1. Otimize protocolos usando dados históricos e sintéticos

Protocolos complexos e rigorosos são notórios por atrasar ensaios clínicos e minar o engajamento do paciente. Garantir que as suposições iniciais ressoem com a execução no mundo real é fundamental. Entre na era da avaliação de protocolos baseada em dados: uso de ferramentas de benchmark e modelagem preditiva para avaliar as complexidades do protocolo e prever o número de pacientes elegíveis, o que então informa os ajustes no protocolo.

O detalhamento dos dados históricos de ensaios com uma classificação de complexidade de protocolo também revela insights valiosos, especialmente no que diz respeito a elementos centrados no paciente. As principais facetas a serem destacadas no projeto de um protocolo incluem a natureza do produto investigativo, o projeto do estudo, a definição de endpoints, os critérios de elegibilidade, a carga administrativa, a presença de processos redundantes e o tempo que o paciente precisaria investir para participar. Compreender essas dimensões aprimora a lente do recrutamento. O aprimoramento dos protocolos de teste não é algo único; trata-se de uma busca evolutiva e multidisciplinar, enriquecida por lições do passado para moldar planos de ensaio futuros (mais eficazes).

Aprenda com os dados históricos do protocolo e use eventos de cenários gerados sinteticamente para otimizar os critérios de inclusão e exclusão pode ser poderoso para alcançar um desenho de ensaio eficiente. Ao ajustar esses critérios, os protocolos podem ajudar a atrair um grupo de pacientes direcionado e mais relevante, acelerando o recrutamento.

Quando os pacientes se alinham aos critérios de inclusão de forma mais precisa, sua vontade de se inscrever aumenta. A orientação de 2020 da FDA enfatizou a expansão dos critérios de elegibilidade e a redução de exclusões desnecessárias. Critérios de elegibilidade mais amplos não só simplificam o recrutamento, mas também promovem maior diversidade, ajudando a garantir um ensaio clínico mais abrangente e inclusivo.

Os desenvolvimentos mais recentes em grandes modelos de linguagem (LLMs) têm o potencial de agilizar significativamente os processos de projeto de protocolos. A abordagem manual atual e trabalhosa pode comprometer a pontualidade, a precisão e a validade dos resultados. Os LLMs demonstram uma compreensão superior das relações semânticas entre entidades dentro dos critérios de inclusão e exclusão. Eles também possuem recursos de geração de consultas que podem automatizar o processo de identificação de pacientes correspondentes com ensaios, acelerando o processo de início do ensaio.

Além disso, as redes adversárias generativas (GANs) podem ser usadas para simular cenários reais de recrutamento, otimizando ainda mais o projeto do protocolo. Esses avanços tecnológicos prometem melhorias substanciais no projeto do protocolo, aumentando, em última análise, a inscrição de pacientes.

2. Adote abordagens descentralizadas para maior alcance e eficiência

Os ensaios clínicos descentralizados (DCTs) estão ganhando força por sua proeza em desmontar os obstáculos tradicionais à participação dos pacientes em pesquisas clínicas. Ao remover limitações geográficas, aumentar a acessibilidade e ampliar a base de participantes, os DCTs não apenas melhoram o recrutamento e a retenção, mas também promovem uma maior diversidade, recebendo participantes de comunidades carentes.

A FDA, em sua orientação preliminar de maio de 2023, apoiou a adoção de DCTs em medicamentos, produtos biológicos e dispositivos médicos, destacando seus méritos como maior conveniência para o paciente, diminuição da carga do cuidador, acesso mais amplo a dados demográficos variados, produtividade ampliada de ensaios clínicos e apoio à pesquisa em grupos de pacientes raros ou com mobilidade restrita.

Parte integrante dos DCTs são tecnologias e software de saúde. O aumento na implementação de resultados eletrônicos relatados pelo paciente (ePROs), avaliações eletrônicas de resultados clínicos (eCOAs) e consentimento informado eletrônico (eConsent) de 2020 para 2021, impulsionado principalmente por organizações de pesquisa contratadas, ressalta essa mudança.

A incorporação da telessaúde, o monitoramento em tempo real por meio de dispositivos como o Activity Tracker, monitores de pressão arterial e outras ferramentas digitais agora é comum em muitas áreas terapêuticas. Os dispositivos de realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR) desempenham cada vez mais um papel e podem ser integrados aos DCTs. A rápida progressão dessas tecnologias está revolucionando os paradigmas de ensaios clínicos.

As tecnologias e softwares de saúde digital fazem mais do que apenas melhorar a acessibilidade e a eficiência em ensaios clínicos. Eles também abrem caminho para o domínio dos dados de comportamento digital. Esse vasto conjunto de dados pode fornecer insights sobre o comportamento dos pacientes. Em alguns casos, um dispositivo vestível pode coletar 120 milhões de pontos de dados por dia para cada paciente. O acesso a um volume tão grande de dados de comportamento diários fornece uma compreensão abrangente de cada paciente, promovendo uma interação personalizada.

Essa mudança para cuidados centrados no paciente reforça o recrutamento e a retenção de pacientes para ensaios clínicos. Além disso, ao se afastar do modelo tradicional centrado no local, os ensaios clínicos podem explorar dados de todo o país, identificando populações sub-representadas e, assim, incentivando uma maior diversidade dentro das coortes de ensaios clínicos.

3. Faça parcerias com profissionais de cuidados primários: uma mina de ouro para o recrutamento de pacientes

Formar alianças com médicos de cuidados primários pode aumentar drasticamente a participação em ensaios clínicos. Dado o relacionamento de longa data com o paciente e sua compreensão profunda do histórico do paciente, os prestadores de cuidados primários oferecem uma porta de entrada para um vasto e diversificado reservatório de possíveis participantes do estudo. O vínculo de confiança entre os pacientes e sua equipe de cuidados primários não pode ser subestimado.

Um aceno de um médico de confiança pode influenciar muito a decisão de um paciente de participar de um teste, aumentando significativamente o número de inscrições. O envolvimento da equipe de cuidados primários não apenas melhora o recrutamento, mas também eleva a qualidade geral dos ensaios.

Os médicos de atenção primária têm acesso a grandes quantidades de dados médicos e de saúde dos pacientes, incluindo informações estruturadas e não estruturadas, bem como imagens e vídeos médicos. Modelos de aprendizado de máquina e redes neurais podem analisar efetivamente esses dados para identificar padrões, correlações e relações, o que é particularmente útil para entender o perfil exclusivo de um paciente.

Modelos de computer vision, como modelos de redes neurais convolucionais, podem auxiliar médicos a detectar e classificar doenças em imagens médicas 2D e 3D. Modelos de base de computer vision recentemente desenvolvidos melhoraram significativamente a precisão das tarefas de classificação de imagens.

A fusão de inteligência artificial (IA) com cuidados primários oferece vantagens significativas no domínio dos ensaios clínicos. Ao obter insights de diversos formatos de dados de pacientes, os médicos de cuidados primários podem alcançar uma compreensão mais profunda dos perfis dos pacientes. Esses insights médicos podem ser fundamentais para refinar os protocolos do ensaio, a fim de se alinharem mais de perto com as experiências reais dos pacientes e ajudar a garantir a supervisão contínua em relação à segurança dos pacientes. Quando os pacientes se envolvem em ensaios clínicos sob os cuidados contínuos de seu médico, a probabilidade de envolvimento sustentado aumenta, consequentemente reduzindo as taxas de atrito.

4. Aprimore as táticas de marketing para elevar a consciência e promover a confiança

Com base em dados da 2020 Health Information National Trends Survey, 41,3% dos 3.772 adultos americanos entrevistados relataram não saber sobre ensaios clínicos. Elevar a consciência exige um impulso de marketing direcionado, usando ferramentas como promoção em mídias sociais, envolvimento com líderes de opinião importantes e campanhas impactantes para preencher a lacuna com pacientes em potencial.

Estudos nos últimos 10 anos ressaltam o papel profundo da confiança na determinação da participação em pesquisas clínicas, especialmente entre grupos sub-representados. Um insight crucial revela que a confiança, ou a falta dela, é um determinante primário da participação. As apreensões predominantes relacionadas à confiança incluem medos de abusos, invasão e consequências não intencionais.

Essas três tácticas comprovaram ser eficazes:

Publicidade em redes sociais impulsionado por IA : melhore a eficácia do alcance das redes sociais para promoções de ensaios clínicos empregando algoritmos de IA em plataformas como Facebook, Instagram e Twitter. Esses algoritmos podem ajudar a selecionar anúncios e conteúdos altamente personalizados adaptados à audiência desejada. Por meio de uma análise profunda de IA de comportamentos e padrões do usuário, as mensagens promocionais podem ser ajustadas para ressoar com grupos etários específicos, localizações geográficas e interesses de saúde, ampliando a relevância e o impacto do alcance. Ao aproveitar esses recursos de IA, as promoções de ensaios clínicos nas redes sociais podem atingir com precisão a audiência certa, entregando a mensagem apropriada no momento ideal. Essa abordagem estratégica não só eleva a consciência, mas também promove um senso de comunidade dentro da audiência, aumentando o envolvimento e a probabilidade de participação no ensaio clínico.

: estabeleça parcerias com influenciadores de saúde confiáveis e entidades de defesa de pacientes. Seu amplo alcance e credibilidade nos círculos de pacientes os tornam aliados inestimáveis. Ao colaborar, seu endosso pode expandir efetivamente o alcance da mensagem e os níveis de engajamento. Campanhas direcionadas em locais de recrutamento: execute campanhas calibradas com precisão para sites de recrutamento individuais e suas comunidades associadas. Essa especificidade ajuda a garantir que o alcance ressoe com os atributos exclusivos de cada local ou comunidade, chamando a atenção de possíveis participantes.

Uma abordagem de marketing nítida e personalizada aumenta a visibilidade do ensaio clínico. Além disso, é crucial lidar com e construir o fator de confiança, pois ele desempenha um papel essencial na influência das decisões de participação. As estratégias listadas são fundamentais para ampliar a consciência e promover a confiança entre os possíveis participantes.

5. Simplifique o desempenho e o registro do site com IA

A integração de recursos habilitados para IA nas operações biofarmacêuticas transforma a seleção de locais de ensaio clínico, promove a especialização escalável em IA e ajuda a garantir a eficiência de custos. Os algoritmos de IA superam consistentemente os métodos tradicionais ao analisar dados de recrutamento complexos, ajudando a garantir uma previsão precisa para estudo, indicação e matrículas específicas de país. Ao prever com precisão as taxas de inscrição, a IA tem a capacidade de minimizar os riscos financeiros, refinar as estratégias de inscrição e apoiar a elaboração de orçamentos, evitando possíveis contratempos e atrasos.

Além disso, a obtenção instantânea de insights sobre o desempenho do site mantém os stakeholders informados sobre a dinâmica das inscrições, identifica rapidamente possíveis gargalos e abre caminho para a tomada de decisão ágil e os ajustes necessários. A automação de IA permite o rastreamento do desempenho do site em tempo real, envia alertas de prompt e ajuda a garantir uma geração de relatórios simplificada.



Além disso, os próximos melhores mecanismos de ação têm o potencial de fornecer recomendações em tempo real sobre as medidas mais impactantes para melhorar o desempenho do site. Essa agilidade ajuda a garantir testes ininterruptos, reduz interrupções e capacita os stakeholders a enfrentar desafios imprevistos.