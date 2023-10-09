Colocando os cidadãos no centro dos serviços do governo com a IA

À medida que governos do mundo inteiro continuam experimentando o uso de IA, e procurando maneiras de aproveitar os modelos fundamentais oferecidos pela IA generativa, uma pergunta importante se destaca: como os cidadãos se beneficiarão da tecnologia? O setor público é chamado assim por um motivo: o público deve sempre ser a prioridade. A IA não só pode ajudar a melhorar determinados serviços dos quais as pessoas dependem diariamente, como também pode ajudar a preencher a lacuna entre o governo local, seus funcionários e seus residentes. Pode fazer isso principalmente ajudando a automatizar os serviços do governo oferecidos aos cidadãos, bem como criar maior eficiência na forma como as agências se comunicam internamente e com as pessoas que dependem dos serviços públicos.
No mundo dos negócios, a IA pode oferecer às empresas uma vantagem competitiva sobre seus pares que retardam a adoção de aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e recursos generativos. A IA também começou a proporcionar casos de uso concretos indicando como a tecnologia pode ajudar a melhorar o atendimento ao cliente de forma tangível. No entanto, o impacto da IA no setor público pode ser ainda mais profundo. No atendimento aos diversos tipos de constituintes do governo, a IA oferece às agências a oportunidade de analisar dados de forma minuciosa e precisa, com o objetivo de oferecer proativamente aos cidadãos serviços mais personalizados e eficazes. Isso pode incluir uma redução no tempo de resposta para o processamento de reclamações ou a diminuição da experiência da empresa ou dos contratados que interagem regularmente com o governo.
Considere um cenário em que uma pessoa precisa encontrar uma moradia acessível mais perto de um novo emprego. Diferentes aspectos da IA poderiam ser implementados pela autoridade habitacional local dessa pessoa para identificar automaticamente suas necessidades, determinar para quais serviços ela tem direito, para que a autoridade possa entrar em contato com informações sobre esses serviços. Por exemplo, um chatbot inteligente poderia até ajudar essa pessoa a encontrar a aplicação do cliente, ignorando muitas perguntas sobre as informações básicas que os cidadãos normalmente são obrigados a fornecer, porque o sistema tem essas informações prontas. Dessa forma, a automação e a eficiência aprimoradas por IA podem ajudar as agências do governo a funcionar como um hub para os cidadãos.
Esse cenário é muito mais realista hoje do que há alguns anos, graças ao rápido amadurecimento e à crescente acessibilidade da IA. A tecnologia está automatizando cada vez mais certas tarefas que podem permitir que os funcionários do setor público se concentrem menos em tarefas repetitivas e de baixo valor e mais apenas nas questões mais importantes. O resultado potencial? Aumento da produtividade e contribuições poderosas para a sociedade como um todo. Por exemplo, uma grande agência nos EUA descobriu que estava gastando muito tempo classificando as solicitações enviadas por correio, fax e envios online. O lento trabalho manual estava atrasando o processo de aprovação, significando que os beneficiários não estavam recebendo os benefícios a que tinham direito em tempo hábil. Ao introduzir a IA há alguns anos, o U.S. Department of Veteran Affairs (VA) conseguiu reduzir o tempo gasto na classificação dos pedidos de indenização de 10 dias para cerca de metade de um dia.
Desde então, o VA estabeleceu um piloto do AI Institutional Review Board (IRB) para ajudar o departamento a fazer avaliações dos projetos de IA propostos. O IRB de IA do VA e um Comitê de Supervisão separado seguem de perto o blueprint de “Declaração de Direitos” da IA da Casa Branca, criado em 2022 para moldar a abordagem de cada agência federal quanto ao uso da IA. O VA estabeleceu um Conselho de Revisão Institucional de Inteligência Artificial e um Comitê de Supervisão de IA encarregado de avaliar a justiça e a transparência do uso de ferramentas de IA em pesquisa e operações para determinar como elas podem ser melhor utilizadas pelo departamento e seus funcionários.
Outros governos, como o do Reino Unido, estão avançando na exploração das oportunidades e desafios do uso de IA e criaram uma abordagem nacional que orienta a implementação dessa tecnologia.
As agências do governo são frequentemente estimuladas a oferecer suporte a novos serviços quando novas leis chegam aos livros, independentemente de seus sistemas de TI estarem prontos para o esforço adicional. Atender a essas demandas muitas vezes exige a simplificação dos processos e o aumento da eficiência. Esse é um problema frequente em grandes organizações nacionais, bem como em organizações menores, regionais ou locais.
Um bom exemplo disso é o projeto de lei de estímulo econômico aprovado nos EUA em 2021 para ajudar a reduzir o impacto financeiro da pandemia de COVID-19 sobre os cidadãos. O Department of Community Affairs (DCA) do Estado de Nova Jersey antecipou rapidamente o impacto dessa legislação e implementou um processo de aplicação e adjudicação flexível e simplificado que permitiu aos cidadãos usar um portal on-line para solicitar apoio financeiro drasticamente necessário. Para ajudar a reduzir as cargas de trabalho previstas na central de atendimento, o DCA integrou um assistente virtual e a tecnologia de resposta interativa por voz (IVR) NICE CXone com o portal de envio e a central de atendimento da agência. A capacidade de autoatendimento oferecida pelo Watson Assistant da IBM removeu a necessidade de responder a uma média de 6.200 chamadas por mês, o que se traduziu em mais de 800 horas de tempo de espera economizadas.
Além de descrever os casos de uso de IA em serviços fornecidos por órgãos civis de governos, é importante também focar que a manutenção da confiança pública é uma prioridade fundamental quando se trata do uso dessa tecnologia. Na visão da IBM, nenhuma discussão sobre IA responsável no setor público está completa sem enfatizar a importância do uso ético da tecnologia ao longo de seu ciclo de vida de projeto, desenvolvimento, uso e manutenção, com os humanos no centro dos serviços prestados pelo governo enquanto monitora para uma implementação responsável, contando com as cinco propriedades fundamentais para IA confiável: explicabilidade, imparcialidade, transparência, robustez e privacidade.
Em termos de regulamentar essa tecnologia emergente, a IBM é uma forte defensora da regulamentação de precisão que determina como a tecnologia é usada em vez de regulamentar a própria tecnologia. A IBM há muito argumenta que os sistemas de IA precisam ser transparentes e explicáveis. Essas funcionalidades ajudarão a lidar com muitas das mesmas preocupações que a legislação proposta em consideração para lidar com a proteção de direitos autorais, privacidade e viés algorítmico.
Pessoas em todo o mundo querem se sentir confortáveis sabendo que seus dados estão protegidos e só podem ser usados da maneira como autorizam. De acordo com um estudo da Morning Consult realizado em nome do IBM Policy Lab em 2020, quase três em cada quatro europeus e dois terços dos americanos entrevistados apoiam regulamentações como avaliações de risco, que testam a IA quanto a viés para evitar qualquer discriminação em sua tomada de decisão. Essas estatísticas provam que a construção de uma base confiável para a IA é uma prioridade para todo o mundo.
Ao imaginar o futuro do governo, é quase garantido que a IA desempenhará um papel importante de alguma forma. Agora, tudo se resume a identificar quais problemas podem ser resolvidos com ela e implementá-la de forma ética, priorizando o aprimoramento da prestação de serviços ao cidadão. À medida que o setor público continua a conhecer a fundo o mundo da IA e da automação, há muitas maneiras pelas quais elas podem ser usadas para trazer benefício ao bem maior. Não há dúvida: quando olharmos para o governo daqui para frente, será emocionante ver até onde a tecnologia chegou e todas as pessoas que ela ajudou.
