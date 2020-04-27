Automóveis autônomos alimentados por blockchain podem ser a resposta

A rápida jornada da blockchain de um chavão para a realidade é fascinante. Atualmente, a blockchain está transformando muitos setores, desde a área da saúde até a cadeia de suprimentos de alimentos. Agora, os fabricantes de automóveis estão imaginando como a tecnologia de contabilidade distribuída pode ser aplicada para alimentar veículos autônomos e aprimorá-los, aumentar a retenção de clientes, a satisfação e a experiência geral do automóvel. Mas como esse impulso à inovação está sendo feito?
Com o amadurecimento da blockchain e o aumento da demanda por carros autônomos, a blockchain agora está sendo considerada para gerenciar, armazenar e transferir registros digitais como identificação de veículos, posse, garantias, desgaste, quilometragem, arrendamentos, empréstimos, peças e informações de serviço para automóveis.
Blockchain e contratos inteligentes permitirão que esses dados sejam armazenados em um formato de livro-razão descentralizado e compartilhado. Uma parte desses dados contábeis estará disponível para as partes autorizadas com base em seus direitos e necessidades de acesso. Assim, a blockchain permitirá que fornecedores, autoridades e outras entidades presentes no mix verifiquem as credenciais e as utilizem quase em tempo real.
Por exemplo, departamentos de trânsito que utilizam blockchain e precisam colaborar com organizações externas, como os U. S. Departments of Justice e seguradoras, serão capazes de fornecer informações indiscutíveis às agências necessárias.
Em 2019, a IBM registrou uma patente para um projeto que permitiria gerenciar informações e interações para carros autônomos que utilizam a tecnologia blockchain. Essa tecnologia descreve os vários parâmetros que podem ser usados para avaliar o comportamento de motoristas próximos, usando uma ampla variedade de tecnologias de IoT de sensores. Esses dados coletados podem ser aproveitados para otimizar a avaliação de riscos com base nas manobras previstas e reais de veículos e motoristas próximos.
Na era dos automóveis autônomos, bilhões de dispositivos de IoT devem interagir uns com os outros com rapidez. Essas interações devem ser auditáveis e compartilháveis. A blockchain fornece uma plataforma descentralizada que torna mais difícil de adulterar, apoiando assim transações seguras, privadas e eficientes.
No mundo dos veículos autônomos, há muitos players que contribuem para esse ecossistema. Por exemplo, o livro-razão compartilhado de um carro específico, que inclui dados do fabricante do automóvel, dados em tempo real de sensores, condições das ruas, variáveis de ambiente, OEMs, fornecedores de seguros e outros participantes importantes, formará um subconjunto significativo de informações necessárias para dar suporte à funcionalidade o automóvel precisará operar de forma autônoma.
Uma grande montadora está testando um programa de software digitalizado de segurança automotiva que aproveita a blockchain subjacente como um livro-razão compartilhado para registrar todas as informações de reparo e manutenção de veículos em um único local. Tudo isso é possível com a integração da tecnologia blockchain ao DNA do setor automobilístico.
Especialistas do setor também estão experimentando o futuro da integração da IoT em microtransações na plataforma de automóveis. Alguns dos principais players automotivos estão avançando para participar de projetos de blockchain com muitos outros casos de uso ainda sendo explorados, como fabricação inteligente ou fabricação sob demanda com rastreabilidade da cadeia de suprimentos.
A blockchain pode desempenhar um papel fundamental em um cenário típico de gerenciamento da cadeia de suprimentos no setor de fabricação de automóveis, fornecendo uma ID exclusiva para cada número de peça e associando-a à tecnologia de IoT para desvendar custos, disputas e outras dificuldades da cadeia de suprimentos, desde a criação do produto, projeto, financiamento e leasing de distribuição de desenvolvimento.
Embora a blockchain seja respaldada por vários fatores de sucesso, sua aplicação para casos de uso automotivos ainda enfrenta grandes desafios externos, como falta de experiência, conhecimento, treinamento prático e escalabilidade.
O primeiro desafio enfrentado pela blockchain comercial no setor automotivo é o grande número de partes que podem ser solicitadas a adotar livros-razão descentralizados. Isso, além de regimes regulatórios dinâmicos e geograficamente variáveis, são fatores que terão que ser superados para uma adoção mais ampla, a fim de alcançar maior valor e eficiência.
Até 2025,espera-se que aproximadamente 8 milhões de carros estejam em trânsito com automação “condicional” ou superior. Assim, embora o setor enfrente problemas antigos semelhantes, como questões de gestão da cadeia de suprimentos e segurança veicular, novos desafios ainda envolvem inovação tecnológica e a evolução das normas do setor.
A blockchain é a aplicação precisa para proporcionar maior supervisão e responsabilidade nas cadeias de suprimentos automotivas e também pode funcionar como uma forma de os motoristas verem e entenderem como os dados de seus veículos estão sendo compartilhados e utilizados.
Combine avanços tecnológicos com o equilíbrio variável de novos participantes no setor automotivo. Combine também a aceitação pelo consumidor de custos e cenários regulatórios com a natureza das trocas de controle e do monitoramento de motorista.
A blockchain permanece no banco do motorista para ajudar a levar o setor automotivo para o próximo nível.
Dirigimos automóveis há mais de um século. Agora é hora de aproveitar o passeio!