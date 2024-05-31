A IA responsável pode revolucionar agências fiscais para melhorar os serviços aos cidadãos

A nova era de IA generativa estimulou a exploração de casos de uso de IA para aumentar a produtividade, melhorar o atendimento ao cliente, aumentar a eficiência e escalar a modernização da TI.

Uma pesquisa recente encomendada pela IBM® indica que até 42% das empresas de escala corporativa entrevistadas implementaram ativamente a IA, enquanto outras 40% estão explorando ativamente o uso da tecnologia de IA. Mas as taxas de exploração de casos de uso de IA e a implementação de novas ferramentas impulsionadas por IA têm sido mais lentas no setor público devido aos potenciais riscos.

No entanto, o mais recente Estudo do CEO do IBM Institute for the Business Value descobriu que 72% dos líderes do governo entrevistados afirmam que os ganhos potenciais de produtividade com a IA e a automação são tão grandes que eles precisam aceitar riscos significativos para se manterem competitivos.