A IA responsável pode revolucionar agências fiscais para melhorar os serviços aos cidadãos

A nova era de IA generativa estimulou a exploração de casos de uso de IA para aumentar a produtividade, melhorar o atendimento ao cliente, aumentar a eficiência e escalar a modernização da TI.
Uma pesquisa recente encomendada pela IBM® indica que até 42% das empresas de escala corporativa entrevistadas implementaram ativamente a IA, enquanto outras 40% estão explorando ativamente o uso da tecnologia de IA. Mas as taxas de exploração de casos de uso de IA e a implementação de novas ferramentas impulsionadas por IA têm sido mais lentas no setor público devido aos potenciais riscos.
No entanto, o mais recente Estudo do CEO do IBM Institute for the Business Value descobriu que 72% dos líderes do governo entrevistados afirmam que os ganhos potenciais de produtividade com a IA e a automação são tão grandes que eles precisam aceitar riscos significativos para se manterem competitivos.
Agências de gerenciamento fiscal ou de receita fazem parte do setor público que poderia se beneficiar do uso de ferramentas de IA responsáveis. A IA generativa pode revolucionar a administração tributária e levar a um futuro mais personalizado e ético. No entanto, as agências fiscais devem adotar ferramentas de IA com supervisão e governança adequadas para mitigar os riscos e gerar a confiança pública.
Essas agências têm uma infinidade de desafios complexos exclusivos para cada país, mas a maioria delas compartilha o objetivo de aumentar a eficiência e fornecer a transparência que os contribuintes exigem.
No mundo do governo, os riscos associados à implementação da IA se apresentam de várias maneiras, muitas vezes com apostas mais altas do que no setor privado. Mitigar o viés de dados, o uso antiético de dados, a falta de transparência ou as violações de privacidade é essencial.
Os governos podem ajudar a gerenciar e mitigar esses riscos utilizando as cinco propriedades fundamentais da IBM para uma IA confiável: explicabilidade, justiça, transparência, robustez e privacidade. Os governos também podem criar e executar estratégias de projeto e implementação de IA que mantenham os seres humanos no centro do processo de tomada de decisão.
Para explorar o ponto de vista dos líderes globais de agências fiscais, o IBM Center for The Business of Government, em colaboração com a American University Kogod School of Business Tax Policy Center, organizou uma série de mesas redondas com os principais stakeholders e lançou um relatório explorando IA e impostos na era moderna. Com base em insights de acadêmicos e especialistas de todo o mundo, o relatório nos ajuda a entender como essas agências podem aproveitar a tecnologia para melhorar as eficiências e criar uma melhor experiência para os contribuintes.
O relatório detalha os benefícios potenciais da ampliação do uso da IA pelas agências fiscais, incluindo a melhoria do atendimento ao cliente, a detecção mais rápida das ameaças, a identificação e o combate eficaz a golpes fiscais e a possibilidade de os cidadãos acessarem os benefícios com mais rapidez.
Desde o lançamento do relatório, uma mesa redonda subsequente permitiu que líderes fiscais globais explorassem o que está por vir em sua jornada para aproximar as agências fiscais de todo o mundo do futuro. Em ambos os encontros, os participantes enfatizaram a importância da governança eficaz e do gerenciamento de riscos.
De acordo com o relatório Tax Administration 2023 da FTA, 85% dos contribuintes individuais e 90% das empresas agora declaram impostos digitalmente. E 80% das agências fiscais em todo o mundo estão implementando técnicas de ponta para capturar dados do contribuinte, sendo que mais de 60% utilizam assistentes virtuais. A pesquisa da FTA indica que isso representa um aumento de 30% em relação a 2018.
Para agências fiscais, assistentes virtuais podem ser uma forma poderosa de reduzir o tempo de espera para responder a consultas dos cidadãos; assistentes 24/7, como os chatbots IA avançados do watsonx, podem ajudar as agências fiscais ao descentralizar o suporte fiscal e reduzir os erros para evitar o processamento incorreto de declarações fiscais. O uso desses assistentes de IA também ajuda a simplificar respostas rápidas e precisas que proporcionam experiências superiores com economias de custo mensuráveis. Ele também permite sistemas fiscais de conformidade desde o projeto, fornecendo avisos antecipados de erros incidentais cometidos pelos contribuintes que, se não forem resolvidos, podem contribuir para perdas fiscais significativas para os governos.
No entanto, essas aplicações avançadas de IA e IA generativa vêm com riscos, e as agências devem lidar com preocupações com privacidade de dados, confiabilidade, direitos fiscais e alucinação de modelos generativos.
Além disso, os vieses contra grupos marginalizados continuam a ser um risco. As estratégias atuais de mitigação de riscos (incluindo ter funções humanas no sistema e dados de treinamento robustos) não são necessariamente suficientes. Cada país precisa determinar de forma independente uma estratégia apropriada de gestão de riscos para IA, levando em conta a complexidade de suas políticas fiscais e a confiança pública.
Quer seja usando grandes modelos de linguagem existentes ou criando seus próprios, os líderes fiscais globais devem priorizar frameworks de governança de IA para gerenciar riscos, mitigar danos à reputação e apoiar programas de conformidade. Isso é possível treinando modelos de IA generativa usando seus próprios dados de qualidade e tendo processos transparentes com salvaguardas que identificam e alertam para a mitigação de riscos e para instâncias de desvio e linguagem tóxica.
As agências fiscais devem garantir que a tecnologia proporcione benefícios e produza resultados transparentes, sem viés e adequados. Enquanto os líderes dessas agências continuam a escalar o uso de IA generativa, a IBM pode ajudar líderes de agências fiscais globais a proporcionar uma experiência personalizada e de suporte para os contribuintes.
As décadas de trabalho da IBM com as maiores agências fiscais do mundo, combinadas com a tecnologia de IA líder com o watsonx e o watsonx.governance, pode ajudar a escalar e acelerar a implementação responsável e personalizada da IA governada nas agências fiscais.
