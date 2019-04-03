Registros do governo com blockchain, para eficiência e confiança

Com que frequência os constituintes sentem frustração ao fornecer informações ao governo?
“Tenho que ligar para um departamento diferente para fazer as mesmas alterações que você acabou de fazer?”
“Por que estou esperando há 30 minutos para fornecer as mesmas informações que você já forneceu?”
“Isso é tão ineficiente!”
Os governos estão sob pressão para melhorar a experiência para todos os stakeholders — o público, as empresas e os funcionários. A aplicação do princípio da única vez (um conceito de governo eletrônico para apresentar informações padrão às entidades do governo uma única vez) alcançará eficiência para o governo e stakeholders.
OEuropean Interoperability Framework (parte da estratégia do Digital Single Market) adotou o princípio de uma única vez para administrações públicas, empresas e cidadãos. Particularmente relevante é a iniciativa de melhorar o acesso nacional e transfronteiriço aos dados do governo.
Os registros do governo geralmente são a fonte de dados confiável sobre uma pessoa, lugar ou coisa. No entanto, apesar dos esforços de digitalização, os dados de registro duplicados ainda estão "ocultos" em várias agências isoladas, causando conflitos que são tediosos de resolver e sem uma fonte única da verdade.
Os registros, aprimorados com a tecnologia blockchain, melhoram a eficiência, a confiança e a experiência do usuário, complementando os sistemas legados existentes. Os governos podem acelerar a adoção única dos princípios, preservando os investimentos nos dados confiável que possuem e nos sistemas legados que gerenciam os registros.
Imagine um futuro em que:
Registros precisos e acessíveis são cruciais para gerar confiança e transparência no governo. Fornecer acesso autorizado e compartilhamento de dados do governo — dentro e entre fronteiras nacionais — pode tornar o futuro imaginado realidade.
Uma plataforma de registro baseada em blockchain (com governos, empresas e intermediários como nós) aumenta a transparência e otimiza o processo de compartilhamento de dados de registro.
Uma plataforma de registro baseada em blockchain não significa que os governos devem eliminar e substituir os sistemas legados existentes. Uma plataforma de registro "invisível" (extraindo dados de sistemas legados existentes e isolados) pode fornecer valor imediato e incremental.
A blockchain permite essa abordagem ágil, fornecendo a base subjacente para o desenvolvimento de soluções com uma arquitetura modular e componentes como consenso, serviços de associação e contratos inteligentes. Essa abordagem oferece um time to value mais rápido, acelerando a velocidade de implementação a custos reduzidos.
O princípio "Think Big, Start Small and Scale Fast" prático na IBM se aplica perfeitamente. Enquanto os governos trabalham estrategicamente para racionalizar os registros, métodos e interfaces de programação de aplicativos (APIs) ágeis podem ser usados para estabelecer plataformas de registro compartilháveis com acesso seguro e seletivamente permissionado. Essa abordagem ágil também agrega valor aos esforços estratégicos do governo, documentando os registros, suas interfaces e as oportunidades para harmonizá-los.
Governos prospectivos já estão reconhecendo e agindo de acordo com o potencial da tecnologia blockchain para melhorar a transparência, a confiança e a eficiência dos dados de registro. Embora os registros prediais tenham captado grande parte da atenção inicial, houve muitas explorações sobre os registros comerciais.
A iniciativa de Registro Comercial Unificado de Dubai armazenará informações de registro de empresas para agilizar o processo de abertura e operação de um negócio, a emissão de licenças comerciais e a garantia da conformidade regulatória.
O Conselho Nacional de Escriturários (NCC) da França implementou com sucesso uma solução baseada em blockchain em todo o país dedicada a trazer maior transparência e eficiência por meio de um melhor gerenciamento de transações jurídicas relacionadas ao ciclo de vida das empresas.
A questão para os líderes não é se, mas quando eles vão explorar o uso da blockchain para registros do governo para melhorar a experiência do usuário, acelerar a eficiência do governo e restaurar a confiança.