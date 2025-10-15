O design de produtos com IA integra a IA em todas as fases do desenvolvimento do produto, desde a ideação e a prototipagem de um novo produto até o design da interação com o usuário (design da IU) e até mesmo o teste de mercado.

As ferramentas de IA ajudam a otimizar fluxos de trabalho, automatizar tarefas e acelerar o desenvolvimento de produtos em todas as etapas. Sistemas impulsionados por IA são mais rápidos e menos propensos a erros do que humanos na realização de pesquisas com usuários. Além disso, ferramentas de design com IA conhecidas, como Figma e ChatGPT, ajudam os designers a debater e experimentar produtos em tempo real.

Embora a IA possa nunca substituir os designers de produtos, ela pode ajudá-los a iterar mais rapidamente e criar saídas de mais alta qualidade com menos Recursos. Veja a seguir como a IA é usada em todas as etapas do design de produtos.