Dez maneiras pelas quais a inteligência artificial está transformando o gerenciamento de operações

O gerenciamento de operações consiste em encontrar maneiras de fazer as coisas com mais eficiência, precisão e facilidade. Inclui uma ampla gama de atividades, como planejamento, organização, gerenciamento de estoque e cadeia de suprimentos, programação da produção, controle de qualidade, logística e a execução eficaz dos processos e da manutenção de ativos. Hoje, essas funções apresentam um aspecto comum: elas podem ser aprimoradas por meio da inteligência artificial (IA).
A IA, tecnologia que permite que computadores e máquinas simulem a capacidade de resolução de problemas e a inteligência humanas, está transformando os setores. De fato, 94% dos líderes de negócios afirmaram em uma pesquisa que a IA seria fundamental para seu sucesso nos próximos cinco anos. E como o gerenciamento de operações é fundamental para a forma como uma empresa funciona e permanece competitiva, utilizar a IA de forma produtiva é essencial.
A IA é uma ferramenta poderosa para gerentes de operações que buscam otimizar os processos, reduzir os custos e melhorar a eficiência operacional. Sistemas impulsionados por IA podem analisar grandes volumes de dados, o que permite a tomada de decisão em tempo real e a otimização de processos de negócios. Esses sistemas ajudam os gerentes de operações a descobrir gargalos, prever falhas de equipamentos e se adaptar às tendências de mercado.
A IA pode fornecer recomendações praticáveis para lidar com problemas e complementar dados incompletos ou inconsistentes, levando a insights mais precisos e a uma tomada de decisão consciente. Avanços nas áreas de aprendizado de máquina, automação e análise preditiva de dados estão ajudando os gerentes de operações a melhorar o planejamento e a otimizar os fluxos de trabalho.
Embora os benefícios da IA sejam claros, as empresas também devem estar cientes de seus desafios. Isso inclui preocupações com privacidade de dados, questões de conformidade regulatória e a necessidade de profissionais qualificados para gerenciar as tecnologias de IA. Embora a IA possa ser adaptável e iniciar mudanças importantes nos processos sem a intervenção humana, o discernimento humano ainda deve validar sua produção e tomar decisões estratégicas de nível superior. Muitas vezes, a abordagem mais eficaz é combinar recursos de IA com conhecimento humano.
Por meio de planejamento e execução cuidadosos, as empresas podem aproveitar o potencial da IA para conseguir resultados melhores.
A IA usa análise de dados avançada para extrair insights valiosos e fazer previsões. Os modelos de aprendizado de máquina podem analisar dados históricos de vendas, tendências de mercado, sazonalidade, padrões meteorológicos, sentimento nas redes sociais e outros fatores para gerar previsões de demanda. Por exemplo, a IA pode analisar padrões de vendas e prever vendas futuras, ajudando as empresas a manter os níveis ideais de estoque. Um estudo constatou que ferramentas impulsionadas por IA podem diminuir os erros de previsão em até 50% e reduzir as vendas perdidas devido à falta de estoque em até 65%.
O uso da IA no gerenciamento da cadeia de suprimentos pode aprimorar a tomada de decisão e a eficiência operacional. A IA permite que as empresas processem grandes volumes de dados em tempo real, antecipem tendências de mercado, otimizem a logística e realizem roteamento e programação com base em condições dinâmicas. Ela também pode simplificar fluxos de trabalho por meio da automação, melhorar a aquisição, reduzir interrupções e proporcionar melhor visibilidade e transparência de ponta a ponta.
O uso de dispositivos da Internet das Coisas (IoT) nas operações da cadeia de suprimentos também fornece aos sistemas de IA uma variedade maior de dados, levando a insights mais abrangentes. A IBM aplicou várias de suas soluções de cadeia de suprimentos orientadas por IA em suas próprias operações, gerando uma economia de USD 160 milhões e uma taxa de atendimento de pedidos de 100%, mesmo durante o pico da pandemia da COVID-19.
Os algoritmos de IA podem analisar dados de sensores e registros históricos de manutenção para prever falhas nos equipamentos. A IA também pode ajudar a criar modelos de análise de modos e efeitos de falhas (FMEA) com mais eficiência, reduzindo o tempo e o esforço necessários para desenvolver esses estudos. Como resultado, as empresas podem programar a manutenção de forma proativa para minimizar o downtime, prolongar a vida útil dos ativos e reduzir os custos operacionais. Por exemplo, uma empresa de mineração utilizou soluções orientadas por IA para prever necessidades de manutenção, reduzindo o downtime da produção em até 30%.
Por meio do treinamento com dados históricos, os modelos de IA identificam com rapidez padrões e valores discrepantes incomuns que podem sinalizar problemas de controle de qualidade. Ao se conectar com dados de câmeras, drones, sensores e outros dispositivos de edge, a IA pode resolver problemas de qualidade em tempo real. Visualizações e algoritmos impulsionados por IA podem detectar defeitos de produtos com mais rapidez e precisão do que humanos, às vezes identificando a causa raiz. De fato, um fabricante de automóveis descobriu que um sistema de inspeção visual baseado em IA identificou defeitos com até 97% de precisão, em comparação com 70% de inspetores humanos.
Chatbots e assistentes virtuais impulsionados por IA podem fornecer serviço 24 horas por dia, todos os dias, resolvendo problemas comuns e melhorando a experiência do cliente. Esse serviço pode melhorar significativamente a satisfação e a retenção de clientes. Por exemplo, aBouygues Telecom usou a IA generativa para extrair e analisar dados da central de atendimento, permitindo que os profissionais apresentassem sugestões e soluções personalizadas em tempo real. Essa abordagem personalizada levou a uma redução de 30% nas operações antes e depois de chamadas e tem previsão de economizar mais de USD 5 milhões.
Os chatbots IA podem oferecer suporte ininterrupto à equipe, fornecendo dados e respondendo a dúvidas comuns. Eles podem ajudar os profissionais a corrigir problemas com mais rapidez, melhorar as taxas de correção na primeira tentativa e aumentar a eficiência operacional. Essa assistência viabiliza a retenção de conhecimento institucional e ajuda a superar lacunas de habilidades. Por exemplo, a IA e a realidade virtual podem ser usadas para criar simulações que permitam aos profissionais praticar as habilidades com segurança antes de aplicá-las em situações reais. Programas de treinamento impulsionados por IA podem fornecer experiências personalizadas, adaptando o conteúdo para corresponder às habilidades individuais e ao progresso.
A automação robótica de processos (RPA) utiliza bots impulsionados por IA para automatizar tarefas rotineiras que sejam repetitivas e baseadas em regras, como lançamento de dados, processamento de faturas e respostas de atendimento ao cliente. Os bots extraem dados, preenchem formulários, geram relatórios e executam outras atividades de rotina, melhorando a eficiência, reduzindo os erros e liberando a força de trabalho humana para tarefas mais complexas e estratégicas. Exemplo disso é a Deloitte, que constatou (PDF) que a RPA reduziu a preparação de relatórios de gestão de vários dias para apenas uma hora e diminuiu o tempo de preparação de relatórios de despesas de viagem de três horas para dez minutos.
A IA pode ajudar na tomada de decisão baseada em dados, analisando grandes conjuntos de dados e fornecendo insights que podem passar despercebidos pelos humanos. Aplicadas ao big data, essas análises de dados avançadas podem melhorar o planejamento estratégico, o gerenciamento de riscos e a alocação de recursos. E com o advento de sistemas de IA capazes de processamento de linguagem natural, as empresas podem acessar insights mais profundos de dados não estruturados. A tecnologia pode prever riscos potenciais, ajudando as empresas a se prepararem para possíveis desafios. A inteligência de decisão orientada por IA pode ser aplicada a casos de uso como otimização de preços e portfólios.
A AIOps, ou inteligência artificial para operações de TI, usa a IA para automatizar e otimizar o gerenciamento de serviços de TI e os fluxos de trabalho operacionais. Aplicações de TI, ferramentas de monitoramento de desempenho e componentes de infraestrutura podem gerar grandes volumes de dados. As soluções de AIOps podem classificar esses dados para identificar eventos e padrões significativos, diagnosticar as causas raiz e informá-las à equipe de TI e ao DevOps para obter resposta e remediação rápidas ou uma resolução automática. Por exemplo, a Electrolux empregou AIOps para reduzir o tempo de resolução de problemas de TI de três semanas para uma hora e economizou mais de 1.000 horas por ano ao automatizar as tarefas de reparo.
A IA pode ajudar as empresas a reduzir seu impacto ambiental otimizando o uso de recursos e identificando oportunidades de eficiência energética e redução de resíduos. Essa abordagem, por sua vez, pode levar a uma redução na pegada de carbono de uma empresa e apoiar suas iniciativas mais amplas para conter as emissões de gases de efeito estufa. A análise de dados avançada e a automação de relatórios podem simplificar os relatórios de sustentabilidade e a conformidade regulatória.
Mais empresas estão encontrando maneiras de integrar a inteligência artificial em seu gerenciamento de operações. À medida que os avanços em IA e ciência de dados continuam, podemos prever métodos mais sofisticados de integração de IA que promoverão ainda mais as operações comerciais e fornecerão novas formas de conseguir uma vantagem competitiva.
A escolha das ferramentas e soluções certas de software de IA é fundamental para qualquer transformação digital. O IBM® Maximo Application Suite, por exemplo, oferece gerenciamento inteligente de ativos, monitoramento, manutenção preditiva e confiabilidade em uma única plataforma. O IBM Sterling® Supply Chain Intelligence Suite usa o potencial da IA para melhorar a resiliência e a sustentabilidade da cadeia de suprimentos. E a IBM oferece uma variedade crescente de soluções de IA para ajudar as empresas a reimaginar o futuro e criar uma vantagem competitiva.