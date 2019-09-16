Blockchain é um livro-razão compartilhado e imutável que facilita o processo de registrar transações e rastrear ativos em uma rede de negócios. Ao ter uma versão única e pública dos registros, a confiança necessária entre um comprador e o vendedor é diminuída, pois o vendedor pode provar imediatamente sua propriedade de um bem e o comprador pode provar imediatamente que seus fundos estão em mãos. De fato, com a utilização de contratos inteligentes em uma Blockchain, Mark Zilbert, EVP da Brown Harris Stevens Miami, diz que as transações imobiliárias podem se tornar tão fáceis quanto fazer compras on-line, permitindo que contratos imobiliários, cauções e registros de propriedades sejam concluídos e os fundos distribuídos sem empresas de títulos ou advogados.

Além da compra e venda individual de imóveis, a blockchain oferece a capacidade de mudar a forma como as pessoas investem em imobiliário. Ao tokenizar uma propriedade em um blockchain, um desenvolvedor remove a necessidade de financiamento bancário tradicional e se libera das restrições tradicionais de cronograma de vendas em propriedades de investimento. Do lado do comprador, expandir ou diminuir uma posição é tão fácil quanto encontrar um comprador ou vendedor para uma Compartilhe da propriedade. A tokenização de propriedades de luxo até atraiu alguns dos principais corretores de Nova York para a tecnologia blockchain.

Ryan Serhant, autor do best-seller "Sell It Like Serhant" e estrela do programa "Million Dollar Listing New York" do canal Bravo, disse à Forbes: "O mercado imobiliário em Nova York é sempre forte, mas pode levar algum tempo para vender um imóvel novo pelo preço certo." Com a tokenização de blockchain, podemos remover a pressão indisciplinada do financiamento bancário tradicional, o que é muito mais saudável para o projeto e todos os stakeholders. A tokenização está abrindo caminho para uma nova vanguarda no desenvolvimento imobiliário."