar a tecnologia com eficácia em seus projetos.
Proteja os dados em vários ambientes, cumpra os regulamentos de privacidade e simplifique a complexidade operacional.
Conheça o IBM Guardium, uma família de software de segurança de dados que protege os dados confidenciais no local e na nuvem.
A IBM oferece serviços abrangentes de segurança de dados para proteger dados corporativos, aplicações e IA.
Proteja os dados da sua organização em toda a nuvem híbrida e simplifique os requisitos de conformidade com soluções de segurança de dados.