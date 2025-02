O que é IA no setor de seguros?

IA generativa utiliza grandes modelos de linguagem (LLMs) e pode ajudar as seguradoras de diversas maneiras. A IA generativa pode ajudar os funcionários de seguros a otimizar tarefas como responder a problemas de atendimento ao cliente e analisar documentos ou blocos individuais de texto. Pode ajudar os representantes de atendimento ao cliente a responder melhor aos problemas dos clientes. Pode também ajudar os clientes a resolver seus próprios problemas por meio do uso de tecnologias de IA, como chatbots e assistentes virtuais. Por exemplo, a IBM ajuda empresas a otimizar processos utilizados para lidar com grandes documentos e blocos de texto ou imagens usando IA generativa por meio da sua tecnologia WatsonX. A IBM também criou um chatbot para um cliente de seguros que ajudou os segurados a apresentar os documentos necessários e acessar a visão completa das coberturas oferecidas em seu pacote de seguro. Assim, 77% dos executivos do setor disseram que precisavam adotar a IA de geração rapidamente para se equiparar aos seus concorrentes, de acordo com um relatório do Institute for Business Value.