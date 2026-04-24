Como aproveitar a IA no engajamento dos funcionários

Enquanto a experiência do funcionário se refere a uma ampla sensação de bem-estar e produtividade do funcionário, o engajamento do funcionário se concentra mais especificamente em temas como dedicação ao trabalho e compromisso emocional. Funcionários altamente engajados são entusiasmados e motivados em seu trabalho, tornando-os mais propensos a adotar mudanças nas condições e impulsionar o sucesso organizacional a longo prazo.

Anteriormente, as organizações dependiam de pesquisas ou reuniões com os gestores para promover o engajamento dos funcionários. A IA fornece aos profissionais de RH e aos gestores insights contínuos e em tempo real sobre como os funcionários se sentem e do que mais precisam. Medir o engajamento dos funcionários pode ser especialmente urgente em momentos de transformação empresarial ou adoção da IA, pois novas ferramentas e fluxos de trabalho só são eficazes quando totalmente incorporados ao trabalho diário.

De acordo com a Gallup, que mede quantos trabalhadores nos Estados Unidos se sentem "ativamente engajados", o engajamento tem diminuído constantemente desde um pico em 2020. A consultoria também relata baixos níveis de engajamento entre os mais jovens millennials e a Geração Z, que relatam quedas significativas no sentimento de importância, oportunidades de aprendizado e desenvolvimento no trabalho.

A falta de programas eficazes que promovam o comprometimento e o desenvolvimento profissional pode levar a riscos significativos para a força de trabalho. De acordo com o relatório mais recente do Fórum Econômico Mundial,“Futuro dos Empregos”, 22% dos empregos provavelmente serão interrompidos nos próximos cinco anos.

Os empregadores também esperam que 39% das habilidades exigidas no mercado de trabalho mudem até 2030. Em suma, a menos que os trabalhadores estejam ativamente envolvidos com o futuro do trabalho, eles e as organizações para as quais trabalham estão em risco.