Imagine isso: uma plataforma única onde você pode procurar uma música e descobrir um registro de cada player que tocou nessa música desde o início até a entrega. Cada compositor, produtor, engenheiro de som e todos os intermediários. Imagine um modelo transparente de compartilhamento de receita que pague aos artistas sua parcela justa de royalties imediatamente. Imagine um mundo de maior confiança e responsabilidade entre artistas e grandes corporações de mídia.
Embora tudo isso pareça ótimo, ainda não chegamos lá. Para que artistas e empresas de mídia colham esses benefícios, todos os participantes da cadeia de valor da música digital precisam participar para criar uma rede escalável. A blockchain pode nos aproximar de tornar essa plataforma ideal uma realidade.
Muitos profissionais do setor e especialmente artistas concordam que o atual sistema de distribuição de royalties está desatualizado, não é confiável e não prioriza o artista. Há uma estimativa de US$ 250 milhões em dinheiro de royalties ganhos, mas não distribuídos aos seus legítimos beneficiários. Esses fundos não alocados podem ser causados por discrepâncias nos contratos, cadastro inadequado ou dados mal gerenciados.
Antes da era da distribuição digital, os royalties mecânicos, que são pagos sempre que uma música é reproduzida, baseavam-se em unidades físicas vendidas, como discos ou CDs. Atualmente, as plataformas de streaming pagam uma taxa definida por reprodução, variando deUS$ 0,00069 por reprodução no YouTube a US$ 0,004 por reprodução no Spotify. Uma música no Spotify precisa de cerca de 230 streamings para ganhar um dólar. Depois que os lucros são divididos, os artistas recebem uma pequena parcela do total de royalties.
Sem um registro preciso dos colaboradores de uma música, os royalties não podem ser pagos. Pode levar anos para receber o pagamento, se é que isso vai acontecer. "Basta que um autor não seja creditado", diz um representante da NONRESIDENT, uma gravadora e plataforma de distribuição de Nova York para a Diaspora-Artists. "Os pagamentos de royalties são frequentemente atrasados de três a seis meses. O que acontece se uma música estourar e, quando as estatísticas chegarem, nem todo mundo tiver sido creditado? Nesse ponto, mudar os metadados é uma dor de cabeça, muitas vezes varrida para baixo do tapete. Quanto menor for a função que você tiver em um projeto, menos você será priorizado." Isso é especialmente um problema para artistas emergentes, que podem não estar preparados para resolver esses problemas em tempo hábil.
Muitas das ineficiências nos pagamentos de mídia digital e resultados de crédito de metadados imprecisos, que resumindo, são todas as informações sobre uma música, incorporadas diretamente no arquivo. Por trás de cada arquivo de música estão seus metadados, contendo o nome do artista, autor de letras, produtores, engenheiros de som, informações de direitos autorais — a lista continua. Para que todos os contribuidores de música recebam o devido reconhecimento, os metadados precisam ser consistentes e precisos em todas as plataformas. Infelizmente, esse nem sempre é o caso.
Não existe um método padronizado ou "maneira certa" de registrar metadados. O mais importante é que as informações sejam capturadas corretamente. Mas, à medida que a música migra na cadeia de suprimentos de mídia, informações podem ser perdidas ou mal interpretadas devido a erros humanos e de computador. Esses problemas podem ser atribuídos à falta de um banco de dados central para armazenar essas informações. Quando as empresas recebem informações inconsistentes sobre uma música, os colaboradores não são contabilizados.
Resolver o problema de metadados falhos no setor de música pode criar uma visão completa de todos os colaboradores de um determinado trabalho, ao mesmo tempo em que simplifica o processo de pagamento.
A blockchain está sendo usada para gerenciar e rastrear de forma confiável vários aspectos do processo de criação de mídia. A artista vencedora do prêmio Grammy Imogen Heap fundou a Mycelia em 2015, um ecossistema digital apoiado por blockchain onde criadores e representantes de gerenciamento de mídia usam identidades digitais chamadas Creative Passports para gerenciar seus dados. Informações sobre uma música e seus contribuintes seriam armazenadas de forma segura, criando um banco de dados contínuo que ajuda a facilitar os pagamentos precisos e eficientes de royalties.
A construção de uma rede de metadados compartilhada e descentralizada usando a blockchain permite que os participantes em toda a cadeia de valor de mídia digital para inserir e compartilhar dados em um único espaço. Em 2017, o Spotify tomou medidas adquirindo a Mediachain, uma empresa que oferece uma interface única para armazenar dados contribuídos por organizadores, criadores e desenvolvedores. As informações sobre as músicas têm identificadores exclusivos que podem ser compartilhados entre várias partes, reduzindo os dados incompatíveis ou ausentes. Ao adicionar transparência e responsabilidade, a blockchain ajuda a identificar e alocar crédito onde ele é devido com base no esforço coletivo.
O setor de música passou por uma transformação rápida nos últimos 20 anos, desenvolvendo uma presença quase totalmente digital com um labirinto de novos players. Enquanto o setor acompanha a tecnologia moderna, as complexidades da propriedade de direitos e pagamentos ainda são obscuras.
Empresas em todo o mundo estão reconhecendo esses desafios e estão revolucionando o mundo da música com a blockchain. O consenso é essencial para uma solução de blockchain bem-sucedida, reduzindo o risco de colaboradores esquecidos e metadados ausentes. A criação de uma rede escalável levará tempo, mas se adotantes iniciais tão proeminentes quanto o Spotify continuarem a se posicionar contra a negligência no setor, estaremos um passo mais perto da direção certa.
Leia mais sobre como a blockchain pode ajudar a transformar o setor de mídia. Além disso, confira a biblioteca completa de thought leadership em blockchain.