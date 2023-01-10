Aproveitando o aprendizado de máquina e a IA para melhorar a diversidade em ensaios clínicos

O sistema médico moderno não atende a todos os seus pacientes da mesma forma — nem mesmo chega perto disso. Disparidades significativas nos resultados de integridade foram reconhecidas e persistem há décadas. As causas são complexas e as soluções envolverão mudanças políticas, sociais e educacionais, mas alguns fatores podem ser abordados imediatamente aplicando inteligência artificial para garantir a diversidade nos ensaios clínicos.

A falta de diversidade em pacientes de ensaios clínicos contribuiu para lacunas em nossa compreensão sobre doenças, fatores preventivos e eficácia do tratamento. Os fatores de diversidade incluem gênero, idade, raça, etnia, perfil genético, deficiência, origem socioeconômica e condições do estilo de vida. Como a Action Plan of the FDA Safety and Innovation Act (link externo a ibm.com), afirma de forma sucinta: "Os produtos médicos são mais seguros e eficazes para todos quando a pesquisa clínica inclui diversas populações." No entanto, certos grupos demográficos estão sub-representados nos ensaios clínicos devido a barreiras financeiras, falta de consciência e falta de acesso aos locais de ensaio. Além desses fatores, a confiança, a transparência e o consentimento são desafios constantes ao recrutar participantes de estudos de grupos desfavorecidos ou marginalizados.

Há também consequências éticas, sociológicas e econômicas nessa disparidade. Um relatório de agosto de 2022 (link externo a ibm.com) das National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine projetou que centenas de bilhões de dólares serão perdidos nos próximos 25 anos devido à redução da expectativa de vida, vidas mais curtas e livres de incapacidades e menos anos trabalhando entre populações que estão sub-representadas em ensaios clínicos.

Nos EUA, a diversidade nos julgamentos é um imperativo legal. O FDA Office of Minority Health and Health Equity fornece diretrizes e recursos abrangentes para testes e orientações recentemente divulgadas para melhorar a participação de populações sub-representadas.

Do ponto de vista moral, científico e financeiro, projetar ensaios clínicos mais diversificados e inclusivos é um objetivo cada vez mais proeminente para o setor de ciências da vida. Uma abordagem baseada em dados, auxiliada por aprendizado de máquina e inteligência artificial (IA), pode auxiliar nesses esforços.

A oportunidade

As empresas de ciências biológicas são obrigadas, de acordo com os regulamentos da FDA, a apresentar a eficácia de novos medicamentos por características demográficas, como idade, gênero, raça e etnia. Nas próximas décadas, a FDA também se concentrará cada vez mais nas influências genéticas e biológicas que afetam a doença e a resposta ao tratamento. Conforme resumido em um relatório da FDA de 2013, "Os avanços científicos na compreensão das variáveis genéticas específicas subjacentes à doença e à resposta ao tratamento estão se tornando cada vez mais o foco do desenvolvimento de produtos médicos modernos, à medida que avançamos em direção ao objetivo final de personalizar os tratamentos para o indivíduo ou para a classe de indivíduos, por meio da medicina personalizada."

Além dos dados demográficos e genéticos, há um conjunto de outros dados a serem analisados, incluindo dados de registros médicos eletrônicos (EMR), dados de reivindicações, literatura científica e dados históricos de ensaios clínicos.

Usando análises avançadas, aprendizado de máquina e IA na nuvem, as organizações agora têm maneiras poderosas de:

Formar um conjunto grande, complicado e diversificado de dados demográficos, perfis genéticos e outros dados do paciente

Entenda os subgrupos sub-representados

Crie modelos que englobem diversas populações

Preencha a lacuna da diversidade no processo de recrutamento para ensaios clínicos

Garanta que a rastreabilidade e a transparência dos dados estejam alinhadas às orientações e aos regulamentos da FDA

Inicie um ensaio clínico consiste em quatro etapas:

Compreensão da natureza da doença Coleta e análise dos dados dos pacientes existentes Criação de um modelo de seleção de pacientes Recrutamento de participantes

Lidar com a disparidade de diversidade durante as etapas dois e três ajudará os pesquisadores a entender melhor como os medicamentos ou agentes biológicos funcionam, reduzir o tempo de aprovação do ensaio clínico, aumentar a aceitabilidade do estudo entre os pacientes e atingir as metas de produtos médicos e de negócios.

Um framework baseado em dados para a diversidade

Veja aqui alguns exemplos para nos ajudar a entender as lacunas de diversidade. Os pacientes hispânicos/latinx representam 18,5% da população, mas apenas 1% dos participantes típicos do estudo (link externo a ibm.com); Os pacientes afro-americanos/negros representam 13,4% da população, mas apenas 5% dos participantes típicos do estudo. Entre 2011 e 2020, 60% dos ensaios de vacina (link externo a ibm.com) não incluíram pacientes com mais de 65 anos — mesmo que 16% da população dos EUA tenha mais de 65 anos. Para preencher lacunas de diversidade como essas, a chave é incluir as populações sub-representadas no processo de recrutamento de ensaios clínicos.

Nas etapas que antecedem o recrutamento, podemos avaliar todo o conjunto de fontes de dados listadas acima. Dependendo da doença ou condição, podemos avaliar quais parâmetros de diversidade são aplicáveis e quais fontes de dados são relevantes. A partir daí, as equipes de design de ensaios clínicos podem definir critérios de elegibilidade dos pacientes ou expandir os ensaios para locais adicionais, para garantir que todas as populações estejam devidamente representadas na fase de design e planejamento do estudo.

Como a IBM pode ajudar

Para possibilitar efetivamente a diversidade em ensaios clínicos, a IBM tem várias soluções, incluindo gerenciamento de dados, realização de IA e análises avançadas na nuvem e configuração de um framework de operações de ML. Ele ajuda os projetistas da avaliação a provisionar e preparar dados, mesclar vários aspectos dos dados dos pacientes, identificar parâmetros de diversidade e eliminar o viés na modelagem. Isso é feito por meio de um processo assistido por IA que otimiza a seleção e o recrutamento de pacientes, definindo melhor os critérios de inclusão e exclusão de ensaios clínicos.

Como o processo é rastreável e equitativo, ele fornece um processo de seleção robusto para o recrutamento dos participantes da avaliação. Conforme as empresas de ciências biológicas adotam esses frameworks, elas podem construir a confiança de que os ensaios clínicos têm populações diversas e, assim, construir confiança em seus produtos. Esses processos também ajudam os profissionais de saúde a entender e antecipar possíveis impactos que os produtos podem ter em populações específicas, em vez de responder ad hoc, onde pode ser tarde demais para tratar as condições.

Resumo

As soluções e serviços de consultoria da IBM podem ajudar você a aproveitar as fontes de dados adicionais e identificar parâmetros de diversidade mais relevantes, para que os critérios de inclusão e exclusão do teste possam ser reexaminados e otimizados. Essas soluções também podem ajudá-lo a determinar se o seu processo de seleção de pacientes representa com precisão a prevalência da doença e se melhora o recrutamento para o ensaio clínico. Usando aprendizado de máquina e IA, esses processos podem ser facilmente dimensionados para uma variedade de ensaios e populações como parte de um fluxo de trabalho simplificado e automatizado.

Essas soluções podem ajudar as empresas de ciências da vida a construir confiança com comunidades que têm sido historicamente sub-representadas em ensaios clínicos e melhorar os resultados de saúde.