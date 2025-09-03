8 minutos
O monitoramento de transações de AML (lavagem de dinheiro) aplica algoritmos de IA e aprendizado de máquina (ML), gerenciamento de risco baseado em regras, reconhecimento de padrões suspeitos e análise de dados avançada para rastrear transações de clientes. Além disso, também identifica atividades suspeitas associadas a crimes financeiros (por exemplo, lavagem de dinheiro).
Transações suspeitas identificadas por um sistema de monitoramento de transações de AML (TMS) devem ser investigadas. Essa investigação ajuda a diferenciar entre atividades ilegais que precisam ser levadas à segurança pública em relatórios de atividades suspeitas (SARs) e possíveis falsos positivos que parecem atividades ilícitas, mas não são.
Em um nível elevado, o monitoramento de transações de AML:
A maioria, se não todas, as instituições financeiras (por exemplo, bancos, cooperativas de crédito, exchanges de criptomoedas e outras organizações que oferecem serviços financeiros) são comumente obrigadas pela lei a realizar algum grau de monitoramento de transações. Esse procedimento faz parte de uma estratégia mais ampla de AML para manter a conformidade regulatória.
Conforme os crimes financeiros aumentam em escopo e gravidade, os provedores que oferecem soluções para conformidade com AML continuam a aumentar suas ofertas para atender às crescentes demandas. De acordo com um relatório recente da MarketsandMarkets, o mercado de monitoramento de transações deve atingir US$ 6,8 bilhões até 2028.
A lavagem de dinheiro se refere a vários métodos ilegais para disfarçar lucros derivados de atividades ilegais como fundos legítimos obtidos por meios legais.
Em resumo, o “dinheiro sujo” obtido por meio de atividades criminosas é “lavado” ou limpo por meio de um intermediário. O dinheiro lavado pode, então, ser usado para compras, investimentos ou transações legítimas.
A lavagem de dinheiro é uma prática comum entre criminosos e organizações criminais ou sancionadas que buscam evitar processos e impostos, ao mesmo tempo em que facilitam novas atividades criminosas, como contrabando ou financiamento do terrorismo.
De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, alavagem de dinheiro representa cerca de 2 a 5% do PIB global, ou aproximadamente US$ 800 bilhões a US$ 2 trilhões anualmente.
A lavagem de dinheiro normalmente envolve três etapas:
A categoria de lavagem de dinheiro pode se referir a qualquer método que oculte a origem ilegítima de fundos. Os criminosos usam várias táticas para lavar dinheiro, incluindo:
As consequências econômicas e sociais da lavagem de dinheiro são muitas. Organizações que não protegem adequadamente contra a lavagem de dinheiro, seja intencionalmente ou não, desgastam a confiança geral nas instituições financeiras.
Grandes investimentos ou negociações de ativos feitos com a intenção de lavar fundos ilícitos podem distorcer os modelos de crescimento econômico, criando valores de ativos falsos ou inflados e desviando fundos de investimentos mais produtivos. Pior ainda, a lavagem de dinheiro incentiva mais crimes e corrupção. Jurisdições com políticas de AML podem ter maior probabilidade de apresentar taxas de crime aumentadas.
Para combater os esforços globais de lavagem de dinheiro, as agências policiais locais e internacionais trabalham em cooperação com governos e instituições financeiras para aplicar as leis e regulamentos de AML e os requisitos de geração de relatórios de atividades suspeitas.
Em resposta à enorme escala e complexidade dos crimes financeiros modernos, tanto as instituições financeiras quanto as soluções do setor privado estão investindo pesadamente em soluções de geração de relatórios de transações de AML e outros tipos de software de AML.
A Business Research Company projeta que o mercado global de software AML (incluindo software de monitoramento de transações) crescerá para US$ 3,2 bilhões em 2025. Esse crescimento é impulsionado pela crescente demanda por detecção em tempo real para cumprir as regulamentações mais rigorosas de AML, com tendências indicando um aumento significativo nas soluções impulsionadas por IA.
A base do monitoramento de transações de AML é construída na análise contínua de grandes quantidades de dados de transações. Ao estabelecer padrões regulares de transações, bancos e instituições financeiras podem identificar desvios do comportamento legal padrão.
Dependendo do tamanho, finalidade, localização e de vários outros fatores, as soluções de monitoramento de transações podem exigir uma calibração exclusiva para atender às necessidades específicas de qualquer instituição financeira ou bancária. Embora os requisitos do sistema de monitoramento de transações de AML não estejam estritamente definidos, a maioria dos sistemas de monitoramento de transações de AML inclui os seguintes componentes-chave.
Os sistemas modernos de monitoramento de transações de AML combinam:
Como nem todas as transações exigem o mesmo escrutínio, a adoção de uma abordagem baseada em riscos para o monitoramento de transações de AML ajuda as organizações a delegar melhor os recursos para clientes e transações que podem apresentar níveis de riscos mais altos. Considerações como perfil do cliente, localização geográfica e tipos de transações ajudam os sistemas de monitoramento de transações de AML a avaliar o risco do cliente e priorizar alertas.
O monitoramento de transações é apenas uma parte de uma estratégia completa de AML. Veja aqui algumas outras melhores práticas:
Os sistemas modernos de monitoramento de transações de AML aproveita uma ampla gama de tecnologias e métodos associados a sistemas baseados em regras e análise de dados. Embora nem todos os sistemas de monitoramento de AML sejam iguais, essas são algumas das tecnologias mais comuns.
