O que é monitoramento de desempenho de aplicações?

Normalmente, as equipes de desenvolvimento implementam monitoramento de desempenho de aplicação instrumentando o código de aplicação (injetando lógica de monitoramento no código para coletar dados sobre o que o código está fazendo enquanto roda) e implementando agentes leves junto ao stack da aplicação.

Os agentes são executados em servidores de aplicação e ingerem dados de processos da aplicação, ambientes de infraestrutura e hospedagem, dependências posteriores e interfaces do usuário, tudo sem afetar significativamente o desempenho do aplicativo. Em seguida, os agentes e a instrumentação enviam dados de monitoramento para uma plataforma de monitoramento central, que agrega os dados, cria dashboards e outras visualizações.

A plataforma de monitoramento aplica todas as regras e limites que as equipes de TI exigem e envia alertas quando uma regra é violada ou um KPI excede os limites aceitáveis, o que permite que a equipe responda com agilidade quando ocorre um problema.

Digamos que a empresa XYZ use a aplicação ABC para recursos humanos e processamento de folha de pagamento. A equipe de DevOps define que a latência no envio da folha de ponto deve ser inferior a 1,5 segundo, que a taxa de erros deve permanecer abaixo de 0,5% em um período de 5 minutos e que a taxa de falhas de login deve permanecer abaixo de 2% no mesmo período.

Em dias normais, o aplicativo responde em menos de 700 milissegundos, os erros são quase 0% e as falhas de login são baixas. Mas em uma sexta-feira movimentada, antes do feriado, dia de processamento da folha de pagamento, um índice de banco de dados mal configurado causa lentidão. A latência, as taxas de erro e as falhas de login começam a exceder os limites atribuídos. As ferramentas de monitoramento enviarão alertas automaticamente a todos os membros da equipe necessários para que possam encontrar e reparar prontamente o índice problemático.

No caso de plataformas avançadas, a detecção de anomalias e as funcionalidades baseadas em aprendizado de máquina (ML)também podem identificar padrões de dados anômalos, prever problemas de desempenho e até mesmo reduzir o ruído de alertas, priorizando-os com base na gravidade e na urgência.

Esses processos ajudam a criar visibilidade de ponta a ponta que abrange interfaces de front-end, serviços de backend, bancos de dados e dependências de terceiros, para que as equipes possam entender o impacto de cada componente individual no desempenho geral da aplicação.