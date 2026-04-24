Como aproveitar a IA no engajamento dos funcionários

A inteligência artificial (IA) no engajamento dos funcionários se refere à ampla aplicação de aprendizado de máquina (ML), processamento de linguagem natural (PNL), análise preditiva de dados e IA generativa para entender e otimizar a experiência do funcionário.
Enquanto a experiência do funcionário se refere a uma ampla sensação de bem-estar e produtividade do funcionário, o engajamento do funcionário se concentra mais especificamente em temas como dedicação ao trabalho e compromisso emocional. Funcionários altamente engajados são entusiasmados e motivados em seu trabalho, tornando-os mais propensos a adotar mudanças nas condições e impulsionar o sucesso organizacional a longo prazo.
Anteriormente, as organizações dependiam de pesquisas ou reuniões com os gestores para promover o engajamento dos funcionários. A IA fornece aos profissionais de RH e aos gestores insights contínuos e em tempo real sobre como os funcionários se sentem e do que mais precisam. Medir o engajamento dos funcionários pode ser especialmente urgente em momentos de transformação empresarial ou adoção da IA, pois novas ferramentas e fluxos de trabalho só são eficazes quando totalmente incorporados ao trabalho diário.
De acordo com a Gallup, que mede quantos trabalhadores nos Estados Unidos se sentem "ativamente engajados", o engajamento tem diminuído constantemente desde um pico em 2020. A consultoria também relata baixos níveis de engajamento entre os mais jovens millennials e a Geração Z, que relatam quedas significativas no sentimento de importância, oportunidades de aprendizado e desenvolvimento no trabalho.
A falta de programas eficazes que promovam o comprometimento e o desenvolvimento profissional pode levar a riscos significativos para a força de trabalho. De acordo com o relatório mais recente do Fórum Econômico Mundial,“Futuro dos Empregos”, 22% dos empregos provavelmente serão interrompidos nos próximos cinco anos.
Os empregadores também esperam que 39% das habilidades exigidas no mercado de trabalho mudem até 2030. Em suma, a menos que os trabalhadores estejam ativamente envolvidos com o futuro do trabalho, eles e as organizações para as quais trabalham estão em risco.
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
"As principais empresas são cada vez mais obrigadas a promover ambientes de trabalho positivos, flexíveis e empáticos para atender às necessidades dos funcionários e reter os melhores talentos", diz Pete Teigen, estrategista de experiência dos funcionários da IBM Consulting®. "Mas, talvez mais importante, colaboradores satisfeitos e engajados, com sistemas de apoio sólidos, são mais produtivos e têm maior propensão a adotar mudanças." Como a IBM descobriu, os funcionários adotam novas estruturas de negócios com 34% mais frequência quando o engajamento do funcionário está no centro do design transformacional.
Para líderes de RH que enfrentam o desengajamento emergente e a diminuição da satisfação no trabalho, a adoção da IA pode viabilizar programas de engajamento críticos em escala. As soluções de IA podem lidar com tarefas rotineiras e, ao mesmo tempo, permitir que os trabalhadores humanos se concentrem em tarefas confidenciais ou de alto contato.
Outras ferramentas de IA podem facilitar programas de aprendizado personalizados ou feedback contínuo, garantindo que nenhum funcionário fique nas falhas. Usando a análise preditiva de dados, as organizações podem prever os requisitos de retenção ou aprimoramento de habilidades e responder rapidamente às mudanças nas condições.
Um programa de IA bem-sucedido para engajamento de funcionários transforma um exercício periódico em um relacionamento contínuo entre os funcionários e a organização.
Ferramentas impulsionadas por IA podem aumentar a produtividade do RH e impulsionar o engajamento em toda a empresa. A IBM conhece essa mudança em primeira mão, pois a empresa embarcou em uma ampla transformação de RH em 2017. O trabalho resultou no AskHR, um agente de IA que processa dezenas de milhões de interações todos os anos.
Enquanto isso, odepartamento da IBM apresenta uma pontuação NPS de +74. Alguns dos benefícios mais visíveis do uso de IA para melhorar o engajamento dos funcionários incluem:
A IA pode ser aplicada em todo o ciclo de vida do funcionário, da integração até o desligamento. Algumas áreas principais em que é aplicada são:
Com a automação de tarefas de RH, a IA lida com processos rotineiros de RH, incluindo consultas sobre benefícios, perguntas sobre políticas, solicitações de licença e documentação de integração. Essa mudança permite que as equipes de RH se concentrem em trabalhos de cultura de maior valor, onde o julgamento humano tem o maior impacto. Com menos tempo dedicado a tarefas repetitivas, os líderes de RH podem desenvolver iniciativas criativas e capacitadoras de engajamento dos funcionários.
A IA pode ajudar os gerentes com feedback em tempo real ou suporte de coaching, preenchendo a lacuna entre as avaliações anuais e os tipos de conversas de desenvolvimento contínuas que os funcionários precisam.
A IA pode mapear as lacunas de habilidades individuais em relação às necessidades organizacionais, oferecendo programas de aprendizado selecionados e recomendações de mobilidade interna que evoluem continuamente à medida que os funcionários crescem e as empresas mudam.
A IA é excelente no fornecimento de comunicações personalizadas em grande escala, permitindo que os funcionários recebam informações oportunas e relevantes de seu ambiente de trabalho. A IA pode personalizar comunicações internas como check-ins ou mensagens de reconhecimento com base em funções ou preferências individuais. Essa abordagem ajuda as comunicações oficiais a parecerem genuínas, em vez de genéricas.
A IA é cada vez mais utilizada para combinar indivíduos com funções específicas e identificar riscos de voo. Ao analisar a rotatividade de dados e dados históricos relacionados ao comportamento dos funcionários (juntamente com pontos de dados mais tradicionais, como pesquisas de engajamento de funcionários), os modelos de IA podem sinalizar proativamente possíveis problemas. Esse insight facilita as intervenções oportunas. Por exemplo, se um funcionário de alto desempenho parece estar se desengajando, esses sistemas devem alertar um gerente, que pode então discutir novos desafios e oportunidades com esse funcionário.
Enquanto os programas tradicionais de engajamento dos funcionários podem medir o sentimento e o crescimento anualmente, pesquisas mais curtas e frequentes orientadas por IA podem fornecer insights praticáveis. Usando a análise de sentimento nas comunicações oficiais, os sistemas de IA podem revelar rapidamente temas emergentes e tons emocionais entre as equipes, dando à liderança acesso aos dados mais atuais possíveis dos funcionários.
Os sistemas de IA também são hábeis na apresentação de candidatos internos com recursos adjacentes para posições abertas, de acordo com Robert Enright, parceiro associado de estratégia da força de trabalho na IBM Consulting. A IA pode “apontar para a capacidade de ensino e o potencial interno”, diz ele, “para expandir o pool de talentos disponível em vez de reduzi-lo através de expectativas irreais”. Ao oferecer proativamente vários caminhos para o desenvolvimento profissional, as organizações podem manter os trabalhadores continuamente engajados.
Análise de IA baseada em dados permite que os líderes de RH façam benchmark do engajamento entre departamentos e funções. Essa análise permite que meçam o engajamento em relação aos padrões do setor ou modelem a eficácia de iniciativas de engajamento específicas.
Essas plataformas aplicam IA e automação robótica de processos (RPA) para simplificar operações repetitivas de RH. Recursos comuns incluem fluxos de trabalho automáticos de integração, administração de benefícios e monitoramento de conformidade. Ao remover o processamento manual de tarefas de alto volume, elas reduzem os erros e capacitam as equipes de RH para o trabalho estratégico, incluindo a promoção de relacionamentos mais coesivos com outros funcionários.
Ferramentas de IA conversacional voltadas para funcionários lidam com uma ampla gama de consultas de funcionários 24 horas por dia. Eles podem responder a perguntas sobre políticas de RH, orientar os funcionários em processos administrativos, apoiar a integração de novos contratados e facilitar verificações ou relatórios de progresso. Eles também geralmente encaminham casos complexos para a equipe humana de RH. Sistemas Advanced personalizam as interações com base em interações anteriores, bem como nas funções dos funcionários.
A IA agêntica leva esses conceitos ainda mais longe, unindo várias ações com o mínimo de supervisão humana. Por exemplo, o agente virtual interno da IBM, AskHR, automatiza mais de 80 tarefas de RH e lida com mais de 2,1 milhões de conversas com funcionários todos os anos. Os agentes de IA também podem identificar lacunas de habilidades, recomendar programas de treinamento personalizados e automatizar fluxos de trabalho de qualificação, promovendo uma cultura de crescimento contínuo de autoatendimento.
As ferramentas de análise preditiva de dados aplicam aprendizado de máquina aos dados da força de trabalho para gerar insights praticáveis sobre a motivação e o bem-estar dos funcionários. Esses sistemas podem prever o desgaste e monitorar a integridade de equipes individuais. Essas saídas são normalmente apresentadas aos líderes e gerentes de RH por meio de dashboards, permitindo decisões informadas por dados, em vez de respostas reativas a problemas imediatos.
As plataformas de desempenho aprimoradas por IA transcendem o ciclo de avaliações anuais para apoiar o feedback contínuo e o alinhamento de metas ao longo do ano. Algumas funcionalidades desses sistemas podem incluir acompanhamento automatizado de progresso de metas, resumos de desempenho de funcionários ou coleta de feedback em tempo real, juntamente com a identificação de lacunas de habilidades.
O monitoramento de padrões de comunicação e dados comportamentais exige uma atitude cuidadosa em relação às questões de privacidade. Sem fortes proteções de dados e práticas de coleta transparentes, as organizações podem descobrir que os funcionários se sentem microgerenciados ou constantemente observados. Os líderes empresariais devem definir limites claros entre a análise de dados legítima da força de trabalho e o monitoramento invasivo. Em seguida, devem comunicar esses limites abertamente à equipe, explicando quais dados são coletados, como é utilizado e quais decisões influenciam.
Quando as organizações depositam uma confiança excessiva nas saídas geradas por IA, elas correm o risco de subutilizar o julgamento humano e a empatia que uma gestão eficaz de pessoas exige. O uso da IA pode identificar padrões, mas não pode interpretar nuances. Também não conseguem construir a confiança específica e interpessoal que impulsiona o engajamento genuíno. Os fluxos de trabalho de IA devem ter metas específicas alcançáveis e a cadeia de responsabilidade pela supervisão deve ser clara.
A automação excessiva de interações confidenciais de RH — reclamações, processos disciplinares ou divulgações de integridade — deixa os funcionários se sentindo invisíveis e sem apoio.
Modos de IA treinados com dados históricos da força de trabalho podem consolidar ou amplificar vieses existentes na forma como os funcionários são avaliados ou recomendados para desenvolvimento profissional. Sem auditorias regulares de viés e dados de treinamento diversificados, os sistemas de engajamento com IA correm o risco de prejudicar os funcionários para os quais foram projetados para apoiar.
Programas de engajamento impulsionados por IA bem-sucedidos exigem muito mais do que apenas uma seleção de tecnologias. Eles exigem uma abordagem deliberada que centralize os funcionários e conecte a análise de dados à ação. Algumas estratégias importantes incluem:
Adotar a IA sem um plano decisivo de como ela será usada e quais problemas ela resolverá não liberará valor real. Identifique desafios específicos de engajamento, como alto atrito ou desistência de novas contratações, antes de selecionar as ferramentas. Crie métricas para o sucesso e mecanismos de feedback frequente para que as equipes possam medir a eficácia ao longo do tempo.
Antes da implementação, defina quais dados serão coletados, como serão armazenar, quem pode acessá-los e por quanto tempo serão retidos. Estabeleça um processo de avaliações éticas de IA para casos de uso de alto risco.
Uma pesquisa recente descobriu que, embora 76% dos executivos acreditassem que os funcionários estavam entusiasmados com a adoção da IA, apenas 31% dos colaboradores individuais concordaram. Os líderes empresariais devem estar atentos não apenas ao explicar como a IA será implementada, mas como ela ajudará os funcionários e a empresa como um todo.
Os gerentes devem ser abertos com os funcionários sobre quais sistemas de IA estão em uso, quais dados eles coletam, como os insights são gerados e quais decisões eles podem influenciar. A transparência é um pré-requisito para a confiança, que por sua vez determina se os dados de engajamento são autênticos.
As implementações de engajamento de IA mais eficazes usam dados para impulsionar o crescimento, em vez de serem simples de medir. Quando os funcionários veem que os insights de IA resultam em recomendações de experiência de aprendizado melhores ou em conversas mais significativas com os gerentes, é mais provável que confiem nos sistemas.
Idealmente, a IA informa e auxilia a tomada de decisão humana em vez de substituí-la. Essa abordagem é verdadeira em situações de alto risco, como gerenciamento de desempenho e promoção. Estabeleça políticas claras sobre quais decisões exigem avaliação humana, independentemente da produção da IA, e garanta que os funcionários tenham acesso consistente a um ponto de contato humano para questões relevantes.
Aprenda estratégias comprovadas para aumentar a produtividade e impulsionar a transformação empresarial com IA e inovação no núcleo.
Saiba como as organizações estão deixando de lançar a IA em pilotos díspares para usá-la para impulsionar a transformação no núcleo.
Aprofunde-se nesse guia abrangente que detalha os principais casos de uso, os principais recursos e recomendações passo a passo para ajudar você a escolher as soluções certas para sua empresa.
Ouça os especialistas explicarem como você pode usar a IA e os dados de forma ética para tornar o RH mais eficiente e humano.
Descubra dez maneiras pelas quais o RH pode ser um consultor estratégico para desenvolver um modelo centrado nas pessoas que prepare melhor a empresa para o futuro.
Aprenda como os líderes de RH podem criar uma cultura impulsionada pela IA generativa adotando a experimentação e capacitando as pessoas.
Reimagine e modernize o RH com IA no centro para obter melhores resultados empresariais e liberar todo o potencial dos funcionários.
Acelere os processos de RH com o IBM watsonx Orchestrate e automatize tarefas tediosas.
Otimize os processos de RH, melhore a tomada de decisões e impulsione os resultados de negócios com soluções da IA generativa.