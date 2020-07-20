Muitos profissionais do setor e especialmente artistas concordam que o atual sistema de distribuição de royalties está desatualizado, não é confiável e não prioriza o artista. Há uma estimativa de US$ 250 milhões em dinheiro de royalties ganhos, mas não distribuídos aos seus legítimos beneficiários. Esses fundos não alocados podem ser causados por discrepâncias nos contratos, cadastro inadequado ou dados mal gerenciados.

Antes da era da distribuição digital, os royalties mecânicos, que são pagos sempre que uma música é reproduzida, baseavam-se em unidades físicas vendidas, como discos ou CDs. Atualmente, as plataformas de streaming pagam uma taxa definida por reprodução, variando deUS$ 0,00069 por reprodução no YouTube a US$ 0,004 por reprodução no Spotify. Uma música no Spotify precisa de cerca de 230 streamings para ganhar um dólar. Depois que os lucros são divididos, os artistas recebem uma pequena parcela do total de royalties.

Sem um registro preciso dos colaboradores de uma música, os royalties não podem ser pagos. Pode levar anos para receber o pagamento, se é que isso vai acontecer. "Basta que um autor não seja creditado", diz um representante da NONRESIDENT, uma gravadora e plataforma de distribuição de Nova York para a Diaspora-Artists. "Os pagamentos de royalties são frequentemente atrasados de três a seis meses. O que acontece se uma música estourar e, quando as estatísticas chegarem, nem todo mundo tiver sido creditado? Nesse ponto, mudar os metadados é uma dor de cabeça, muitas vezes varrida para baixo do tapete. Quanto menor for a função que você tiver em um projeto, menos você será priorizado." Isso é especialmente um problema para artistas emergentes, que podem não estar preparados para resolver esses problemas em tempo hábil.