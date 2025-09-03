Em um nível elevado, o monitoramento de transações de AML:

Oferece monitoramento sofisticado em tempo real dos dados das transações dos clientes, fazendo a varredura e sinalizando quaisquer padrões que possam estar alinhados com tipologias conhecidas de lavagem de dinheiro.

Identifica sinais de alerta como volume e velocidade de transações incomuns, atividades envolvendo países de alto risco. Também identifica entidades que podem aparecer em listas de observação e listas de sanções, atividades que não se alinham com o perfil de risco típico de um cliente e muito mais.

A maioria, se não todas, as instituições financeiras (por exemplo, bancos, cooperativas de crédito, exchanges de criptomoedas e outras organizações que oferecem serviços financeiros) são comumente obrigadas pela lei a realizar algum grau de monitoramento de transações. Esse procedimento faz parte de uma estratégia mais ampla de AML para manter a conformidade regulatória.

Conforme os crimes financeiros aumentam em escopo e gravidade, os provedores que oferecem soluções para conformidade com AML continuam a aumentar suas ofertas para atender às crescentes demandas. De acordo com um relatório recente da MarketsandMarkets, o mercado de monitoramento de transações deve atingir US$ 6,8 bilhões até 2028.