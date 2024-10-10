A inteligência artificial (IA) no varejo engloba o uso de tecnologias de IA para aprimorar diversos aspectos do setor varejo, incluindo experiência do cliente, as operações e a tomada de decisão. Os sistemas orientados por IA no varejo analisam dados, automatizam processos e permitem experiências mais personalizadas e eficientes para clientes e varejistas.
Tecnologias de varejo impulsionadas por IA são aplicadas em lojas físicas e online, impactando tudo, desde recomendações de produtos e preços até gerenciamento de inventário e atendimento ao cliente. Nos últimos anos, os avanços nas tecnologias de IA generativa alteraram constantemente o setor de varejo, oferecendo novas oportunidades para geração de conteúdo e engajamento do cliente em tempo real em linguagem natural.
Para marcas de varejo grandes e pequenas, as ferramentas de IA podem ter um impacto significativo nos negócios, embora as organizações ainda tenham dificuldades para implementar a tecnologia em grande escala e de maneira econômica. Segundo algumas estimativas, prevê-se que apenas a IA generativa deve criar entre US$ 240 bilhões e US$ 390 bilhões em valor econômico para os varejistas.1 Mas muitos executivos, de acordo com a consultoria de gerenciamento McKinsey, ainda enfrentam dificuldades para implementar com sucesso essas tecnologias em suas organizações.
Ainda assim, essas tecnologias podem ser de grande valor para os clientes: de acordo com um relatório do IBM Institute for Business Value, cerca de quatro em cada cinco consumidores que não experimentaram a IA para fazer compras gostariam de usar. Os clientes têm interesse em usá-lo para fazer pesquisa de produtos, procurar ofertas e resolver problemas. E a IA já desempenhou um papel importante na integração perfeita das compras on-line e off-line, com o checkout automatizado e a personalização instantânea omnichannel tornando-se padrão em grandes empresas de varejo.
A IA tem a capacidade de otimizar a experiência do varejo de ponta a ponta, otimizando os processos de back-of-office e apresentando conteúdo hiperpersonalizado aos compradores individuais. Alguns casos de uso comuns de IA para IA incluem:
Um dos impactos mais visíveis da IA no varejo é a capacidade de personalizar as experiências do consumidor. Os algoritmos de IA analisam o comportamento do cliente, as preferências e as compras anteriores para fornecer recomendações personalizadas e marketing direcionado. Isso cria uma experiência de compra mais envolvente e relevante, aumentando a fidelidade do cliente e as taxas de conversão. Algumas empresas podem usar motores de recomendação para sugerir produtos com base no histórico de navegação e compras dos usuários — uma tática que se tornou padrão em plataformas de streaming como Netflix e grandes varejistas como a Amazon. Outras personalizam o custo usando preços dinâmicos, que ajustam os preços em tempo real com base na demanda, nos preços da concorrência e nas preferências do cliente, permitindo que os varejistas ofereçam ofertas aos clientes durante períodos de tráfego baixo e otimizem a receita.
Cada vez mais, a IA no varejo está se movendo em direção à hiperpersonalização, onde quase todos os aspectos da experiência de compra omnichannel são adaptados ao usuário individual. Embora a personalização já desempenhe um papel importante no varejo, tecnologias de IA mais avançadas podem integrar pontos de dados ainda mais granulares, incluindo comportamentos em tempo real, preferências e fatores ambientais. Isso permite que os varejistas ofereçam experiências do cliente mais precisas e dinâmicas. Essas experiências do cliente podem incluir insights preditivos do cliente que prefiguram as necessidades do consumidor, ou comunicações completamente personalizadas, como páginas de destino de sites ou e-mails de marketing.
Assistentes virtuais e chatbots impulsionados por IA fornecem suporte instantâneo aos clientes, respondendo a perguntas, otimizando o processo de pedidos e resolvendo problemas. Essas ferramentas estão se tornando mais sofisticadas com o processamento de linguagem natural (NLP), permitindo conversas semelhantes às humanas. Varejistas podem usar chatbots em sites ou aplicativos para ajudar os clientes a navegar pelas ofertas de produtos, verificar o status de um pedido ou solucionar problemas. Assistentes de compras virtuais orientam os clientes em sua experiência de comércio eletrônico, oferecendo sugestões de produtos e estimulando leads por meio de um funil de vendas. Com o crescente poder da IA generativa, os chatbots e os assistentes virtuais se tornaram mais capazes de automatizar experiências complexas do cliente.
Com a pesquisa assistida por IA e a realidade aumentada, os clientes têm novas maneiras de pesquisar e pesquisar produtos antes de comprar. Por exemplo, a IA pode analisar imagens carregadas por usuários e sugerir produtos visualmente semelhantes. Isso se tornou popular na moda e na decoração doméstica, onde um consumidor pode estar procurando produtos visualmente semelhantes. Da mesma forma, a AR aprimorada por IA permite que os clientes “experimentem” os produtos antes de fazer uma compra. Marcas de moda e beleza, como a Sephora, tiveram um sucesso inicial significativo com ferramentas que permitem aos clientes ver como roupas ou maquiagens podem ficar antes de se comprometerem com um produto.
O forecasting da demanda usa análise de dados avançada e modelos de aprendizado de máquina para prever a demanda futura dos clientes por produtos. Usando uma combinação de dados de vendas, dados de clientes e dados de terceiros, como tendências de mercado, essas ferramentas ajudam as organizações a planejar de forma mais eficaz. Como os modelos de IA podem analisar grandes quantidades de dados e detectar padrões que os métodos tradicionais podem perder, essas tecnologias tendem a ser mais precisas do que as ferramentas de forecasting anteriores.
Ao prever a demanda com mais precisão, os varejistas podem gerenciar melhor o estoque e otimizar a logística. Esses modelos também ajudam as organizações a se adaptarem rapidamente a condições imprevistas ou mudanças de mercado, fornecendo inteligência baseada em dados sobre eventos futuros. O forecasting da demanda impulsionado por aprendizado de máquina teve um grande impacto no setor de supermercados. Por exemplo, algumas marcas têm automatizado pedidos diários para departamentos de alimentos frescos para aumentar a disponibilidade de produtos e reduzir o desperdício.2
A IA pode desempenhar um papel crítico no gerenciamento das operações de back-end de uma empresa de varejo, otimizando o estoque e o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Ao integrar as tecnologias de IA em várias funções da cadeia de suprimentos, como gerenciamento de fornecedores e logística de transporte, as organizações podem otimizar o estoque, aumentar a visibilidade, reduzir os custos e reduzir os erros. No setor de varejo, os algoritmos de IA otimizam as rotas de transporte, reduzindo os prazos de entrega e ajustando cronogramas para atender a critérios específicos, como limites de emissões de carbono. Eles também são usados para automatizar aspectos selecionados do processo de gerenciamento de estoque e gerenciamento de fornecedores, reabastecendo automaticamente itens com pouco estoque ou reduzindo a quantidade de esforço manual necessário para fazer pedidos.
Essas ferramentas podem ajudar uma organização a acelerar as operações, manter níveis ideais de estoque e reduzir o erro humano. Por exemplo, o gigante do varejo Wal-Mart usa IA para otimizar veículos de entrega, roteando-os por caminhos mais eficientes e analisando padrões climáticos para ajudar a garantir que as mercadorias cheguem a tempo.3
A IA é cada vez mais usada para proteger varejistas e clientes contra prevenção de perdas e fraudes. Os sistemas de IA podem analisar padrões de transações e detectar anomalias que podem indicar atividades fraudulentas, ajudando os varejistas a evitar perdas. As ferramentas de IA também podem aumentar a cibersegurança nos pagamentos online, ajudando a monitorar transações online e contas de clientes em busca de possíveis violações de dados, melhorando a segurança das plataformas de comércio eletrônico.
Muitas instituições financeiras e grandes plataformas on-line, como o eBay, usam software de detecção automática de fraudes para sinalizar possíveis problemas. Nos últimos anos, alguns varejistas implementaram tecnologias de prevenção de perdas assistidas por IA. São utilizados para analisar dados na loja e responder a possíveis roubos.4
A IA para varejo utiliza várias tecnologias e ecossistemas de dados. Essas ferramentas são usadas para aprimorar as operações, a experiência do cliente e a tomada de decisão em toda a empresa. Várias tecnologias são frequentemente usadas em conjunto, dependendo das necessidades específicas de um varejista. Algumas das tecnologias de IA mais comuns usadas em operações de varejo incluem:
Os sistemas de gerenciamento de dados são a espinha dorsal da IA no varejo. Esses sistemas permitem a coleta, armazenamento e gerenciamento de grandes quantidades de dados de várias fontes, fornecendo a base para análise de dados e algoritmos de aprendizado de máquina. Esses sistemas ajudam a garantir a qualidade, consistência e acessibilidade dos dados usados para treinar um A. Esses sistemas de gerenciamento de dados incluem:
Os sistemas de IA no varejo dependem de grandes quantidades de dados para fazer previsões e tomar decisões precisas. Ferramentas de big data e análise preditiva de dados interpretam esses dados, extraindo insights significativos. Por exemplo, essas ferramentas são usadas para executar:
Os processos e softwares de automação realizam tarefas rotineiras, reduzindo erros humanos e expandindo a capacidade de uma organização de varejo. Essas tecnologias podem ser usadas em diversas áreas de uma empresa, desde gerenciamento de inventário e atualizações automatizadas de catálogos até automação de processos de negócios em grande escala.
As automações básicas no varejo podem exibir automaticamente os preços com base em um repositório centralizado, fornecer instantaneamente ao cliente atualizações de entrega ou gerar faturas sem intervenção humana. A automação inteligente, uma forma mais avançada que combina automação e IA, pode envolver um assistente virtual que entende a consulta de um cliente em linguagem natural e processa um pedido com base na solicitação dele. Outros tipos de automação frequentemente usados no varejo incluem:
O aprendizado de máquina é um dos pilares das aplicações de IA no varejo. Os algoritmos de ML permitem que os sistemas aprendam com os dados e melhorem seu desempenho ao longo do tempo sem serem programados especificamente para uma tarefa. Poderes do aprendizado de máquina:
O processamento de linguagem natural (NLP) possibilita que os sistemas de IA "entendam" e gerem linguagem humana. A computer vision permite que esses sistemas entendam e interpretem dados visuais do mundo físico, tornando-a uma tecnologia útil para aprimorar experiências em lojas e online. Muitas vezes, a tecnologia de NLP e a computer vision são usadas no varejo para:
Os dispositivos de IoT geram dados em tempo real de sensores, câmeras e dispositivos inteligentes, que os sistemas de IA podem analisar para otimizar as operações de varejo na experiência do cliente. Esses sistemas podem ser usados para alimentar:
A integração da IA e tecnologias associadas ao setor de varejo tem a capacidade de aprimorar tanto a experiência do cliente quanto as operações de negócios. Embora haja uma grande variedade de aplicações de IA para empresas de varejo, desde o gerenciamento de inventário até campanhas de marketing, alguns benefícios comuns da tecnologia incluem:
Aumento da eficiência: Ao automatizar tarefas rotineiras, como gestão de inventário, suporte ao cliente, geração de materiais de marketing e detecção de fraude, a IA permite que os varejistas se concentrem em atividades mais estratégicas e criativas.
Experiência aprimorada do cliente: a personalização dinâmica e baseada em dados e o suporte instantâneo promovem um melhor relacionamento entre as marcas e os clientes, levando a maior satisfação e fidelidade.
Redução de custos: processos de otimização por IA, como gerenciamento da cadeia de suprimentos ou planejamento automatizado de entregas, podem reduzir o desperdício, melhorar a precisão e reduzir os custos operacionais.
Tomada de decisão baseada em dados: usando ferramentas de IA, os varejistas têm acesso a dados em tempo real e insights praticáveis, permitindo decisões mais informadas em torno de Preços, inventário, marketing e desenvolvimento de produtos.
Forecasting avançado da demanda: ao obter informações mais precisas sobre a demanda futura, as organizações varejo que usam IA podem se adaptar mais rapidamente às condições em constante mudança e reduzir as chances de desperdícios dispendiosos
Otimização de preços: usando ferramentas dinâmicas para determinar as estratégias de preços mais eficazes, as organizações assistidas por IA podem maximizar a receita e permanecer competitivas em mercados lotados
Análise aprimorada do comportamento do cliente: Ao analisar o sentimento e o comportamento do cliente de forma mais rápida e precisa do que antes, as marcas de varejo podem obter insights valiosos sobre suas estratégias, pontos problemáticos e possíveis caminhos para aumentar o valor do cliente.
Incorporar a IA a uma empresa de varejo exige mais do que implementar novas tecnologias. A implementação bem-sucedida exige uma abordagem estratégica cuidadosa, abrangente e adaptável com base nas necessidades da empresa. Algumas das melhores práticas comuns incluem:
Empresas de varejo que estão começando uma iniciativa de IA podem começar com um piloto focando em uma área de alto impacto, como marketing personalizado ou gestão automatizada de estoque. Ao priorizar casos de uso que oferecem o maior retorno sobre o investimento, é mais provável que uma organização veja resultados tangíveis. Ao elaborar essa estratégia, as empresas geralmente identificam métricas-chave para o sucesso, como aumento de vendas ou maior satisfação do cliente, para acompanhar a progressão de uma iniciativa de IA.
Dados limpos, precisos e relevantes são críticos para uma IA. Uma organização que embarca em uma iniciativa de IA normalmente examina e organiza seus dados extensivamente e valida regularmente os conjuntos de dados para manter a qualidade. Uma empresa também pode adquirir dados de terceiros de alta qualidade para aumentar seus dados internos.
Alguns softwares de IA são de uso geral; outros modelos de IA são treinados para serem específicos a uma tarefa ou a um setor. Normalmente, uma organização pesquisa quais ferramentas de IA são mais eficazes para uma aplicação específica, potencialmente colaborando com fornecedores ou consultores com experiência no setor de varejo. A seleção cuidadosa dessas ferramentas e parceiros pode ajudar a criar iniciativas de IA escaláveis e que reduzam os riscos.
Embora a automação possa aumentar a eficiência, é crítico para uma empresa evitar o excesso de automação ou soluções que não centralizem o cliente. Uma Organização pode incluir opções de interação humana quando um cliente a preferir ou concentrar-se exclusivamente em soluções de IA com benefícios tangíveis para o cliente, como chatbot intuitivo ou recomendações de produtos sem interrupções. Solicitar periodicamente feedback do cliente também pode ser uma estratégia útil para priorizar as necessidades do consumidor.
Para garantir a consistência e evitar erros, as organizações geralmente realizam auditorias regulares para ajudar a garantir que os modelos de IA estejam funcionando conforme o esperado e não se desviando dos resultados pretendidos. Isso pode significar atualizar modelos com novos dados, bem como ajustar e validar continuamente um modelo. Além disso, as organizações que usam IA monitoram o desempenho de suas ferramentas para ajudar a garantir que estão atendendo aos principais objetivos de negócios.
Bons modelos de IA são explicáveis, confiáveis e transparentes. Para ajudar a garantir o uso responsável da IA, uma organização pode investir em infraestrutura de dados avançada para manter a segurança e a conformidade, bem como manter uma documentação técnica assídua. Essas medidas protegem dados confidenciais de clientes, mantêm a confiança e reduzem as chances de viés na IA.
