O que é monitoramento da AWS?

O monitoramento da AWS é o processo de rastrear, coletar e analisar dados da plataforma de computação em nuvem Amazon Web Services (AWS). Ele ajuda a otimizar os recursos da AWS, identificar problemas de desempenho, gerenciar custos e manter a infraestrutura de nuvem segura.
Com mais de 30% do mercado de nuvem, a AWS executa mais infraestrutura do que qualquer outro provedor de infraestrutura de nuvem.1 As empresas usam a AWS para hospedagem na web, armazenamento de dados, análise de big data, desenvolvimento de aplicativos móveis e serviços de TI empresariais.
Para essas organizações, o monitoramento de suas cargas de trabalho na AWS é crítico. Ele permite que eles acompanhem métricas de desempenho, logs do sistema e eventos para ajudar a garantir que os ambientes da AWS funcionem conforme o esperado.
Sem monitoramento da AWS, os problemas de desempenho podem se multiplicar sem serem detectados, os custos podem aumentar devido a recursos superprovisionados e as vulnerabilidades de segurança podem permanecer expostas. Por exemplo, tráfego de rede excessivo pode sobrecarregar uma unidade de processamento central (CPU) e causar gargalos. Ou contêineres de armazenamento em nuvem mal configurados podem expor dados confidenciais por meio de acesso público.
As ferramentas de monitoramento da AWS podem identificar esses problemas e acionar respostas automatizadas, como invocar funções do AWS Lambda para remediação ou alertar equipes para resolução manual de problemas. Isso ajuda as organizações a manter um desempenho ideal, reduzir custos, fortalecer sua postura de segurança e tomar decisões baseadas em dados sobre sua infraestrutura.
O monitoramento da AWS ajuda a garantir a confiabilidade, a disponibilidade e o desempenho dos recursos da nuvem da AWS. Ele proporciona visibilidade das infraestruturas da AWS para que as organizações possam detectar e resolver problemas de forma proativa, reduzindo interrupções e minimizando o downtime.
O monitoramento ajuda a revelar a integridade operacional dos recursos baseados na nuvem da AWS, incluindo capacidade computacional, sistemas de armazenamento e infraestrutura de rede.
Por exemplo, se um servidor estiver enfrentando uma carga pesada de tráfego de clientes, o monitoramento acionará o ajuste de escala automático para adicionar mais servidores. Isso ajuda a evitar falhas nas aplicações e a garantir tempos de resposta consistentes mesmo durante picos de tráfego, para que as aplicações permaneçam acessíveis aos usuários finais.
Ao coletar métricas de recursos da nuvem da AWS, o monitoramento ajuda a otimizar as configurações para aumentar a velocidade e a eficiência.
Por exemplo, se usuários na Ásia estiverem enfrentando carregamentos de páginas lentos, as ferramentas de monitoramento podem armazenar o conteúdo em cache em Singapura, mais perto de sua localização. Isso ajuda a reduzir a latência e permite carregamentos de página mais rápidos, garantindo um streaming mais suave e melhorando a experiência do usuário.
Os custos da nuvem costumam ser um dos maiores itens de linha no orçamento de TI de uma organização.
O monitoramento pode identificar recursos da AWS subutilizados ou desnecessários para ajudar a otimizar os custos da nuvem. Por exemplo, um virtual servers que usa apenas 10% de sua memória alocada para sua carga de trabalho pode correr o risco de desperdiçar 90% dos custos de memória. O monitoramento do AWS pode ajudar a dimensionar automaticamente as instâncias e encerrar recursos ociosos fora dos horários de pico.
O monitoramento detecta atividades suspeitas ou alterações incomuns nas infraestruturas AWS que podem indicar ameaças à segurança, como chamadas de API não autorizadas, transferências incomuns de dados e alterações de configuração.
Por exemplo, quando as ferramentas de monitoramento detectam tentativas de login repetidamente fracassadas, elas podem bloquear o endereço IP de origem e acionar notificações de segurança.
O monitoramento pode identificar possíveis problemas antes que eles ocorram e afetem os usuários finais. Isso pode incluir a aproximação dos limites de capacidade, tendências de degradação do desempenho e expiração de certificados SSL.
Por exemplo, monitorar um banco de dados que se aproxima de mais de 90% da capacidade de armazenamento aciona alertas para que os desenvolvedores adicionem mais espaço antes da falha do banco de dados.
O monitoramento da AWS coleta e analisa continuamente dados da infraestrutura da AWS.
Os dados de monitoramento normalmente incluem métricas de desempenho, utilização de recursos e taxas de erro de servidores, bancos de dados e aplicações, juntamente com registros do sistema, como chamadas de API, alterações de configuração, atividade de rede e eventos de segurança.
As ferramentas analisam esses dados para identificar tendências, detectar anomalias e visualizar desempenho em tempo real por meio de dashboards.
As ferramentas de monitoramento da AWS podem então alertar as equipes sobre possíveis problemas para solução de problemas e análise da causa raiz. Elas também podem resolver automaticamente alguns problemas, incluindo adicionar recursos ou reiniciar serviços da AWS.
Por exemplo, quando os clientes abandonam carrinhos de compras on-line devido a falhas nos checkouts, o monitoramento do AWS pode identificar erros no gateway de pagamento e alertar a equipe de DevOps. Em seguida, elas podem investigar e corrigir a configuração de tempo limite desatualizada, minimizando a perda de receita.
O preço de monitoramento da AWS normalmente escala de acordo com o número de métricas personalizadas, volumes de ingestão de logs e frequência de análise, dependendo dos serviços usados.
Para fornecer cobertura abrangente, o monitoramento da AWS normalmente rastreia métricas em quatro áreas principais:
O monitoramento da AWS rastreia automaticamente o desempenho e o consumo de recursos em todos os componentes da infraestrutura da AWS.
Essas métricas ajudam as equipes a identificar recursos superprovisionados, prever necessidades de capacidade e detectar degradação de desempenho antes que ela afete os usuários.
O Amazon CloudWatch, a base do monitoramento da AWS, é a principal ferramenta para coletar esses dados. Ele coleta, agrega e analisa automaticamente métricas em todos os serviços da AWS. Outras ferramentas da AWS, como X-Ray e CloudTrail, integram-se ao CloudWatch para fornecer uma visão unificada da integridade, do desempenho e da segurança do sistema.
O EC2 fornece virtual servers que executam aplicações na nuvem com capacidade de computação sob demanda.
As principais métricas do EC2 incluem:
O ECS e o EKS, os serviços de contêineres nativos da Amazon, implementam e orquestram aplicações conteinerizadas em escala.
As principais métricas de contêineres incluem:
O RDS fornece bancos de dados gerenciados em ambientes de nuvem da AWS.
As principais métricas de RDS incluem:
O Lambda disponibiliza computação sem servidor para tarefas como redimensionar imagens ou atualizar bancos de dados.
As principais métricas do Lambda incluem:
O ELB distribui o tráfego de entrada para recursos de nuvem apropriados para ajudar a manter alta disponibilidade.
As principais métricas do ELB incluem:
O monitoramento de desempenho da AWS pode rastrear o comportamento das aplicações, mas apenas com configuração manual e instrumentação de código.
As aplicações raramente existem isoladamente: elas se conectam a processadores de pagamento externos, APIs de terceiros e bancos de dados que não são da AWS.
O monitoramento dessas interações revela se os problemas de desempenho decorrem dos recursos da AWS ou das dependências externas. Ele também fornece insight sobre como os usuários finais interagem com as aplicações.
O AWS X-Ray, um serviço de rastreamento distribuído, é a principal ferramenta para coletar essas métricas. Quando o código é instrumentado com seu SDK, o X-Ray rastreia as solicitações à medida que elas migrar pelas aplicações, proporcionando visibilidade sobre a latência, erros e gargalos nos serviços da AWS.
As principais métricas de desempenho de aplicações incluem:
O monitoramento da AWS rastreia automaticamente atividades e alterações de configuração em uma conta da AWS. Essas métricas ajudam a identificar quem acessou dados confidenciais, detectar violações de políticas e comprovar a conformidade regulatória.
Diferentes serviços de segurança da AWS oferecem diferentes benefícios de segurança, como trilhas de auditoria, rastreamento de configurações e detecção de ameaças. Alguns, como o CloudTrail, registram atividades básicas por padrão, enquanto outros, como GuardDuty e Config, exigem configuração explícita.
Os principais serviços de segurança nativos da AWS incluem:
As principais métricas de segurança incluem:
O monitoramento da AWS pode rastrear métricas de negócios, mas requer configuração personalizada, em que as organizações as definem e enviam para as ferramentas de monitoramento da AWS como métricas personalizadas.
Essas métricas (como receita, tempo de atendimento de pedidos ou satisfação do cliente) podem ajudar a conectar o desempenho técnico aos resultados comerciais, justificar gastos na nuvem e identificar como os problemas do sistema afetam a receita.
As principais métricas operacionais e de negócios incluem:
O monitoramento ajuda a identificar o que está errado, enquanto a observabilidade ajuda a explicar por que isso está acontecendo.
As soluções de monitoramento da AWS normalmente incluem recursos de observabilidade da AWS. Ambos trabalham juntos para resolver problemas e manter a confiabilidade.
O monitoramento captura métricas predefinidas, como uso da CPU e latência da rede, oferecendo uma visão geral do desempenho do sistema, mas poucos insights sobre o motivo pelo qual o problema ocorre. Por exemplo, o monitoramento pode identificar a alta utilização da CPU em um servidor web, mas não a causa raiz.
A observabilidade correlaciona vários tipos de dados de telemetria (métricas, eventos, logs e rastreamentos (dados MELT)) para fornecer uma visão em tempo real dos ambientes AWS. Ele evoluiu do monitoramento tradicional para lidar com a complexidade das arquiteturas nativas da nuvem.
1 AWS, Microsoft, Google Fight For USD 90B Q4 2024 Cloud Market Share , CRN.com, 13 de fevereiro de 2025.