A gestão de ativos com IA é a integração da inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (ML) e automação nos processos tradicionais de gestão de ativos.
A gestão de ativos orientada por IA está revolucionando a forma como os gestores de ativos, os gestores de operações e as equipes de manutenção mantêm as operações em funcionamento.
A gestão de ativos impulsionada por IA abrange uma variedade de áreas, incluindo gestão de portfólios, gestão de patrimônio, gestão de riscos, gestão de investimentos e conformidade. As soluções de gestão de ativos impulsionadas por IA são aplicáveis a diversos portfólios, incluindo imobiliário e instalações, fabricação, energias renováveis, ativos de TI e recursos digitais. A gestão de ativos pode se referir aos serviços financeiros ou ao lado operacional de uma empresa. Este artigo tem como objetivo abordar a gestão de ativos com IA para equipamentos físicos críticos e infraestruturas.
As soluções unificadas de gerenciamento de instalações e ativos estão utilizando IA generativa para gestão de ativos, combinada com IA tradicional, para otimizar fluxos de trabalho, automatizar o rastreamento e mitigar as restrições da força de trabalho. Esses modelos são construídos com base em grandes modelos de linguagem (LLMs) e treinados com uma vasta quantidade de dados.
A tecnologia está levando as organizações a abandonar a manutenção programada ou reativa e a adotar uma supervisão contínua de ativos baseada em dados. Por meio de análise preditiva de dados e monitoramento de desempenho em tempo real, as organizações podem maximizar o valor de seus ativos.
Sistemas inteligentes de IA para ativos físicos estão transformando toda a equação de negócios das organizações e ajudando os diretores executivos (CEOs) a aumentar a eficiência operacional e a confiabilidade.
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As empresas modernas enfrentam maior complexidade, custos elevados de downtimes não planejados e big data. Condições de mercado turbulentas e tendências imprevisíveis do mercado estão dificultando que as organizações se planejem com antecedência. As soluções orientadas por IA podem ajudar a mitigar e evitar esses desafios antes que eles se tornem problemas operacionais, amplificando processos importantes, como gerenciamento de integridade de ativos (AIM) e rastreamento de ativos.
Nos últimos anos, ficou claro que mais organizações estão reconhecendo o valor das plataformas de IA. De acordo com um relatório do IBM Institute for Business Value, 71% dos executivos afirmam que a IA generativa mudará fundamentalmente a forma como os ativos serão gerenciados. Da mesma forma, 72% dizem que isso aumenta o valor estratégico da gestão de ativos para sua empresa.
Em todos os setores, a falha de equipamentos é um dos desafios operacionais mais disruptivos e dispendiosos que uma equipe pode enfrentar. Os modelos de IA podem ajudar a mitigar falhas em equipamentos, realizando manutenção preditiva e prevendo possíveis interrupções.
Equipamentos de operações modernos geram mais dados de sensores do que as equipes de manutenção conseguem processar. As soluções de gestão de ativos de IA podem otimizar o processamento de dados e usá-lo para impulsionar tomadas de decisão mais estratégicas e decisões de investimento mais inteligentes.
Outros desafios incluem a infraestrutura envelhecida e uma lacuna no conhecimento institucional à medida que os funcionários experientes se aposentam. As ferramentas de IA oferecem opções de tecnologia escaláveis que podem lidar com essas lacunas e aplicar esse conhecimento em escala.
A gestão de ativos de IA envolve várias etapas principais e tecnologias de IA essenciais para impulsionar o processo.
Dispositivos da Internet das Coisas (IoT), sensores e drones produzem continuamente grandes quantidades de dados. Esses dados são vitais para o processo de gestão de desempenho de ativos porque são a fonte da energia da qual todo o restante depende.
Diferentes tipos de sensores capturam diferentes tipos de dados, como vibração, temperatura, pressão, acústica e níveis de fluido. É importante reconhecer que os dados dos sensores constituem a camada de entrada do processo de gestão de ativos. As produções da IA estão diretamente vinculadas a dados limpos e contínuos.
Os modelos de aprendizado de máquina (ML) aprendem com dados históricos o que é considerado "normal" e monitoram os dados recebidos em busca de desvios.
As plataformas de gestão de ativos empresariais (EAM) integram IA e ML nativamente para sinalizar problemas ocultos e detectar anomalias antes que causem downtime não planejado. Em essência, o ML fornece a cada equipamento seu próprio monitor contínuo de integridade, ajustado ao comportamento específico desse ativo.
Assim como o aprendizado de máquina, a análise preditiva de dados usa dados históricos e dados em tempo real para prever quando um ativo ou componente está em declínio ou à beira da falha.
A análise preditiva usa algoritmos de IA para analisar dados e calcular a vida útil restante dos componentes e programar a manutenção direcionada conforme necessário. Esse nível de insight permite que as equipes de manutenção deixem de depender de cronogramas fixos e passem a programar o trabalho com base nas condições reais de funcionamento.
O processamento de linguagem natural (PLN) lê e interpreta dados não estruturados, como logs de manutenção, anotações de técnicos, ordens de serviço e registros de falhas. A tecnologia pode revelar padrões em milhares de registros de texto e transformá-los em insights que, de outra forma, permaneceriam ocultos.
A adoção de IA e PLN pode permitir que os usuários pesquisem históricos de reparos e recomendem soluções com facilidade.
A IA generativa ajuda as equipes de gestão de ativos com tarefas do dia a dia e fluxos de trabalho, ela tem menos a ver com previsão e mais a ver com a entrega de conteúdo original, como ordens de serviço ou relatórios de manutenção.
A tecnologia ajuda os gestores de ativos a agir com base nos insights gerados por IA de forma mais rápida, reduzindo a carga administrativa. A IA generativa não se destina a substituir o julgamento ou as habilidades humanas: ela lida com a coleta de informações e tarefas de comunicação tediosas que tiram tempo do trabalho real de manutenção.
A IA agêntica está no caminho, mas ainda não é uma tecnologia convencional para gestão de ativos.
Os gestores utilizam a IA em todo o processo de gestão de ativos para automatizar tarefas e prever falhas. No entanto, a IA agêntica é um sistema de IA completo que pode executar sequências de ações de forma autônoma do início ao fim. Esse tipo de aplicação de IA ainda exige supervisão e aprovação humanas para decisões importantes.
As equipes de operações e manutenção podem se beneficiar da gestão de ativos de IA em todo o seu fluxo de trabalho. Alguns casos de uso comuns do mundo real incluem automação de tarefas, alocação de orçamento e planejamento de investimentos em ativos:
A gestão de ativos de IA é aplicável a todas as equipes e setores. O uso dependerá dos objetivos e finalidades da organização:
A gestão de ativos orientada por IA pode trazer benefícios a muitos stakeholders, tanto dentro como fora de uma organização. Novas tecnologias estão trazendo novas oportunidades de crescimento e resultados operacionais:
Novas tecnologias oferecem um entusiasmo significativo, mas a integração de um sistema de IA em um processo tradicional de gestão de ativos pode ser um desafio:
Organizações que desejam adotar a gestão de ativos impulsionada por IA podem seguir uma abordagem gradual. O processo de implementação pode variar um pouco dependendo da organização, mas você pode seguir estas etapas gerais para aproveitar totalmente os benefícios:
Os ativos podem não mudar, mas a forma como uma organização os gerencia certamente muda, graças a novas opções de tecnologia que entram no espaço da gestão de ativos:
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