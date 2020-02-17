Como mencionamos, o mercado global de produtos falsificados é um problema de bilhões de dólares e está crescendo rapidamente. Uma fração significativa desse número, da ordem de US$ 100 bilhões por ano, é devido a produtos de luxo falsificados, incluindo marcas bem conhecidas por trás de bolsas, roupas de alta qualidade, sapatos e acessórios. Muitas pessoas que compram produtos de marcas falsificadas podem não estar cientes de que os produtos são falsos, pois podem comprá-los online em sites de boa reputação, lojas de varejo ou réplicas do site do varejista ou fabricante.

Nos sistemas atuais da cadeia de suprimentos, não há uma maneira simples de rastrear a procedência e a autenticidade de um produto. Sistemas centralizados mais sofisticados usaram códigos de barras, códigos eletrônicos de produtos (EPC) exclusivos e tecnologia RFID para rastrear itens em toda a cadeia de suprimentos. Esses sistemas, no entanto, dependem de autoridades de certificação centralizadas e bancos de dados centralizados e, portanto, são fundamentalmente inseguros, pois têm pontos únicos de falha que os tornam suscetíveis a ataques cibernéticos e fraudes de agentes internos.

Os sistemas de blockchain descentralizados e imutáveis permitem o rastreamento de produtos até sua origem (rastreabilidade) e em todas as etapas da cadeia de suprimentos (autenticidade). Com base nessa base, vários projetos de blockchain já implementaram aplicativos descentralizados (dApps) que usam informações na cadeia de suprimentos para autenticar que um produto, como um bem de luxo ou um produto alimentício, é de fato autêntico. O dApp permite que o usuário digitalize um código QR no produto, fornecendo um rastreamento completo e validação da autenticidade do produto.

Essa abordagem rastreia o produto ou os componentes de um produto em cada etapa da cadeia, por exemplo, por meio de um chip RFID ou NFC integrado. Em cada etapa da cadeia, o chip RFID é digitalizado, um contrato inteligente é executado e, em seguida, vários nós confiáveis verificam se as informações estão corretas antes de serem gravadas na blockchain. Cada entrada no livro-razão da blockchain é assinada criptograficamente e criptografada, o que impede fraudes e reduz a chance de hacking. Como todo o processo da cadeia de suprimentos se torna transparente, torna-se possível validar a autenticidade do produto de forma rápida e econômica. Qualquer produto que não permita a autenticidade baseada em dApp torna-se suspeito, o que desestabiliza fraudes.

A procedência leva a autenticidade um passo adiante, também fornecendo informações sobre toda a história de um produto através da cadeia de suprimentos. Assim, por exemplo, o histórico de localização, o histórico de custódia e as condições ambientais durante a jornada podem ser rastreados e armazenados de forma imutável na blockchain. Esse tipo de informações — coordenadas de GPS, IDs de custódia, dados de temperatura, informações de acelerômetro (para avaliação de danos) — normalmente é fornecida por dispositivos de Internet das coisas (IoT). Esses dispositivos enviam fluxos de dados que, em combinação com um consenso descentralizado, são, então, gravados na blockchain. Como a tecnologia blockchain reduz os custos de verificação, ela provavelmente terá adoção generalizada, tornando comum a verificação da autenticidade e da procedência do produto.

Outros casos de uso podem incluir a verificação de certificações de culturas especializadas (ou seja, comércio justo, orgânico), origem e autenticidade de mercadorias de alto valor (ou seja, diamantes, metais preciosos, produtos de luxo etc.), designação sem conflitos (ou seja, SEM diamantes de sangue ou uso de trabalho infantil) e procedência/autenticidade de medicamentos médicos (ou seja, produtos farmacêuticos — abordados no Capítulo 12).

