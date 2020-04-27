Automóveis autônomos alimentados por blockchain podem ser a resposta



A rápida jornada da blockchain de um chavão para a realidade é fascinante. Atualmente, a blockchain está transformando muitos setores, desde a área da saúde até a cadeia de suprimentos de alimentos. Agora, os fabricantes de automóveis estão imaginando como a tecnologia de contabilidade distribuída pode ser aplicada para alimentar veículos autônomos e aprimorá-los, aumentar a retenção de clientes, a satisfação e a experiência geral do automóvel. Mas como esse impulso à inovação está sendo feito?

Com o amadurecimento da blockchain e o aumento da demanda por carros autônomos, a blockchain agora está sendo considerada para gerenciar, armazenar e transferir registros digitais como identificação de veículos, posse, garantias, desgaste, quilometragem, arrendamentos, empréstimos, peças e informações de serviço para automóveis.

Blockchain e contratos inteligentes permitirão que esses dados sejam armazenados em um formato de livro-razão descentralizado e compartilhado. Uma parte desses dados contábeis estará disponível para as partes autorizadas com base em seus direitos e necessidades de acesso. Assim, a blockchain permitirá que fornecedores, autoridades e outras entidades presentes no mix verifiquem as credenciais e as utilizem quase em tempo real.

Por exemplo, departamentos de trânsito que utilizam blockchain e precisam colaborar com organizações externas, como os U. S. Departments of Justice e seguradoras, serão capazes de fornecer informações indiscutíveis às agências necessárias.