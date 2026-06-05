A gestão de ativos orientada por IA está revolucionando a forma como os gestores de ativos, os gestores de operações e as equipes de manutenção mantêm as operações em funcionamento.

A gestão de ativos impulsionada por IA abrange uma variedade de áreas, incluindo gestão de portfólios, gestão de patrimônio, gestão de riscos, gestão de investimentos e conformidade. As soluções de gestão de ativos impulsionadas por IA são aplicáveis a diversos portfólios, incluindo imobiliário e instalações, fabricação, energias renováveis, ativos de TI e recursos digitais. A gestão de ativos pode se referir aos serviços financeiros ou ao lado operacional de uma empresa. Este artigo tem como objetivo abordar a gestão de ativos com IA para equipamentos físicos críticos e infraestruturas.

As soluções unificadas de gerenciamento de instalações e ativos estão utilizando IA generativa para gestão de ativos, combinada com IA tradicional, para otimizar fluxos de trabalho, automatizar o rastreamento e mitigar as restrições da força de trabalho. Esses modelos são construídos com base em grandes modelos de linguagem (LLMs) e treinados com uma vasta quantidade de dados.

A tecnologia está levando as organizações a abandonar a manutenção programada ou reativa e a adotar uma supervisão contínua de ativos baseada em dados. Por meio de análise preditiva de dados e monitoramento de desempenho em tempo real, as organizações podem maximizar o valor de seus ativos.

Sistemas inteligentes de IA para ativos físicos estão transformando toda a equação de negócios das organizações e ajudando os diretores executivos (CEOs) a aumentar a eficiência operacional e a confiabilidade.