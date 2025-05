Ambas as tecnologias tiveram lançamentos mais longos do que o esperado anteriormente. No entanto, muitos ainda acreditam que o metaverso e a tecnologia virtual e aumentada serão uma parte importante do futuro das comunicações e do entretenimento.

As redes de telecomunicações podem enfrentar maior pressão quando as pessoas acessam essas tecnologias usando dados móveis, caso sua relevância aumente. É fundamental que as operadoras incorporem sistemas avançados de IA para lidar com o aumento da carga em suas redes.