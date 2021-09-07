A inteligência artificial (IA) amplia a automação robótica de processos (RPA) e aumenta a eficiência dos negócios.
A automação inteligente (AI) — uma solução de automação inteligente de ponta a ponta que combina automação robótica de processos (RPA) e inteligência artificial (IA) — pode fornecer muitos benefícios que ajudam na transformação digital de uma organização.
A IA é o complemento perfeito para a RPA, proporcionando uma automação mais precisa e eficiente com base em uma base de conhecimento informada. A IA é o processo por trás do esforço de simular a inteligência humana em máquinas, enquanto a RPA automatiza processos que usam dados estruturados e lógica.
A automação inteligente (AI) é a combinação de IA e tecnologias de automação, como automação cognitiva, aprendizado de máquina, automação de processos de negócios (BPA) e RPA. Os recursos de AI simplificam os processos. Essa simplificação permite que o usuário pense nos resultados ou meta em vez do processo usado para obter esses resultados ou nas boundaries entre as aplicações.
O uso de ferramentas inteligentes, como assistentes virtuais e chatbots, equipa as Organizações com insights que ajudam na eficiência da automação e na resposta mais rápida aos clientes. Por exemplo, ferramentas como reconhecimento óptico de caracteres (OCR) permitem que setores com uso intensivo de papel, como saúde ou serviços financeiros, automatizem a análise de texto e gerem uma melhor tomada de decisão.
Há muitos usos para a AI, todos os quais, em última análise, ajudam a proporcionar uma melhor experiência do cliente. Alguns dos usos incluem os seguintes:
Quanto à percepção humana, Aristóteles acreditava que “o todo é maior do que a soma de suas partes”. A extensão da RPA com recursos de IA integrados exemplifica essa declaração. A IA utiliza informações coletadas de várias fontes e alimenta essas informações em ferramentas e produtos, para aumentar o valor de suas interações. A RPA agrega valor na automação de processos com base em dados estruturados, muitos dos quais antes exigiam intervenção manual. Por si só, cada um agrega valor. Mas a combinação dos dois (ou seja, IA) oferece um enorme valor na criação de soluções que utilizam uma base de conhecimento tecnológico para simplificar os processos e as interações entre as aplicações. As soluções subsequentes são mais rápidas e precisas e contribuem para a obtenção das quatro eficiências a seguir:
Vários equívocos ameaçam retardar a adoção da AI, mas são facilmente desfeitos. Alguns desses equívocos incluem os seguintes:
A adoção da AI apresenta desafios. No entanto, esses desafios podem ser efetivamente remediados. Alguns dos desafios incluem os seguintes:
A automação inteligente (AI) é difundida em todos os setores para simplificar processos e criar eficiências que proporcionem mais precisão, tempo de resposta mais rápido e produto de maior qualidade. Aqui estão alguns exemplos:
No setor imobiliário, a AI fornece a primeira linha de resposta aos compradores interessados. Os bots usam automação inteligente para fornecer respostas mais rápidas e consistentes e engajar os compradores antes de envolver um representante. Os bots também são usados para avaliar propriedades comparando casas semelhantes e criando uma média de vendas para prescrever o preço de venda ideal.
Os bots preveem a inadimplência de empréstimos, usando aprendizado de máquina e análise de dados para criar modelos que preveem riscos. Além disso, a RPA pode automatizar o processo de aprovação de empréstimos e ajudar a reduzir o viés humano.
Em um ambiente de produção, a RPA simplifica as operações comerciais e reduz o risco de erro, automatizando tarefas e processos repetitivos, incluindo qualquer coisa, desde o gerenciamento de inventário de peças de back-office até a linha de montagem. A RPA também pode ser usado para prever o inventário usando análise de dados para avaliar as taxas de uso de inventário existentes e reunir essas informações para gerar uma recomendação.
Um ambiente de produção (ou qualquer ambiente que dependa de relacionamentos com fornecedores) pode obter benefício da AI para analisar e selecionar fornecedores. A AI emprega OCR (reconhecimento óptico de caracteres) para coletar e analisar dados de várias entradas em diferentes formatos e usa análise de dados para comparar recursos de fornecedores, confiabilidade e preços.
O futuro da AI é ilimitado. Um exemplo de nova tecnologia em desenvolvimento que usa a AI para agregar maior valor às nossas interações diárias com a tecnologia é a automação cognitiva. A automação é uma progressão da AI que usa grandes quantidades de dados, ferramentas conectadas, diagnósticos e análise preditiva de dados para criar soluções que imitam o comportamento humano. Utilizando processamento de linguagem natural (PLN), reconhecimento de imagem, redes neurais, deep learning e outras ferramentas, a automação cognitiva busca imitar o comportamento humano de forma mais precisa, incluindo reações emocionais e outras interações humanas naturais. Um exemplo de automação cognitiva em uso é a adoção de robótica para complementar o atendimento ao paciente em casas de repouso e hospitais.
A hiperautomação leva a IA para o próximo nível, automatizando o maior número possível de processos e aplicações, usando ferramentas como gerenciamento de processo empresarial para padronizar a abordagem da automação em toda a organização e criar valor comercial ainda maior.
