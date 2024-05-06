Estudos clínicos bem-sucedidos dependem do recrutamento eficiente e da retenção de participantes diversos. No entanto, profissionais de ensaios clínicos em todo o mundo enfrentam desafios notáveis nessas áreas. Neste capítulo da série IBM sobre inovação em ensaios clínicos, destacamos estratégias-chave para aumentar a velocidade de recrutamento, ajudar a garantir diversidade e aproveitar os avanços digitais. A integração sem dificuldades desses elementos é essencial para o sucesso de edge no desenvolvimento clínico.
Dificuldades de recrutamento são a principal razão para encerramentos de ensaios. Embora a taxa geral de encerramento de ensaios clínicos tenha diminuído ao longo do tempo, as baixas taxas de acúmulo nos ensaios continuam sendo o motivo de encerramento mais comum. O público muitas vezes não sabe que tem a opção de participar de ensaios clínicos.
Essa lacuna de conhecimento é ainda mais evidente entre as populações de minorias. Das pessoas que se inscrevem em um ensaio clínico, a maioria afirma que se motiva a permanecer engajada, como vemos no Documento 1. Analistas do setor relatam que as taxas de desistência nos ensaios clínicos de fase 3 às vezes podem chegar a 20% a 30%. Isso ressalta a necessidade de redefinir as funções dos administradores e investigadores dos ensaios no processo.
No entanto, as altas taxas de rotatividade entre os investigadores de ensaios clínicos também contribuem para a ineficiência, instabilidade e aumento de custos. Nossa análise do banco de dados BMIS do Formulário FDA 1572, relatado voluntariamente, revela uma potencial falta de sustentabilidade no grupo de investigadores, tanto nos Estados Unidos (EUA) quanto globalmente (Anexo 2). O número de investigadores clínicos pela primeira vez diminuiu, especialmente entre os investigadores fora dos EUA.
Por fim, é crucial lidar com a falta de diversidade demográfica nos ensaios clínicos. Em 2022, menos de 10% dos participantes do ensaio para aprovação da FDA eram negros, menos de 12% eram asiáticos, menos de 13% eram hispânicos e as mulheres representavam menos de 50% (Anexo 3), não refletindo a população atual dos EUA. Reconhecendo essa lacuna, os reguladores enfatizam a importância de uma maior diversidade.
Por exemplo, a FDA lançou uma orientação em novembro de 2020 intitulada "Reforçar a diversidade de populações de ensaios clínicos". Em abril de 2022, eles emitiram outro projeto de diretriz, “Planos de diversidade para melhorar o recrutamento de participantes de populações raciais e éticas sub-representadas em ensaios clínicos: Orientação para o setor”, com o objetivo de fornecer recomendações para patrocinadores aumentarem o recrutamento de populações sub-representadas.
Há vários fatores importantes que contribuem para os desafios de volume inadequado de pacientes e velocidade de recrutamento lenta em ensaios clínicos:
Protocolos complexos e rigorosos são notórios por atrasar ensaios clínicos e minar o engajamento do paciente. Garantir que as suposições iniciais ressoem com a execução no mundo real é fundamental. Entre na era da avaliação de protocolos baseada em dados: uso de ferramentas de benchmark e modelagem preditiva para avaliar as complexidades do protocolo e prever o número de pacientes elegíveis, o que então informa os ajustes no protocolo.
O detalhamento dos dados históricos de ensaios com uma classificação de complexidade de protocolo também revela insights valiosos, especialmente no que diz respeito a elementos centrados no paciente. As principais facetas a serem destacadas no projeto de um protocolo incluem a natureza do produto investigativo, o projeto do estudo, a definição de endpoints, os critérios de elegibilidade, a carga administrativa, a presença de processos redundantes e o tempo que o paciente precisaria investir para participar. Compreender essas dimensões aprimora a lente do recrutamento. O aprimoramento dos protocolos de teste não é algo único; trata-se de uma busca evolutiva e multidisciplinar, enriquecida por lições do passado para moldar planos de ensaio futuros (mais eficazes).
Aprenda com os dados históricos do protocolo e use eventos de cenários gerados sinteticamente para otimizar os critérios de inclusão e exclusão pode ser poderoso para alcançar um desenho de ensaio eficiente. Ao ajustar esses critérios, os protocolos podem ajudar a atrair um grupo de pacientes direcionado e mais relevante, acelerando o recrutamento.
Quando os pacientes se alinham aos critérios de inclusão de forma mais precisa, sua vontade de se inscrever aumenta. A orientação de 2020 da FDA enfatizou a expansão dos critérios de elegibilidade e a redução de exclusões desnecessárias. Critérios de elegibilidade mais amplos não só simplificam o recrutamento, mas também promovem maior diversidade, ajudando a garantir um ensaio clínico mais abrangente e inclusivo.
Os desenvolvimentos mais recentes em grandes modelos de linguagem (LLMs) têm o potencial de agilizar significativamente os processos de projeto de protocolos. A abordagem manual atual e trabalhosa pode comprometer a pontualidade, a precisão e a validade dos resultados. Os LLMs demonstram uma compreensão superior das relações semânticas entre entidades dentro dos critérios de inclusão e exclusão. Eles também possuem recursos de geração de consultas que podem automatizar o processo de identificação de pacientes correspondentes com ensaios, acelerando o processo de início do ensaio.
Além disso, as redes adversárias generativas (GANs) podem ser usadas para simular cenários reais de recrutamento, otimizando ainda mais o projeto do protocolo. Esses avanços tecnológicos prometem melhorias substanciais no projeto do protocolo, aumentando, em última análise, a inscrição de pacientes.
Os ensaios clínicos descentralizados (DCTs) estão ganhando força por sua proeza em desmontar os obstáculos tradicionais à participação dos pacientes em pesquisas clínicas. Ao remover limitações geográficas, aumentar a acessibilidade e ampliar a base de participantes, os DCTs não apenas melhoram o recrutamento e a retenção, mas também promovem uma maior diversidade, recebendo participantes de comunidades carentes.
A FDA, em sua orientação preliminar de maio de 2023, apoiou a adoção de DCTs em medicamentos, produtos biológicos e dispositivos médicos, destacando seus méritos como maior conveniência para o paciente, diminuição da carga do cuidador, acesso mais amplo a dados demográficos variados, produtividade ampliada de ensaios clínicos e apoio à pesquisa em grupos de pacientes raros ou com mobilidade restrita.
Parte integrante dos DCTs são tecnologias e software de saúde. O aumento na implementação de resultados eletrônicos relatados pelo paciente (ePROs), avaliações eletrônicas de resultados clínicos (eCOAs) e consentimento informado eletrônico (eConsent) de 2020 para 2021, impulsionado principalmente por organizações de pesquisa contratadas, ressalta essa mudança.
A incorporação da telessaúde, o monitoramento em tempo real por meio de dispositivos como o Activity Tracker, monitores de pressão arterial e outras ferramentas digitais agora é comum em muitas áreas terapêuticas. Os dispositivos de realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR) desempenham cada vez mais um papel e podem ser integrados aos DCTs. A rápida progressão dessas tecnologias está revolucionando os paradigmas de ensaios clínicos.
As tecnologias e softwares de saúde digital fazem mais do que apenas melhorar a acessibilidade e a eficiência em ensaios clínicos. Eles também abrem caminho para o domínio dos dados de comportamento digital. Esse vasto conjunto de dados pode fornecer insights sobre o comportamento dos pacientes. Em alguns casos, um dispositivo vestível pode coletar 120 milhões de pontos de dados por dia para cada paciente. O acesso a um volume tão grande de dados de comportamento diários fornece uma compreensão abrangente de cada paciente, promovendo uma interação personalizada.
Essa mudança para cuidados centrados no paciente reforça o recrutamento e a retenção de pacientes para ensaios clínicos. Além disso, ao se afastar do modelo tradicional centrado no local, os ensaios clínicos podem explorar dados de todo o país, identificando populações sub-representadas e, assim, incentivando uma maior diversidade dentro das coortes de ensaios clínicos.
Formar alianças com médicos de cuidados primários pode aumentar drasticamente a participação em ensaios clínicos. Dado o relacionamento de longa data com o paciente e sua compreensão profunda do histórico do paciente, os prestadores de cuidados primários oferecem uma porta de entrada para um vasto e diversificado reservatório de possíveis participantes do estudo. O vínculo de confiança entre os pacientes e sua equipe de cuidados primários não pode ser subestimado.
Um aceno de um médico de confiança pode influenciar muito a decisão de um paciente de participar de um teste, aumentando significativamente o número de inscrições. O envolvimento da equipe de cuidados primários não apenas melhora o recrutamento, mas também eleva a qualidade geral dos ensaios.
Os médicos de atenção primária têm acesso a grandes quantidades de dados médicos e de saúde dos pacientes, incluindo informações estruturadas e não estruturadas, bem como imagens e vídeos médicos. Modelos de aprendizado de máquina e redes neurais podem analisar efetivamente esses dados para identificar padrões, correlações e relações, o que é particularmente útil para entender o perfil exclusivo de um paciente.
Modelos de computer vision, como modelos de redes neurais convolucionais, podem auxiliar médicos a detectar e classificar doenças em imagens médicas 2D e 3D. Modelos de base de computer vision recentemente desenvolvidos melhoraram significativamente a precisão das tarefas de classificação de imagens.
A fusão de inteligência artificial (IA) com cuidados primários oferece vantagens significativas no domínio dos ensaios clínicos. Ao obter insights de diversos formatos de dados de pacientes, os médicos de cuidados primários podem alcançar uma compreensão mais profunda dos perfis dos pacientes. Esses insights médicos podem ser fundamentais para refinar os protocolos do ensaio, a fim de se alinharem mais de perto com as experiências reais dos pacientes e ajudar a garantir a supervisão contínua em relação à segurança dos pacientes. Quando os pacientes se envolvem em ensaios clínicos sob os cuidados contínuos de seu médico, a probabilidade de envolvimento sustentado aumenta, consequentemente reduzindo as taxas de atrito.
Com base em dados da 2020 Health Information National Trends Survey, 41,3% dos 3.772 adultos americanos entrevistados relataram não saber sobre ensaios clínicos. Elevar a consciência exige um impulso de marketing direcionado, usando ferramentas como promoção em mídias sociais, envolvimento com líderes de opinião importantes e campanhas impactantes para preencher a lacuna com pacientes em potencial.
Estudos nos últimos 10 anos ressaltam o papel profundo da confiança na determinação da participação em pesquisas clínicas, especialmente entre grupos sub-representados. Um insight crucial revela que a confiança, ou a falta dela, é um determinante primário da participação. As apreensões predominantes relacionadas à confiança incluem medos de abusos, invasão e consequências não intencionais.
Essas três tácticas comprovaram ser eficazes:
Uma abordagem de marketing nítida e personalizada aumenta a visibilidade do ensaio clínico. Além disso, é crucial lidar com e construir o fator de confiança, pois ele desempenha um papel essencial na influência das decisões de participação. As estratégias listadas são fundamentais para ampliar a consciência e promover a confiança entre os possíveis participantes.
A integração de recursos habilitados para IA nas operações biofarmacêuticas transforma a seleção de locais de ensaio clínico, promove a especialização escalável em IA e ajuda a garantir a eficiência de custos. Os algoritmos de IA superam consistentemente os métodos tradicionais ao analisar dados de recrutamento complexos, ajudando a garantir uma previsão precisa para estudo, indicação e matrículas específicas de país. Ao prever com precisão as taxas de inscrição, a IA tem a capacidade de minimizar os riscos financeiros, refinar as estratégias de inscrição e apoiar a elaboração de orçamentos, evitando possíveis contratempos e atrasos.
Além disso, a obtenção instantânea de insights sobre o desempenho do site mantém os stakeholders informados sobre a dinâmica das inscrições, identifica rapidamente possíveis gargalos e abre caminho para a tomada de decisão ágil e os ajustes necessários. A automação de IA permite o rastreamento do desempenho do site em tempo real, envia alertas de prompt e ajuda a garantir uma geração de relatórios simplificada.
Além disso, os próximos melhores mecanismos de ação têm o potencial de fornecer recomendações em tempo real sobre as medidas mais impactantes para melhorar o desempenho do site. Essa agilidade ajuda a garantir testes ininterruptos, reduz interrupções e capacita os stakeholders a enfrentar desafios imprevistos.
No cenário complexo dos ensaios clínicos, os desafios duplos de recrutamento e retenção persistem, muitas vezes se tornando obstáculos significativos para o progresso farmacêutico. No entanto, com a adoção estratégica das tecnologias de IA, podemos remodelar coletivamente essa narrativa. A IBM está na vanguarda da adoção da IA para o negócio farmacêutico, demonstrando nosso compromisso em refinar esse domínio.
Por meio de projetos de protocolos personalizados, modelos de ensaio descentralizados, colaborações enriquecidas em cuidados primários, empreendimentos de marketing estratégico e a poderosa precisão dos mecanismos preditivos, podemos superar essas barreiras.
A busca por ensaios clínicos mais rápidos, diversos e robustos não é apenas uma aspiração, é uma realidade alcançável. Os profissionais clínicos em todo o mundo têm as ferramentas e os insights e agora é a hora de utilizá-los com intenção. Para aqueles prontos para revolucionar o mundo da pesquisa e do desenvolvimento, lembre-se de que inovação não se trata apenas de tecnologia; trata-se de aproveitar todos os recursos disponíveis para dar início a uma nova era de excelência clínica.