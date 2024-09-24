IA e o futuro da agricultura

Quase metade da população mundial vive em lares que dependem de sistemas agroalimentares como sua principal fonte de emprego, de acordo com a ONU. E com a projeção de que a população mundial passará de 7,3 bilhões para 9,7 bilhões até 2050, a escassez de água e as quebras de safra devido às mudanças climáticas podem levar a uma catastrófica escassez global de alimentos.
Para acompanhar o crescimento da população, o mundo precisará aumentar a produção agrícola em 60% nos próximos 25 anos - e, mesmo assim, talvez ainda tenhamos 300 milhões de pessoas passando fome. Ao mesmo tempo, espera-se que os rendimentos das culturas em linha caiam 11% devido ao clima mais severo e a mais pragas. Atualmente, são necessários cerca de US$ 136 milhões nos EUA e cerca de 12 anos para desenvolver uma nova característica de cultura.
O mundo está aquecendo, há menos água doce e as bem-sucedidas colheitas do passado não serão confiáveis por muito mais tempo. A IA pode ajudar a mitigar a iminente crise agrícola que enfrentaremos nas próximas décadas?
O Dr. Abhisesh Silwal, cientista de sistemas da Carnegie Mellon University cuja pesquisa se concentra em IA e robótica na agricultura, acha que sim. "A IA pode levar a previsões mais precisas e oportunas, especialmente para detectar precocemente doenças", explica ele, "e pode ajudar a reduzir as pegadas de carbono e o impacto ambiental, melhorando a forma como usamos energia e recursos".
Aqui estão algumas empresas de agrotecnologia e organizações sem fins lucrativos trabalhando para vencer as mudanças climáticas.
Na Tanzânia, David Guerena, um cientista agrícola do International Center for Tropical Agriculture, está usando IA para acelerar a evolução das plantas.
O projeto de Guerena, chamado Artemis, usa IA e visão computacional para acelerar o processo de fenotipagem. “As pessoas não são boas em fornecer estimativas quantitativas confiáveis das coisas que vemos”, explica ele. “Não é possível para um humano contar com precisão flores em centenas de plantas em milhares de canteiros. Ficamos cansados, perdemos o foco ou simplesmente não conseguimos ver fisicamente tudo o que precisamos. Um computador não tem esses problemas. Modelos de computer vision bem treinados produzem dados quantitativos consistentes instantaneamente."
Quando a equipe de Guerena começou a trabalhar com imagens de smartphones, eles usaram redes neurais (CNNs). Eles faziam o trabalho, mas estavam famintos por dados, precisando de milhares de exemplos rotulados para treiná-los, o que era caro e demorado. Eles pretendiam desenvolver modelos para várias características (como contar flores) em diferentes culturas, mas as CNNs eram muito exigentes para isso.
Alguns anos atrás, transformadores de visão e modelos de código aberto como YOLO e Segment Anything surgiram e mudaram o jogo, explica Guerena. Esses modelos reduziram drasticamente a necessidade de dados rotulados. Agora, em vez de milhares de exemplos de imagens de corte, eles precisam apenas de algumas centenas. "O transformador de visão e os modelos de base realmente nos permitiram acelerar o desenvolvimento do modelo."
A equipe de Guerena está agora trabalhando na integração do Speech to Text e processamento de linguagem natural juntamente com a computer vision nos sistemas que estão construindo. Interagir com pessoas por meio da fala natural pode ajudar a superar barreiras linguísticas e de alfabetização, ele explica. Além disso, combinar diferentes tipos de dados pode criar uma imagem mais completa de como as plantas estão se saindo no campo. "Os próprios agricultores podem usar a função de fala para descrever quais foram alguns dos desafios que enfrentaram durante a temporada", diz ele. "Se coletarmos esses dados em milhares de fazendas em todo o mundo, poderemos entender melhor como as condições ambientais locais afetam o desempenho das variedades."
Enquanto cresciam, Max Evans e Himanshu Gupta viram de perto como os padrões climáticos irregulares estavam afetando suas comunidades. "Max cresceu em uma fazenda de abacaxi no Equador, testemunhando em primeira mão os impactos da mudança climática nas safras", diz Gupta. "Fui criado em uma aldeia no norte da Índia, onde muitas vezes tínhamos que caminhar uma milha para obter água potável durante as secas e as temporadas de monções."
Essas experiências deixaram impressões duradouras em Evans e Gupta e os inspiraram a fundar a ClimateAi. "Embora a maioria das empresas de Tecnologia tenha como objetivo melhorar a previsão do tempo tradicional de 14 dias, esses prazos não são praticáveis para agricultores e empresas de alimentos", diz Gupta. "Inovamos em forecasting além de duas semanas, implementar abordagens patenteadas de IA baseadas em biofísica para prever o risco de condições climáticas extremas de forma mais barata, rápida e confiável do que os modelos de supercomputadores usados por agências meteorológicas, incluindo a NOAA." Isso permite que a ClimateAi forneça aos agricultores previsões meteorológicas ultralocalizadas para o dia ou para meses de antecedência. Eles também podem recomendar horários ideais para plantar e colher culturas específicas e estimar seus rendimentos.
A ClimateAi fez simulações para agricultores em Maharashtra, na Índia, e descobriu que o calor extremo e a seca levariam a uma redução de aproximadamente 30% na produção de tomate na região nas próximas duas décadas. Esses insights foram então usados por uma empresa de sementes de tomate para acelerar os testes de lançamento de sementes tolerantes à seca para pequenos agricultores da região. Ela também se uniu a uma grande empresa de alimentos e bebidas na Índia para implementar playbooks em 300 aldeias, ajudando cerca de 100 mil pequenos agricultores. Os playbooks oferecem dicas sobre as melhores sementes para usar, como gerenciar a água e os melhores horários para plantar e colher, resultando em uma produtividade que aumentou até 40%.
O objetivo é tornar os sistemas de alimentos e água mais resilientes às mudanças climáticas e melhorar a vida em todo o mundo, explica Gupta, e os agricultores são uma parte fundamental desses sistemas: "[Eles] são os nós mais críticos nas cadeias de valor de alimentos e água .
A Avalo, empresa de tecnologia agrícola sediada na Carolina do Norte, está usando a IA explicável (xAI) para identificar com precisão os genes ligados a características complexas das culturas. O uso de perfis genéticos detalhados para orientar a criação permite que a Avalo desenvolva culturas cinco vezes mais rápido e 50 vezes mais barato do que seus concorrentes, de acordo com o CEO Brendan Collins. Um projeto que a Avalo aborda é a agricultura vertical, que é um método de cultivo em ambientes internos durante todo o ano. Embora seja excelente para ciclos contínuos de culturas, ela enfrenta desafios com altos custos de energia e fertilizantes, levando a lucros escassos.
Se essas fazendas pudessem cultivar culturas mais valiosas mais rapidamente, observa Collins, elas teriam melhores lucros. No momento, a única cultura que funciona bem em seu sistema é a alface barata. A Avalo se uniu a uma fazenda vertical para cultivar brócolis, que é um dos legumes e verduras mais caros nos supermercados, mas leva mais de 120 dias para crescer fora. Eles analisaram mais de 500 variedades de brócolis para criar uma versão que pode ser colhida em apenas 37 dias. Essa colheita rápida também significava que os pesticidas não eram necessários, já que o prazo era muito curto para que as pragas se tornassem um problema.
“Genomas de plantas são uma loucura”, comenta Collins. “Eles operam sob regras diferentes dos genomas animais.” Enquanto os animais têm genomas pequenos e eficientes para economizar energia, as plantas têm genomas grandes e flexíveis porque não podem migrar para evitar ameaças, explica ele. E, ao contrário dos genomas diplomadas simples de animais, muitas plantas têm múltiplas cópias genômicas—como quatro em algodão, oito em morangos ou até mesmo dez em cana-de-açúcar—o que as torna complicadas de estudar. "Estamos animados com a possibilidade de usar a xAI para entender esses genomas complexos de plantas."
O IBM Sustainability Accelerator também está se associando a agricultores de todo o mundo, compartilhando a experiência em nuvem e IA da IBM para ajudá-los a se adaptar a um planeta em mudanças.
"Nosso objetivo é ajudar a equipar os agricultores com os dados e insights de IA necessários para manter sua lucratividade, produtividade e sustentabilidade diante dos desafios climáticos e ameaças ambientais", diz Michael Jacobs, Líder de Sustentabilidade e Inovação Social da IBM, Responsabilidade Social Corporativa. "Como resultado, quatro dos nossos cinco projetos agrícolas foram concluídos com aproximadamente 65.300 beneficiários diretos: agricultores e suas famílias usando tecnologia para ajudar a aumentar os rendimentos e tornar suas operações mais resilientes. Essas soluções podem ser escaladas para diversas regiões e setores."
Veja a seguir um de seus sucessos.
Secas, inundações, calor e frio extremos são apenas algumas das maneiras pelas quais a mudança climática está afetando o Texas, causando problemas contínuos para seus agricultores e pecuaristas. Isso está afetando todos os texanos: no ano passado, o departamento de agricultura do estado divulgou um relatório vinculando as mudanças climáticas ao aumento dos preços dos alimentos e à maior insegurança alimentar.
David Chapin, um agricultor e IBMer em Lampasas, Texas, que trabalhou com a IBM para testar soluções de gestão hídrica, passou mais de uma década observando a mudança climática causar estragos em seu pomar. Ele começou com 3.600 oliveiras, todas mortas pela tempestade de inverno Uri em 2021. No ano seguinte, ele recebeu uma concessão do USDA para substituir as árvores por peras, ameixas, damascos e pêssegos, que eram mais resistentes ao inverno, mas também exigiam mais água — e seu sistema de irrigação não conseguiu acompanhar.
“Como é crucial monitorar a umidade no nível da raiz, não apenas na superfície, estou procurando um método preciso para gerenciar isso”, explica Chapin. “A IA poderia ajudar analisando as necessidades de água em diferentes áreas, mas exigiria vários sensores subsuperficiais. Idealmente, eu gostaria de mapas de condições do solo em tempo real e previsões de irrigação futuras para gerenciar melhor o armazenamento de água e evitar escassez."
A IBM e a Texas A&M AgriLife estão colaborando para ajudar pequenos agricultores como Chapin. O resultado é o Liquid Prep, uma ferramenta que tem como objetivo fornecer aos agricultores as informações necessárias sobre onde e quando irrigar da forma mais eficiente possível, com planos de implementar e ampliar a tecnologia nas regiões áridas dos EUA.
O Liquid Prep usa um sensor de IoT combinado com uma aplicação móvel que é executado no IBM Cloud. Os agricultores podem configurar um sensor de umidade no solo e vinculá-lo ao aplicativo móvel para monitorar a umidade do solo e, em seguida, carregá-lo para análise. Atualmente, a equipe do projeto está expandindo o aplicativo para incluir dados meteorológicos, tipos de solo e suporte à decisão de quando regar, para que os agricultores possam gerenciar a irrigação de forma mais eficaz.
"Pequenos agricultores geralmente não são tecnologicamente muito avançados, e essa é uma das diferenças críticas entre pequenos agricultores e grandes agricultores", diz Chapin. "Mas as pessoas entendem como usar um telefone celular e usam alguns aplicativos, e o Liquid Prep é um aplicativo bastante simples de operar... é aí que ele mudará o campo de jogo."
