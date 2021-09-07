Tags
Automação inteligente: como a combinação de RPA e IA pode transformar digitalmente sua organização

Publicado 07/09/2021
IA para RPA, definida

A inteligência artificial (IA) amplia a automação robótica de processos (RPA) e aumenta a eficiência dos negócios.

A automação inteligente (AI) — uma solução de automação inteligente de ponta a ponta que combina automação robótica de processos (RPA) e inteligência artificial (IA) — pode fornecer muitos benefícios que ajudam na transformação digital de uma organização.

A IA é o complemento perfeito para a RPA, proporcionando uma automação mais precisa e eficiente com base em uma base de conhecimento informada. A IA é o processo por trás do esforço de simular a inteligência humana em máquinas, enquanto a RPA automatiza processos que usam dados estruturados e lógica.

 

O que é automação inteligente?

A automação inteligente (AI) é a combinação de IA e tecnologias de automação, como automação cognitiva, aprendizado de máquina, automação de processos de negócios (BPA) e RPA. Os recursos de AI simplificam os processos. Essa simplificação permite que o usuário pense nos resultados ou meta em vez do processo usado para obter esses resultados ou nas boundaries entre as aplicações.

O uso de ferramentas inteligentes, como assistentes virtuais e chatbots, equipa as Organizações com insights que ajudam na eficiência da automação e na resposta mais rápida aos clientes. Por exemplo, ferramentas como reconhecimento óptico de caracteres (OCR) permitem que setores com uso intensivo de papel, como saúde ou serviços financeiros, automatizem a análise de texto e gerem uma melhor tomada de decisão.

Usos para automação inteligente

Há muitos usos para a AI, todos os quais, em última análise, ajudam a proporcionar uma melhor experiência do cliente. Alguns dos usos incluem os seguintes:

  • Processamento inteligente de documentos (IDP): formas de dados de negócios, como imagens, e-mails e arquivos, geralmente aparecem em um formato não estruturado. O IDP usa ferramentas de AI como RPA, aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural (NLP) para extrair, validar e processar esses dados.
  • Descoberta de processos: a AI pode ajudar a criar um guia completo para automatizar um processo usando RPA.
  • Simplificar fluxos de trabalho: a IA pode usar dados para automatizar fluxos de trabalho para processos mais rápidos e eficientes
  • Gerenciamento de produção e cadeia de suprimentos: a AI pode ser usada para prever e ajustar a produção para responder às mudanças na oferta e na demanda.

As quatro principais maneiras pelas quais a AI combina IA e RPA para aumentar a eficiência dos negócios

Quanto à percepção humana, Aristóteles acreditava que “o todo é maior do que a soma de suas partes”. A extensão da RPA com recursos de IA integrados exemplifica essa declaração. A IA utiliza informações coletadas de várias fontes e alimenta essas informações em ferramentas e produtos, para aumentar o valor de suas interações. A RPA agrega valor na automação de processos com base em dados estruturados, muitos dos quais antes exigiam intervenção manual. Por si só, cada um agrega valor. Mas a combinação dos dois (ou seja, IA) oferece um enorme valor na criação de soluções que utilizam uma base de conhecimento tecnológico para simplificar os processos e as interações entre as aplicações. As soluções subsequentes são mais rápidas e precisas e contribuem para a obtenção das quatro eficiências a seguir:

  1. Aumentar a produtividade: aplicações e processos automatizados são executados com mais rapidez. A automação de aplicação e processos, além da automação da tomada de decisão, previsões e previsões de várias fontes de dados estruturados e não estruturados em tempo real, confere poderes às organizações com maior produtividade e precisão em seus ciclos de planejamento. Por exemplo, a Deloitte, cliente da IBM no setor financeiro, recentemente usou RPA para criar bots designados para automatizar a produção de relatórios administrativos mensais.
  2. Reduzir custos: de acordo com a Deloitte, "os executivos estimam que a automação inteligente proporcionará uma redução de custos média de 22%", embora eles também tenham descoberto que "as organizações que atualmente expandem a automação inteligente dizem que já alcançaram uma redução de 27% nos custos, em média, de seus implementações até o momento.”
  3. Melhorar a precisão: o uso de dados estruturados e dados não estruturados e a automação de processos repetitivos garantem uma melhor tomada de decisão, e menos intervenção humana resulta em resultados mais precisos. Um cliente da IBM no setor financeiro usou recentemente o RPA para criar bots atribuídos para automatizar a produção de relatórios gerenciais mensais. Essa automação eliminou erros introduzidos no processo pela entrada manual de dados, melhorando a precisão desses relatórios e muitos outros. Além disso, o uso do OCR pode ajudar a acelerar o processamento de dados e automatizar a extração de dados de várias fontes.
  4. Enriquecer a experiência do cliente: as organizações que usam tecnologia podem entender melhor as necessidades dos clientes, comunicar-se de forma mais eficaz e levar produtos de maior qualidade ao mercado. Os clientes, por sua vez, geralmente estão mais satisfeitos com a experiência de compra. A GAM, um cliente da IBM no setor de gestão de ativos, usou bots para fornecer suporte ao cliente e cotações de preços de primeira linha. Essa otimização melhorou drasticamente o tempo necessário para fornecer respostas às perguntas dos clientes, aprimorando a experiência do cliente e simplificando o processo de compra.

Equívocos sobre automação inteligente (AI)

Vários equívocos ameaçam retardar a adoção da AI, mas são facilmente desfeitos. Alguns desses equívocos incluem os seguintes:

  • A IA substitui a força de trabalho humana: a IA, na verdade, complementa ou aumenta a força de trabalho humana assumindo tarefas repetitivas para que essa força de trabalho humana e pensante esteja disponível para trabalhar em assuntos mais complexos ou mais urgentes. A IA aumenta a precisão do resultado das tarefas pelas quais é responsável, reduzindo a necessidade de resolver erros, o que pode causar latência e exigir a retirada de recursos de outros projetos. Cria novas oportunidades centradas em novas habilidades que podem ser desenvolvidas por meio de requalificação. Para a força de trabalho humana, esta é uma ótima oportunidade para atualizar seu conjunto de habilidades e construir um histórico mais forte para o crescimento futuro.
  • É bom ter AI, mas ela não é necessária: a AI não é mais opcional.  Aplicações integradas à automação são prevalentes em nossas vidas diárias, como falar com a Alexa ou usar um aplicativo meteorológico. Da mesma forma, nos negócios, a AI é uma necessidade para acompanhar o mercado, manter-se competitivo e satisfazer os clientes. Organizações que utilizam processos manuais não conseguem acompanhar o ritmo. Além disso, a automação melhora a qualidade do produto e a qualidade do atendimento ao cliente, reduzindo erros e aumentando a velocidade e eficiência de processos repetitivos. As organizações que não adotarem a AI terão dificuldades para ter sucesso.
  • A IA pode tomar decisões sem viés: a IA formula decisões com base em entradas coletadas e recebidas, muitas dos quais são situacionais ou fornecidas por indivíduos e organizações responsáveis por essa entrada. Portanto, as decisões tomadas são inerentemente com viés.

Desafios da adoção da AI

A adoção da AI apresenta desafios. No entanto, esses desafios podem ser efetivamente remediados. Alguns dos desafios incluem os seguintes:

  • As lacunas de conjuntos de habilidades e conhecimentos são corrigidas por meio de reciclagem da equipe ou parceria com um fornecedor de processos como serviço que coloca sua IA em movimento e a gerencia para você.
  • A ambiguidade dos processos  é um desafio se os processos dentro da organização não forem bem compreendidos. A mineração de processos e a descoberta de processos resolvem esse desafio ajudando as empresas com o mapeamento de processos, uma necessidade antes de embarcar em uma implementação de AI.
  • A falta de foco na padronização é enfrentada por qualquer pessoa que implemente a IA. Não existe uma abordagem padrão para automação; portanto, cada fornecedor de produtos de automação pode abordar o mesmo processo de forma diferente. Isso pode ser desafiador se uma organização decidir mudar de fornecedor. Com tantos fornecedores e organizações discutindo esse desafio, esperamos que os padrões estejam chegando.
  • A dificuldade de identificar oportunidades e desenvolver uma plataforma de automação é um desafio que um parceiro pode enfrentar. Muitos tipos de parceiros resolvem isso, desde fornecedores de SaaS (software como serviço) até fornecedores de PaaS e integradores de sistemas. Eles selecionam a solução e o software de automação que funcionam melhor para a sua organização.
  • Ferramentas inadequadas para desenvolver e executar uma solução de ponta a ponta podem interromper a adoção da IA antes que ela comece. Se uma organização possuir as habilidades internas ou puder retreinar os membros existentes da equipe, ela poderá garantir que as ferramentas adequadas de RPA, como robôs de software, sejam implementadas. Isso também pode ser remediado por meio de parceria.

Casos de uso: como usar a AI para resolver desafios do mundo real

 

A automação inteligente (AI) é difundida em todos os setores para simplificar processos e criar eficiências que proporcionem mais precisão, tempo de resposta mais rápido e produto de maior qualidade. Aqui estão alguns exemplos:

Imóvel

No setor imobiliário, a AI fornece a primeira linha de resposta aos compradores interessados. Os bots usam automação inteligente para fornecer respostas mais rápidas e consistentes e engajar os compradores antes de envolver um representante. Os bots também são usados para avaliar propriedades comparando casas semelhantes e criando uma média de vendas para prescrever o preço de venda ideal.

Os bots preveem a inadimplência de empréstimos, usando aprendizado de máquina e análise de dados para criar modelos que preveem riscos. Além disso, a RPA pode automatizar o processo de aprovação de empréstimos e ajudar a reduzir o viés humano.

Produção

Em um ambiente de produção, a RPA simplifica as operações comerciais e reduz o risco de erro, automatizando tarefas e processos repetitivos, incluindo qualquer coisa, desde o gerenciamento de inventário de peças de back-office até a linha de montagem. A RPA também pode ser usado para prever o inventário usando análise de dados para avaliar as taxas de uso de inventário existentes e reunir essas informações para gerar uma recomendação.

Um ambiente de produção (ou qualquer ambiente que dependa de relacionamentos com fornecedores) pode obter benefício da AI para analisar e selecionar fornecedores. A AI emprega OCR (reconhecimento óptico de caracteres) para coletar e analisar dados de várias entradas em diferentes formatos e usa análise de dados para comparar recursos de fornecedores, confiabilidade e preços.

Tendências de automação inteligente (AI) e direção futura

O futuro da AI é ilimitado. Um exemplo de nova tecnologia em desenvolvimento que usa a AI para agregar maior valor às nossas interações diárias com a tecnologia é a automação cognitiva. A automação é uma progressão da AI que usa grandes quantidades de dados, ferramentas conectadas, diagnósticos e análise preditiva de dados para criar soluções que imitam o comportamento humano. Utilizando processamento de linguagem natural (PLN), reconhecimento de imagem, redes neurais, deep learning e outras ferramentas, a automação cognitiva busca imitar o comportamento humano de forma mais precisa, incluindo reações emocionais e outras interações humanas naturais. Um exemplo de automação cognitiva em uso é a adoção de robótica para complementar o atendimento ao paciente em casas de repouso e hospitais.

A hiperautomação leva a IA para o próximo nível, automatizando o maior número possível de processos e aplicações, usando ferramentas como gerenciamento de processo empresarial para padronizar a abordagem da automação em toda a organização e criar valor comercial ainda maior.

