O que é monitoramento da AWS?

Com mais de 30% do mercado de nuvem, a AWS executa mais infraestrutura do que qualquer outro provedor de infraestrutura de nuvem.1 As empresas usam a AWS para hospedagem na web, armazenamento de dados, análise de big data, desenvolvimento de aplicativos móveis e serviços de TI empresariais.

Para essas organizações, o monitoramento de suas cargas de trabalho na AWS é crítico. Ele permite que eles acompanhem métricas de desempenho, logs do sistema e eventos para ajudar a garantir que os ambientes da AWS funcionem conforme o esperado.

Sem monitoramento da AWS, os problemas de desempenho podem se multiplicar sem serem detectados, os custos podem aumentar devido a recursos superprovisionados e as vulnerabilidades de segurança podem permanecer expostas. Por exemplo, tráfego de rede excessivo pode sobrecarregar uma unidade de processamento central (CPU) e causar gargalos. Ou contêineres de armazenamento em nuvem mal configurados podem expor dados confidenciais por meio de acesso público.

As ferramentas de monitoramento da AWS podem identificar esses problemas e acionar respostas automatizadas, como invocar funções do AWS Lambda para remediação ou alertar equipes para resolução manual de problemas. Isso ajuda as organizações a manter um desempenho ideal, reduzir custos, fortalecer sua postura de segurança e tomar decisões baseadas em dados sobre sua infraestrutura.