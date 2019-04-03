Registros do governo com blockchain, para eficiência e confiança

Com que frequência os constituintes sentem frustração ao fornecer informações ao governo?

“Tenho que ligar para um departamento diferente para fazer as mesmas alterações que você acabou de fazer?”

“Por que estou esperando há 30 minutos para fornecer as mesmas informações que você já forneceu?”

“Isso é tão ineficiente!”

Os governos estão sob pressão para melhorar a experiência para todos os stakeholders — o público, as empresas e os funcionários. A aplicação do princípio da única vez (um conceito de governo eletrônico para apresentar informações padrão às entidades do governo uma única vez) alcançará eficiência para o governo e stakeholders.

OEuropean Interoperability Framework (parte da estratégia do Digital Single Market) adotou o princípio de uma única vez para administrações públicas, empresas e cidadãos. Particularmente relevante é a iniciativa de melhorar o acesso nacional e transfronteiriço aos dados do governo.

Os registros do governo geralmente são a fonte de dados confiável sobre uma pessoa, lugar ou coisa. No entanto, apesar dos esforços de digitalização, os dados de registro duplicados ainda estão "ocultos" em várias agências isoladas, causando conflitos que são tediosos de resolver e sem uma fonte única da verdade.



Os registros, aprimorados com a tecnologia blockchain, melhoram a eficiência, a confiança e a experiência do usuário, complementando os sistemas legados existentes. Os governos podem acelerar a adoção única dos princípios, preservando os investimentos nos dados confiável que possuem e nos sistemas legados que gerenciam os registros.