Globalmente, o setor imobiliário foi recentemente avaliado em mais de US$ 280 trilhões — uma classe ativa mais valiosa do que todas as ações, participações e dívida securitizada do mundo combinadas, e representa a maior quantidade de riqueza, equivalente a três vezes e meia o PIB global total. Nos Estados Unidos, o primeiro registro de venda de uma casa foi registrado em 1890, mas foi só na década de 1910 que os agentes começaram a atuar como intermediários para compradores e vendedores usando orientações, decoração de casas e placas de jardim para comercializar uma casa.
Esses agentes disponibilizaram, e ainda fornecem, um recurso valioso: confiança! Quando você passa pelo processo de venda ou compra de uma casa com um agente experiente, pode confiar no conhecimento dele não apenas sobre as leis e regulamentos locais, mas também na garantia de que o vendedor realmente é dono da casa e que o comprador tem fundos para pagar a casa. Embora as táticas de marketing usadas na década de 1910 ainda sejam eficazes hoje em dia, os processos envolvidos na compra ou venda de imóveis estão prestes a ser revolucionados pela tecnologia blockchain.
Blockchain é um livro-razão compartilhado e imutável que facilita o processo de registrar transações e rastrear ativos em uma rede de negócios. Ao ter uma versão única e pública dos registros, a confiança necessária entre um comprador e o vendedor é diminuída, pois o vendedor pode provar imediatamente sua propriedade de um bem e o comprador pode provar imediatamente que seus fundos estão em mãos. De fato, com a utilização de contratos inteligentes em uma Blockchain, Mark Zilbert, EVP da Brown Harris Stevens Miami, diz que as transações imobiliárias podem se tornar tão fáceis quanto fazer compras on-line, permitindo que contratos imobiliários, cauções e registros de propriedades sejam concluídos e os fundos distribuídos sem empresas de títulos ou advogados.
Além da compra e venda individual de imóveis, a blockchain oferece a capacidade de mudar a forma como as pessoas investem em imobiliário. Ao tokenizar uma propriedade em um blockchain, um desenvolvedor remove a necessidade de financiamento bancário tradicional e se libera das restrições tradicionais de cronograma de vendas em propriedades de investimento. Do lado do comprador, expandir ou diminuir uma posição é tão fácil quanto encontrar um comprador ou vendedor para uma Compartilhe da propriedade. A tokenização de propriedades de luxo até atraiu alguns dos principais corretores de Nova York para a tecnologia blockchain.
Ryan Serhant, autor do best-seller "Sell It Like Serhant" e estrela do programa "Million Dollar Listing New York" do canal Bravo, disse à Forbes: "O mercado imobiliário em Nova York é sempre forte, mas pode levar algum tempo para vender um imóvel novo pelo preço certo." Com a tokenização de blockchain, podemos remover a pressão indisciplinada do financiamento bancário tradicional, o que é muito mais saudável para o projeto e todos os stakeholders. A tokenização está abrindo caminho para uma nova vanguarda no desenvolvimento imobiliário."
Enquanto o setor imobiliário tem se concentrado em blockchain para manutenção de registros, os contratos inteligentes representam um futuro em que comprar e vender imóveis é tão fácil quanto fazer compras on-line. Os contratos inteligentes são linhas de código armazenadas em uma blockchain e executadas automaticamente quando termos e condições predeterminados são atendidos. No nível mais básico, são programas que são executados conforme foram configurados para serem executados pelas pessoas que os desenvolveram. Em vez do processo complicado em vigor, com cada parte envolvida aumentando o preço de uma propriedade através de sua comissão, a confiança poderia ser garantida entre os participantes por meio de uma única versão da verdade.
Com sua identidade armazenada em um blockchain, os credores hipotecários podem tomar rapidamente uma decisão sobre o crédito. Em seguida, um contrato inteligente poderia ser emitido entre o banco, o agente e a instituição financeira que concede o empréstimo hipotecário, de modo que, uma vez que os fundos fossem liberados para o agente, a instituição financeira que concede o empréstimo hipotecário deteria a propriedade e o pagamento seria iniciado com base nos termos acordados. A transferência de propriedade pode ser automática conforme a transação é registrada em um blockchain e é compartilhada entre os participantes que podem verificar o processo a qualquer momento.
Tokens são um depósito digital de valor. No setor imobiliário, a tokenização ocorre quando um interesse de propriedade ocorre por meio de um token e pode ser representada por muitas coisas, como propriedade de um ativo, capital na propriedade de um ativo, parte da dívida garantida pela propriedade, fluxo de caixa da propriedade e outros. Embora semelhante a um fundo de investimento imobiliário (REIT), os imóveis tokenizados diferem na medida em que os ativos são muito mais flexíveis e têm menos taxas de intermediários.
Os principais benefícios da tokenização de imobiliário, bem como de todos os ativos ilíquidos, são: liquidez adicional, menores barreiras de investimento, títulos programáveis e segurança e imutabilidade. Grandes marcas como o St. Regis Aspen Resort no Colorado já começaram a aproveitar tokens quando levantaram USD 18 milhões através da "Aspen Coin" via Indiegogo.
A confiança é um elemento fundamental no setor imobiliário, e a tecnologia Blockchain tem o potencial de viabilizar não apenas a confiança, mas também a cooperação entre entidades opacas. Embora a maior parte do setor imobiliário tenha se concentrado na blockchain para manutenção de registros, alguns players de vanguarda foram rápidos em ver as vantagens que os contratos inteligentes e a tokenização podem oferecer. Esses players estarão bem posicionados para ajudar seus clientes a aproveitar as potenciais oportunidades futuras habilitadas pela tecnologia blockchain.
Embora a blockchain tenha o potencial de revolucionar o setor, seja com um negócio de US$ 18 milhões em Aspen ou um contrato inteligente que torna a compra de uma casa tão fácil quanto comprar pasta de dente, os profissionais do setor imobiliário continuarão a prosperar. Como diz Mark Zilbert, "A consultoria, o conhecimento e a ajuda de profissionais imobiliários sempre serão uma parte importante do processo de comprador ou vendedor".