A IA generativa afeta todos os campos, especialmente governos e seu relacionamento com seus cidadãos. Os governos utilizam a IA generativa em várias instâncias. Por exemplo, os órgãos de governos começaram a introduzir tecnologia em suas ferramentas internas para ajudar os funcionários públicos a executarem seus trabalhos com mais precisão e eficiência. A IBM ajudou a cidade de Helenski a implementar assistentes virtuais que poderiam ajudar funcionários ocupados a responder às perguntas dos constituintes com mais rapidez e precisão.

As ferramentas de IA generativa podem ajudar esses funcionários a localizar informações departamentais relevantes com mais rapidez e também a fazer perguntas aos assistentes virtuais para conhecer suas opções. Em segundo lugar, essas mesmas agências podem introduzir chatbots voltados para o público que os cidadãos podem consultar para obter informações.

Isso é especialmente útil para organizações que interagem diretamente com os cidadãos. Os chatbots impulsionados por IA também são uma ferramenta poderosa para os Congressos interagirem com seus constituintes. O terceiro uso da IA generativa é ajudar os governos a modernizar suas aplicações e seus códigos. A IA generativa pode ajudar a conectar código moderno a tecnologias legadas, como mainframes, para garantir que elas funcionem bem.

Um estudo do IBM Institute for Business Value revelou que a maioria dos cidadãos entrevistados em todo o mundo concordou que os governos devem usar a IA generativa para "atendimento ao cliente, serviços de consultoria fiscal e jurídica e para fins educacionais".