O que é o planejamento de investimentos em ativos?

Em essência, o AIP ajuda os stakeholders a tomar decisões de investimento mais embasadas ao longo de todo o ciclo de vida do ativo, desde a aquisição até as operações, manutenção e eventual descarte.

Em setores que dependem de ativos físicos grandes e complexos para as operações de negócios principais, o AIP fornece um framework analítico e operacional que ajuda a otimizar o investimento de capital, equilibrar custos e manter a conformidade regulatória.

Globalmente, as soluções AIP têm alta demanda. Um relatório recente avaliou o mercado em quase US$ 700 milhões e projetou que ele cresceria para US$ 1,78 bilhão até 2035, uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 11%.1