IA e o futuro da agricultura

Na Tanzânia, David Guerena, um cientista agrícola do International Center for Tropical Agriculture, está usando IA para acelerar a evolução das plantas.

O projeto de Guerena, chamado Artemis, usa IA e visão computacional para acelerar o processo de fenotipagem. “As pessoas não são boas em fornecer estimativas quantitativas confiáveis das coisas que vemos”, explica ele. “Não é possível para um humano contar com precisão flores em centenas de plantas em milhares de canteiros. Ficamos cansados, perdemos o foco ou simplesmente não conseguimos ver fisicamente tudo o que precisamos. Um computador não tem esses problemas. Modelos de computer vision bem treinados produzem dados quantitativos consistentes instantaneamente."

Quando a equipe de Guerena começou a trabalhar com imagens de smartphones, eles usaram redes neurais (CNNs). Eles faziam o trabalho, mas estavam famintos por dados, precisando de milhares de exemplos rotulados para treiná-los, o que era caro e demorado. Eles pretendiam desenvolver modelos para várias características (como contar flores) em diferentes culturas, mas as CNNs eram muito exigentes para isso.

Alguns anos atrás, transformadores de visão e modelos de código aberto como YOLO e Segment Anything surgiram e mudaram o jogo, explica Guerena. Esses modelos reduziram drasticamente a necessidade de dados rotulados. Agora, em vez de milhares de exemplos de imagens de corte, eles precisam apenas de algumas centenas. "O transformador de visão e os modelos de base realmente nos permitiram acelerar o desenvolvimento do modelo."

A equipe de Guerena está agora trabalhando na integração do Speech to Text e processamento de linguagem natural juntamente com a computer vision nos sistemas que estão construindo. Interagir com pessoas por meio da fala natural pode ajudar a superar barreiras linguísticas e de alfabetização, ele explica. Além disso, combinar diferentes tipos de dados pode criar uma imagem mais completa de como as plantas estão se saindo no campo. "Os próprios agricultores podem usar a função de fala para descrever quais foram alguns dos desafios que enfrentaram durante a temporada", diz ele. "Se coletarmos esses dados em milhares de fazendas em todo o mundo, poderemos entender melhor como as condições ambientais locais afetam o desempenho das variedades."