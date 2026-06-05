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Inteligência artificial Gerenciamento de ativos

O que é gestão de ativos com IA?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Publicado 05/06/2026

Gestão de ativos de IA, definição

A gestão de ativos com IA é a integração da inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (ML) e automação nos processos tradicionais de gestão de ativos.

A gestão de ativos orientada por IA está revolucionando a forma como os gestores de ativos, os gestores de operações e as equipes de manutenção mantêm as operações em funcionamento.

A gestão de ativos impulsionada por IA abrange uma variedade de áreas, incluindo gestão de portfólios, gestão de patrimônio, gestão de riscos, gestão de investimentos e conformidade. As soluções de gestão de ativos impulsionadas por IA são aplicáveis a diversos portfólios, incluindo imobiliário e instalações, fabricação, energias renováveis, ativos de TI e recursos digitais. A gestão de ativos pode se referir aos serviços financeiros ou ao lado operacional de uma empresa. Este artigo tem como objetivo abordar a gestão de ativos com IA para equipamentos físicos críticos e infraestruturas.

As soluções unificadas de gerenciamento de instalações e ativos estão utilizando IA generativa para gestão de ativos, combinada com IA tradicional, para otimizar fluxos de trabalho, automatizar o rastreamento e mitigar as restrições da força de trabalho. Esses modelos são construídos com base em grandes modelos de linguagem (LLMs) e treinados com uma vasta quantidade de dados.

A tecnologia está levando as organizações a abandonar a manutenção programada ou reativa e a adotar uma supervisão contínua de ativos baseada em dados. Por meio de análise preditiva de dados e monitoramento de desempenho em tempo real, as organizações podem maximizar o valor de seus ativos.

Sistemas inteligentes de IA para ativos físicos estão transformando toda a equação de negócios das organizações e ajudando os diretores executivos (CEOs) a aumentar a eficiência operacional e a confiabilidade.

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Por que a IA está moldando a gestão de ativos

As empresas modernas enfrentam maior complexidade, custos elevados de downtimes não planejados e big data. Condições de mercado turbulentas e tendências imprevisíveis do mercado estão dificultando que as organizações se planejem com antecedência. As soluções orientadas por IA podem ajudar a mitigar e evitar esses desafios antes que eles se tornem problemas operacionais, amplificando processos importantes, como gerenciamento de integridade de ativos (AIM) e rastreamento de ativos.

Nos últimos anos, ficou claro que mais organizações estão reconhecendo o valor das plataformas de IA. De acordo com um relatório do IBM Institute for Business Value, 71% dos executivos afirmam que a IA generativa mudará fundamentalmente a forma como os ativos serão gerenciados. Da mesma forma, 72% dizem que isso aumenta o valor estratégico da gestão de ativos para sua empresa.

Em todos os setores, a falha de equipamentos é um dos desafios operacionais mais disruptivos e dispendiosos que uma equipe pode enfrentar. Os modelos de IA podem ajudar a mitigar falhas em equipamentos, realizando manutenção preditiva e prevendo possíveis interrupções.

Equipamentos de operações modernos geram mais dados de sensores do que as equipes de manutenção conseguem processar. As soluções de gestão de ativos de IA podem otimizar o processamento de dados e usá-lo para impulsionar tomadas de decisão mais estratégicas e decisões de investimento mais inteligentes.

Outros desafios incluem a infraestrutura envelhecida e uma lacuna no conhecimento institucional à medida que os funcionários experientes se aposentam. As ferramentas de IA oferecem opções de tecnologia escaláveis que podem lidar com essas lacunas e aplicar esse conhecimento em escala.

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Componente-chave da IA na gestão de ativos

A gestão de ativos de IA envolve várias etapas principais e tecnologias de IA essenciais para impulsionar o processo.

Sensores de IoT e coleta de dados em tempo real

Dispositivos da Internet das Coisas (IoT), sensores e drones produzem continuamente grandes quantidades de dados. Esses dados são vitais para o processo de gestão de desempenho de ativos porque são a fonte da energia da qual todo o restante depende.

Diferentes tipos de sensores capturam diferentes tipos de dados, como vibração, temperatura, pressão, acústica e níveis de fluido. É importante reconhecer que os dados dos sensores constituem a camada de entrada do processo de gestão de ativos. As produções da IA estão diretamente vinculadas a dados limpos e contínuos.

Aprendizado de máquina e detecção de anomalias

Os modelos de aprendizado de máquina (ML) aprendem com dados históricos o que é considerado "normal" e monitoram os dados recebidos em busca de desvios.

As plataformas de gestão de ativos empresariais (EAM) integram IA e ML nativamente para sinalizar problemas ocultos e detectar anomalias antes que causem downtime não planejado. Em essência, o ML fornece a cada equipamento seu próprio monitor contínuo de integridade, ajustado ao comportamento específico desse ativo.

Análise preditiva de dados

Assim como o aprendizado de máquina, a análise preditiva de dados usa dados históricos e dados em tempo real para prever quando um ativo ou componente está em declínio ou à beira da falha.

A análise preditiva usa algoritmos de IA para analisar dados e calcular a vida útil restante dos componentes e programar a manutenção direcionada conforme necessário. Esse nível de insight permite que as equipes de manutenção deixem de depender de cronogramas fixos e passem a programar o trabalho com base nas condições reais de funcionamento.

Processamento de linguagem natural

O processamento de linguagem natural (PLN) lê e interpreta dados não estruturados, como logs de manutenção, anotações de técnicos, ordens de serviço e registros de falhas. A tecnologia pode revelar padrões em milhares de registros de texto e transformá-los em insights que, de outra forma, permaneceriam ocultos.

A adoção de IA e PLN pode permitir que os usuários pesquisem históricos de reparos e recomendem soluções com facilidade.

IA generativa e fluxos de trabalho de manutenção

A IA generativa ajuda as equipes de gestão de ativos com tarefas do dia a dia e fluxos de trabalho, ela tem menos a ver com previsão e mais a ver com a entrega de conteúdo original, como ordens de serviço ou relatórios de manutenção.

A tecnologia ajuda os gestores de ativos a agir com base nos insights gerados por IA de forma mais rápida, reduzindo a carga administrativa. A IA generativa não se destina a substituir o julgamento ou as habilidades humanas: ela lida com a coleta de informações e tarefas de comunicação tediosas que tiram tempo do trabalho real de manutenção.

IA agêntica

A IA agêntica está no caminho, mas ainda não é uma tecnologia convencional para gestão de ativos.

Os gestores utilizam a IA em todo o processo de gestão de ativos para automatizar tarefas e prever falhas. No entanto, a IA agêntica é um sistema de IA completo que pode executar sequências de ações de forma autônoma do início ao fim. Esse tipo de aplicação de IA ainda exige supervisão e aprovação humanas para decisões importantes.

Casos de uso da IA na gestão de ativos

As equipes de operações e manutenção podem se beneficiar da gestão de ativos de IA em todo o seu fluxo de trabalho. Alguns casos de uso comuns do mundo real incluem automação de tarefas, alocação de orçamento e planejamento de investimentos em ativos:

  • Gestão do ciclo de vida de ativos: os gestores podem usar a IA para analisar o custo total de propriedade (TCO) de um ativo, desde a compra até reparos emergenciais e descarte. Soluções orientadas por IA ajudam a determinar o ponto ideal para reparar, reformar ou substituir o ativo.
  • Otimização de energia e sustentabilidade: soluções de gestão de ativos com IA lidam com desafios de geração de energia e sustentabilidade, e identificam desperdício de energia em instalações e ativos. Além disso, as plataformas unificadas monitoram os ativos de geração de energia, independentemente das fontes de dados.
  • Monitoramento de integridade de equipamentos: soluções de gestão de ativos orientadas por IA proporcionam monitoramento contínuo em tempo real de hardware, máquinas e infraestrutura. Quando grandes modelos de linguagem (LLMs) são alimentados com conjuntos de dados limpos, as ferramentas de IA podem analisar os dados para detectar sinais de alerta precoces antes de falha.
  • Gerenciamento de instalações: a gestão de ativos com IA aplica-se a sistemas prediais como sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC), iluminação, elevadores e consumo de energia. Uma equipe das instalações usa a IA para otimizar o desempenho e reduzir custos, analisando as opções de ativos e tomando decisões informadas.
  • Programação de manutenção preditiva: a geração de ordens de serviço impulsionada por IA ajuda a garantir que os cronogramas de manutenção sejam baseados nas condições reais dos ativos. Os modelos preditivos reduzem interrupções, manutenções e reparos de emergência desnecessários.
  • Segurança e conformidade: chatbots de IA e assistentes virtuais monitoram as condições de segurança em tempo real e fornecem orientações rápidas. Os fornecedores criam ferramentas de IA para aderir às regulamentações locais, estaduais e federais.
  • Ativos de software: a gestão de ativos e de software utiliza IA para realizar o gerenciamento inteligente de licenças, garantir a conformidade regulatória e promover o monitoramento contínuo. Sistemas impulsionados por IA usam IA para rastrear padrões de uso e identificar aplicações subutilizadas.
  • Viagens e transporte: as soluções de ativos impulsionadas por IA podem manter as frotas funcionando de forma confiável e sob controle. Os dados de ativos conectados e os fluxos de trabalho de manutenção ajudam a reduzir o downtime e prolongar sua vida útil.

Quem usa IA na gestão de ativos?

A gestão de ativos de IA é aplicável a todas as equipes e setores. O uso dependerá dos objetivos e finalidades da organização:

  • Energia e serviços públicos: engenheiros que monitoram a infraestrutura de geração e distribuição de energia.
  • Instalações e imobiliário: gestores de instalações que supervisionam edifícios comerciais e campi.
  • Governo e setor público: agências que gerenciam infraestrutura pública, como estações de tratamento de água ou redes de transporte.
  • Assistência médica: equipes biomédicas e de instalações responsáveis pela gestão de equipamentos médicos e infraestrutura hospitalar.
  • Fabricação: gerentes de fábrica e operações que fazem a manutenção dos equipamentos de produção.
  • Transporte: gerentes de frota e equipes de manutenção ferroviária ou de aviação.

Benefícios da IA na gestão de ativos

A gestão de ativos orientada por IA pode trazer benefícios a muitos stakeholders, tanto dentro como fora de uma organização. Novas tecnologias estão trazendo novas oportunidades de crescimento e resultados operacionais:

  • Aprimora o planejamento de capital: a avaliação dos dados do ciclo de vida dos ativos ajuda os líderes a tomar decisões mais precisas sobre reparos versus substituições.
  • Prolonga a vida útil dos ativos: o monitoramento rigoroso e a intervenção oportuna podem estender a vida útil de equipamentos caros.
  • Aumenta a eficiência da força de trabalho: a automatização da manutenção de rotina devolve aos técnicos humanos o tempo necessário para se dedicarem a trabalhos mais especializados.
  • Reduz os custos de manutenção: a manutenção dos ativos com base na necessidade real, em vez de um cronograma fixo, reduz os custos de manutenção.
  • Reduz o downtime não planejado: detectar falhas preventivamente, antes que elas aconteçam, mantém as linhas de produção e as instalações em funcionamento.

Desafios da IA na gestão de ativos

Novas tecnologias oferecem um entusiasmo significativo, mas a integração de um sistema de IA em um processo tradicional de gestão de ativos pode ser um desafio:

  • Qualidade dos dados e rotulagem: modelos de IA são tão bons quanto os dados com os quais são treinados. As equipes de ativos devem garantir que os dados de manutenção e dos sensores estejam limpos e completos, caso contrário correm o risco de resultados imprecisos.
  • Integração com sistemas CMMS e EAM existentes: os sistemas de gestão de manutenção computadorizada (CMMS) e as plataformas de gestão de ativos empresariais (EAM) existentes precisarão ser conectados às ferramentas de IA. Esse processo nem sempre é plug-and-play, exigindo mais tempo e recursos para uma integração bem-sucedida.
  • Equipamentos legados e lacunas de dados: os ativos físicos mais antigos podem não possuir os sensores ou a conectividade necessários para alimentar os sistemas de IA. O ativo precisará ser adaptado, o que é um processo caro e demorado. As equipes precisarão considerar o tempo e os recursos antes de se comprometerem com uma solução orientada por IA.

Como implementar IA na gestão de ativos

Organizações que desejam adotar a gestão de ativos impulsionada por IA podem seguir uma abordagem gradual. O processo de implementação pode variar um pouco dependendo da organização, mas você pode seguir estas etapas gerais para aproveitar totalmente os benefícios:

  1. Audite os dados dos ativos: avalie a qualidade dos dados de manutenção existentes, dos sensores e da documentação do equipamento. Avaliações-o quanto à qualidade e a integridade e identifique quaisquer lacunas na precisão e visibilidade para direcionar as soluções de IA.
  2. Comece pelos pontos de falha de maior custo: priorize as áreas mais caras e disruptivas. Tentar monitorar tudo ao mesmo tempo pode ser muito difícil. Identifique os ativos que apresentam maior potencial de melhoria e comece por eles.
  3. Conecte ativos: determine qual infraestrutura de sensores está instalada e onde ela precisa ser adicionada aos equipamentos mais antigos. Conheça as opções de retrofit para a Internet das Coisas (IoT) e descubra o que pode ser feito para modernizar equipamentos legados.
  4. Escolha a plataforma certa: procure uma plataforma de gestão de ativos impulsionado por IA de fornecedores confiáveis que se alinhe às necessidades e metas da organização e aos sistemas atuais. Encontre um sistema que se integre aos sistemas CMMS e EAM existentes e que seja compatível com os tipos de ativos específicos de um ambiente específico.
  5. Incorpore a supervisão humana: defina onde a IA tem seu papel e onde a supervisão humana é necessária. Os agentes de IA não devem tomar ações ou decisões de alto impacto, mas podem ajudar a direcionar e orientar os seres humanos em uma direção específica.
  6. Meça e itere: defina métricas de referência antes de implementar a solução de IA. Se não houver números para comparação, como o custo de manutenção por ativo e as horas de downtime não planejadas, as organizações não saberão se suas ferramentas estão funcionando bem.

O futuro da IA na gestão de ativos

Os ativos podem não mudar, mas a forma como uma organização os gerencia certamente muda, graças a novas opções de tecnologia que entram no espaço da gestão de ativos:

  • IA agêntica: os agentes autônomos estão ganhando popularidade entre as organizações devido à sua capacidade abrangente de monitorar, priorizar, agendar e gerar relatórios sobre portfólios inteiros de ativos, com necessidade mínima de intervenção humana. Segundo o IBM Institute for Business Value, 55% das organizações estão desenvolvendo ou implementando ativamente um modelo operacional de IA agêntica.
  • Digital twins: réplicas virtuais de ativos físicos impulsionadas por IA, podem representar a próxima grande mudança na gestão de ativos. Os digital twins simulam o desempenho, testam cenários de manutenção e modelam os resultados do ciclo de vida antes que a ação no mundo real ocorra.
  • IA de borda: essa nova tecnologia leva a inferência de IA diretamente para o ativo, eliminando a dependência da nuvem. Ativos como smartphones e sensores integrados com IA de borda podem evitar os atrasos da transmissão de dados pela internet, enquanto o hardware local processa os dados em milissegundos.
  • Manutenção prescritiva: a próxima etapa além da manutenção preditiva é a capacidade de prescrever ações. Soluções orientadas por IA agora estão sendo usadas para prescrever ações exatas, cronogramas e requisitos de conjunto de habilidades técnicas com precisão.
  • Integração da sustentabilidade: a sustentabilidade sempre fez parte da discussão, mas agora parece que a IA é uma ferramenta essencial para atingir as metas de neutralidade de carbono e os compromissos ambientais, sociais e de governança (ESG). Ferramentas impulsionadas por IA podem otimizar o uso de energia e reduzir o desperdício de materiais em todos os portfólios de ativos.

Autores

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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