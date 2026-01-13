IA como serviço (AIaaS ou inteligência artificial como serviço) é a entrega de ferramentas e produtos de IA aos usuários por meio de uma plataforma baseada na nuvem. Os usuários podem acessar a IA sem precisar desenvolver seus próprios modelos de IA, instalar o software necessário ou construir qualquer infraestrutura de IA local. A AIaaS pode ajudar empresas e indivíduos a usar agentes de IA, modelos e outras ferramentas impulsionadas por IA, evitando investimentos dispendiosos.
Os provedores de AIaaS fornecem modelos de IA, ferramentas e produtos de IA por meio de uma plataforma de nuvem que os usuários podem acessar pela internet. A AIaaS funciona de acordo com o mesmo modelo baseado na nuvem que o software como serviço (SaaS), no qual os usuários acessam aplicações de software sem ter que hospedar tudo localmente. Google Workspace, Zoom e Slack são exemplos de aplicações de SaaS.
Os provedores de AIaaS cobrem os investimentos em infraestrutura necessários para cargas de trabalho de IA, como data centers, processadores especializados e a energia de que necessitam. Eles, então, recuperam esses custos por meio dos pagamentos de seus clientes. Os usuários recebem recursos de IA sob demanda, que podem ser ampliados ou reduzidos conforme a necessidade.
As soluções de AIaaS geralmente são oferecidas com preços por assinatura ou pay-as-you-go, em vez de uma única compra inicial. As plataformas de AIaaS oferecem modelos pré-treinados que os usuários podem personalizar para atender às suas necessidades exclusivas. Os usuários acessam esses modelos por meio de interfaces de programação de aplicativos (APIs) ou kits de desenvolvimento de software (SDKs).
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A AIaaS se diferencia do software como serviço (SaaS) tradicional por meio de seu foco em tecnologias de IA. Os provedores de SaaS normalmente oferecem ferramentas que ajudam a gerenciar e simplificar determinados processos de negócios. Muitos provedores de SaaS também começaram a integrar funcionalidades de IA em seus produtos.
Enquanto muitos produtos de SaaS expõem APIs ou incorporam funcionalidades de IA, a AIaaS oferece recursos de IA reutilizáveis, como modelos, endpoints de inferência ou pipelines de treinamento. As organizações podem integrar esses recursos de IA reutilizáveis diretamente em suas próprias aplicações e serviços.
A diferença entre APIs e SDKs é que as APIs definem como os sistemas de software se comunicam com os serviços de IA, enquanto os SDKs agrupam APIs com bibliotecas, documentação e ferramentas para simplificar o desenvolvimento. Ambas permitem que os desenvolvedores criem produtos e fluxos de trabalho orientados por IA.
As APIs se conectam às tecnologias de IA e permitem a transmissão de dados. Os usuários enviam entradas e recebem saídas da solução de IA. Pense em uma API como uma chamada telefônica.
Os SDKs permitem que os desenvolvedores incorporem a IA em seus aplicativos. Consistem em bibliotecas de código, documentação, depuradores e outras ferramentas para que os desenvolvedores possam construir suas próprias aplicações de IA. Pense em um SDK como um móvel desmontado pronto para ser montado.
Os serviços de nuvem funcionam hospedando sites, ferramentas, produtos e aplicações, como software impulsionado por IA, em servidores conhecidos como "a nuvem". Os provedores de computação em nuvem fornecem serviços baseados na nuvem — como armazenamento de dados e hospedagem na web — pela internet a partir de instalações remotas. O serviço iCloud da Apple é um exemplo de armazenamento baseado na nuvem e acesso a dados.
Os principais provedores de serviços em nuvem incluem Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP). Todas as três empresas lançaram plataformas de IA baseadas na nuvem: Amazon SageMaker e Bedrock, Azure IA e Google Cloud IA. A implementação do modelo é feita na nuvem, com os usuários acessando os serviços remotamente.
A AIaaS abrange uma ampla gama de ferramentas e funcionalidades impulsionadas por IA, como:
O NLP é o uso de IA para permitir que computadores trabalhem com linguagem humana. Dentro dele estão dois subcampos: natural language understanding (NLU) e geração de linguagem natural (NLG). A NLU permite que os computadores entendam a linguagem humana, enquanto a NLG os capacita a se comunicar com os usuários em linguagem humana. A IA conversacional é a implementação da IA de interações em linguagem natural.
Os chatbots— como os bots de atendimento ao cliente — e os agentes virtuais são duas implementações comuns de NLP em AIaaS. Nos contextos de AIaaS, os agentes virtuais normalmente se referem a sistemas impulsionados por IA, não a assistentes humanos. Por exemplo, as empresas podem utilizar agentes de IA no atendimento ao cliente para lidar com interações com clientes que sejam simples o suficiente para não requerer intervenção humana.
O NLP também alimenta a tecnologia de reconhecimento de fala que permite que assistentes de voz como a Siri da Apple e a Alexa da Amazon lidem com interações verbais.
IA generativa é o uso de IA para gerar conteúdo como texto, código de software, imagens e vídeos. Produtos populares de IA generativa incluem o ChatGPT da OpenAI e o Claude da Anthropic. Esses exemplos, juntamente com muitos outros produtos de IA generativa, são frequentemente atendidos por meio do modelo de AIaaS.
Os avanços na IA generativa possibilitaram que os fornecedores de AIaaS ofereçam produtos que proporcionam experiências de conversação semelhantes às humanas e imagens e conteúdos de vídeo realistas.
Aprendizado de máquina (ML) é a ampla disciplina da ciência da computação que abrange o uso de algoritmos de IA para discernir padrões ou "aprender" a partir de conjuntos de dados. Um framework de ML fornece bibliotecas, ferramentas e abstrações para construir, treinar e implementar modelos de aprendizado de máquina, às vezes com interfaces no-code ou com pouco código.
O ML forma a espinha dorsal das aplicações modernas de IA, com os modelos de ML no centro da maioria dos serviços de AIaaS. Deep learning é um tipo de ML focado no uso de redes neurais—um tipo de arquitetura de modelo de ML que espelha a estrutura do cérebro humano. Essas redes neurais ajudam as máquinas a aprender com grandes conjuntos de dados complexos.
Os provedores de AIaaS oferecem modelos de IA especializados em processamento de dados e análise de dados. A análise de dados de IA alimenta muitas aplicações de ciência de dados, incluindo análise preditiva de dados e forecasting.
As técnicas de processamento de dados e análise de dados usam IA e modelagem estatística para descobrir padrões em dados históricos, aplicar esses padrões ao futuro e planejar esses possíveis resultados. O uso de modelos de IA para analisar dados históricos e prever tendências futuras é conhecido como modelagem preditiva.
As empresas podem aplicar análise avançada de dados de IA, como análise de sentimento, para informar a tomada de decisão baseada em dados e simplificar processos de negócios.
A computer vision usa a IA para ajudar os computadores a “ver” objetos no mundo real. As aplicações comuns de computer vision incluem reconhecimento de imagens, detecção de objetos, verificação de identidade e reconhecimento óptico de caracteres (OCR), que podem ser combinados com sistemas de NLP para tarefas como tradução de idiomas baseada em imagens.
A AIaaS pode melhorar a eficiência, simplificar fluxos de trabalho de negócios, impulsionar a tomada de decisão e muito mais. Os possíveis benefícios da AIaaS incluem:
Os preços da assinatura e a entrega em nuvem mantêm os investimentos iniciais baixos. As empresas podem experimentar soluções de IA sem precisar investir em infraestrutura cara ou comprar ferramentas dispendiosas, que podem não funcionar. A AIaaS permite que os usuários estimulem a inovação e simplifiquem as operações com um compromisso de assinatura mensal.
A AIaaS pode otimizar processos de negócios por meio da automação. As equipes de suporte ao cliente podem usar bots para atender a consultas mais simples, enquanto os profissionais de marketing se beneficiam da rotulagem automatizada de dados e do processamento de dados para gerar insights baseados em dados. A detecção de fraude orientada por IA pode melhorar a segurança das transações e reduzir os tempos de processamento em áreas como pagamentos e verificação de identidade.
As ferramentas de AIaaS ampliam a base potencial de usuários para ferramentas de IA, removendo o requisito de conhecimento técnico. Modelos de ponta podem ser disponibilizados em toda a organização sem a necessidade de experiência interna. O uso de plataformas de AIaaS compatíveis com modelos de código aberto ou padrões interoperáveis pode melhorar ainda mais a acessibilidade.
Muitos provedores de AIaaS oferecem modelos pré-treinados, ferramentas construídas previamente, ecossistemas autocontidos, construção de ferramentas modulares, interfaces de arrastar e soltar e muito mais. Essas ofertas de AIaaS podem aprimorar o desenvolvimento de produtos e permitir que as organizações reajam rapidamente às mudanças nas condições do mercado e às demandas dos clientes.
A AIaaS traz a IA como um serviço sob demanda: as organizações podem usar o quanto precisarem. À medida que suas iniciativas de IA crescem, as empresas podem escalar o uso da IA adequadamente.
As empresas que desejam aproveitar a AIaaS devem levar em conta as seguintes considerações ao escolher um provedor:
O primeiro passo para qualquer empresa que esteja considerando a IA é determinar os casos de uso. Por que a empresa precisa de IA e quais são os resultados pretendidos com a iniciativa? Um parceiro de AIaaS apropriado oferecerá um produto ou pacote de produtos que cubra totalmente as necessidades da empresa. Esses produtos podem incluir RAG agêntica, automação de fluxos de trabalho de ponta a ponta, análise de dados, adição de IA à experiência do cliente e muito mais.
O produto de AIaaS se integra à stack de tecnologia preexistente da organização? Minimizar os desalinhamentos entre o provedor de AIaaS e o restante da stack pode reduzir o atrito no processo de adoção.
Antes de escolher um provedor de AIaaS, os líderes do projeto devem ter montado um roteiro para a iniciativa de IA, incluindo os requisitos futuros. O provedor certo será capaz de lidar com a largura de banda, a latência, as quantidades de dados, o número de usuários e outras variáveis de crescimento. Montar uma cadeia de suprimentos de IA que possa sustentar o crescimento futuro pode ajudar a garantir o sucesso.
Os preços da IA não são padronizados entre os fornecedores. Alguns priorizam chamadas de APIs e tokens, outros definem preços por licença e outros ainda analisam o uso de computação. As empresas devem priorizar a transparência nos preços e comparar fornecedores para determinar o sistema que melhor atende às necessidades e orçamentos do projeto.
As preocupações com os dados em relação à IA são duplas: as empresas devem proteger seus próprios dados proprietários e, ao mesmo tempo, proteger os dados dos usuários, especialmente informação de identificação pessoal (PII), tanto para clientes quanto para funcionários. Os provedores de AIaaS devem garantir que suas políticas estejam em conformidade com as normas do setor ou regionais, como o GDPR da União Europeia ou a HIPAA, para aplicações de saúde cobertas nos Estados Unidos.
Embora o gerenciamento de riscos de IA dependa amplamente de fortes proteções de privacidade de dados, o uso justo de dados é uma preocupação ética significativa em IA. Uma das questões centrais no debate em andamento em torno da IA é o uso não autorizado de materiais protegidos por direitos autorais em conjuntos de dados de treinamento de modelos de ML.
O lock-in com fornecedor na AIaaS ocorre quando o ecossistema de um provedor torna proibitivamente difícil para os usuários mudarem para (ou até mesmo usarem) produtos e serviços concorrentes. O lock-in pode atrapalhar as iniciativas de IA ao limitar a flexibilidade ou aumentar os custos quando um fornecedor aumenta os preços.
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