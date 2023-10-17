É fácil entender por que os setores de varejo e bens de consumo se tornam alvos tão atraentes para os invasores. Com a expectativa de que os totais de vendas do comércio eletrônico mundial atinjam US$ 8,1 trilhões até 2026, as empresas estão acumulando enormes quantidades de dados confidenciais, incluindo informações de pagamento de seus clientes.

Essa abundância de dados é um alvo atraente para os cibercriminosos para exploração para obter ganhos financeiros. De acordo com o relatório do custo das violações de dados de 2023 da IBM Security, usando ataques como phishing ou credenciais comprometidas — representando 16% e 15% das violações de dados estudadas, respectivamente — os cibercriminosos conseguiram contornar muitos perímetros de segurança, muitas vezes resultando em perda ou comprometimento de dados .

O Threat Intelligence Index também descobriu que as violações contra a indústria de varejo e atacado representaram 8,7% de todos os ataques estudados entre os dez principais setores em 2022, contra 7,3% em 2021. O setor de fabricação sofreu ainda mais, pois organizações mal-intencionadas podem buscar interromper cadeias de suprimentos ou expor propriedade intelectual, entre outras coisas. Na verdade, o Threat Intelligence Index descobriu que fabricação foi o setor mais visado no geral em 2022.

O relatório do custo das violações de dados viu os custos de cada violação em todo o setor atingirem recordes no ano passado. Para o varejo, a violação de dados média estudada custou US$ 2,96 milhões; bens de consumo foi ainda mais prejudicial, chegando a US$ 3,8 milhões — o décimo lugar entre os setores estudados. Ambos os setores também excederam a média global para tempo de contenção de violações. Além disso, as organizações de varejo levaram 10 dias a mais para identificar uma violação e nove dias a mais para contê-la, e as empresas de bens de consumo levaram oito dias a mais para identificar uma violação e 10 dias a mais para contê-la, em comparação com a média global.