A inteligência artificial (IA) no varejo engloba o uso de tecnologias de IA para aprimorar diversos aspectos do setor varejo, incluindo experiência do cliente, as operações e a tomada de decisão. Os sistemas orientados por IA no varejo analisam dados, automatizam processos e permitem experiências mais personalizadas e eficientes para clientes e varejistas.

Tecnologias de varejo impulsionadas por IA são aplicadas em lojas físicas e online, impactando tudo, desde recomendações de produtos e preços até gerenciamento de inventário e atendimento ao cliente. Nos últimos anos, os avanços nas tecnologias de IA generativa alteraram constantemente o setor de varejo, oferecendo novas oportunidades para geração de conteúdo e engajamento do cliente em tempo real em linguagem natural.

Para marcas de varejo grandes e pequenas, as ferramentas de IA podem ter um impacto significativo nos negócios, embora as organizações ainda tenham dificuldades para implementar a tecnologia em grande escala e de maneira econômica. Segundo algumas estimativas, prevê-se que apenas a IA generativa deve criar entre US$ 240 bilhões e US$ 390 bilhões em valor econômico para os varejistas.1 Mas muitos executivos, de acordo com a consultoria de gerenciamento McKinsey, ainda enfrentam dificuldades para implementar com sucesso essas tecnologias em suas organizações.

Ainda assim, essas tecnologias podem ser de grande valor para os clientes: de acordo com um relatório do IBM Institute for Business Value, cerca de quatro em cada cinco consumidores que não experimentaram a IA para fazer compras gostariam de usar. Os clientes têm interesse em usá-lo para fazer pesquisa de produtos, procurar ofertas e resolver problemas. E a IA já desempenhou um papel importante na integração perfeita das compras on-line e off-line, com o checkout automatizado e a personalização instantânea omnichannel tornando-se padrão em grandes empresas de varejo.