Colocando os cidadãos no centro dos serviços do governo com a IA

À medida que governos do mundo inteiro continuam experimentando o uso de IA, e procurando maneiras de aproveitar os modelos fundamentais oferecidos pela IA generativa, uma pergunta importante se destaca: como os cidadãos se beneficiarão da tecnologia? O setor público é chamado assim por um motivo: o público deve sempre ser a prioridade. A IA não só pode ajudar a melhorar determinados serviços dos quais as pessoas dependem diariamente, como também pode ajudar a preencher a lacuna entre o governo local, seus funcionários e seus residentes. Pode fazer isso principalmente ajudando a automatizar os serviços do governo oferecidos aos cidadãos, bem como criar maior eficiência na forma como as agências se comunicam internamente e com as pessoas que dependem dos serviços públicos.

No mundo dos negócios, a IA pode oferecer às empresas uma vantagem competitiva sobre seus pares que retardam a adoção de aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e recursos generativos. A IA também começou a proporcionar casos de uso concretos indicando como a tecnologia pode ajudar a melhorar o atendimento ao cliente de forma tangível. No entanto, o impacto da IA no setor público pode ser ainda mais profundo. No atendimento aos diversos tipos de constituintes do governo, a IA oferece às agências a oportunidade de analisar dados de forma minuciosa e precisa, com o objetivo de oferecer proativamente aos cidadãos serviços mais personalizados e eficazes. Isso pode incluir uma redução no tempo de resposta para o processamento de reclamações ou a diminuição da experiência da empresa ou dos contratados que interagem regularmente com o governo.

Considere um cenário em que uma pessoa precisa encontrar uma moradia acessível mais perto de um novo emprego. Diferentes aspectos da IA poderiam ser implementados pela autoridade habitacional local dessa pessoa para identificar automaticamente suas necessidades, determinar para quais serviços ela tem direito, para que a autoridade possa entrar em contato com informações sobre esses serviços. Por exemplo, um chatbot inteligente poderia até ajudar essa pessoa a encontrar a aplicação do cliente, ignorando muitas perguntas sobre as informações básicas que os cidadãos normalmente são obrigados a fornecer, porque o sistema tem essas informações prontas. Dessa forma, a automação e a eficiência aprimoradas por IA podem ajudar as agências do governo a funcionar como um hub para os cidadãos.