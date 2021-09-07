A automação inteligente (AI) é difundida em todos os setores para simplificar processos e criar eficiências que proporcionem mais precisão, tempo de resposta mais rápido e produto de maior qualidade. Aqui estão alguns exemplos:

Imóvel

No setor imobiliário, a AI fornece a primeira linha de resposta aos compradores interessados. Os bots usam automação inteligente para fornecer respostas mais rápidas e consistentes e engajar os compradores antes de envolver um representante. Os bots também são usados para avaliar propriedades comparando casas semelhantes e criando uma média de vendas para prescrever o preço de venda ideal.

Os bots preveem a inadimplência de empréstimos, usando aprendizado de máquina e análise de dados para criar modelos que preveem riscos. Além disso, a RPA pode automatizar o processo de aprovação de empréstimos e ajudar a reduzir o viés humano.

Produção

Em um ambiente de produção, a RPA simplifica as operações comerciais e reduz o risco de erro, automatizando tarefas e processos repetitivos, incluindo qualquer coisa, desde o gerenciamento de inventário de peças de back-office até a linha de montagem. A RPA também pode ser usado para prever o inventário usando análise de dados para avaliar as taxas de uso de inventário existentes e reunir essas informações para gerar uma recomendação.

Um ambiente de produção (ou qualquer ambiente que dependa de relacionamentos com fornecedores) pode obter benefício da AI para analisar e selecionar fornecedores. A AI emprega OCR (reconhecimento óptico de caracteres) para coletar e analisar dados de várias entradas em diferentes formatos e usa análise de dados para comparar recursos de fornecedores, confiabilidade e preços.

Tendências de automação inteligente (AI) e direção futura

O futuro da AI é ilimitado. Um exemplo de nova tecnologia em desenvolvimento que usa a AI para agregar maior valor às nossas interações diárias com a tecnologia é a automação cognitiva. A automação é uma progressão da AI que usa grandes quantidades de dados, ferramentas conectadas, diagnósticos e análise preditiva de dados para criar soluções que imitam o comportamento humano. Utilizando processamento de linguagem natural (PLN), reconhecimento de imagem, redes neurais, deep learning e outras ferramentas, a automação cognitiva busca imitar o comportamento humano de forma mais precisa, incluindo reações emocionais e outras interações humanas naturais. Um exemplo de automação cognitiva em uso é a adoção de robótica para complementar o atendimento ao paciente em casas de repouso e hospitais.

A hiperautomação leva a IA para o próximo nível, automatizando o maior número possível de processos e aplicações, usando ferramentas como gerenciamento de processo empresarial para padronizar a abordagem da automação em toda a organização e criar valor comercial ainda maior.

