Os provedores de AIaaS fornecem modelos de IA, ferramentas e produtos de IA por meio de uma plataforma de nuvem que os usuários podem acessar pela internet. A AIaaS funciona de acordo com o mesmo modelo baseado na nuvem que o software como serviço (SaaS), no qual os usuários acessam aplicações de software sem ter que hospedar tudo localmente. Google Workspace, Zoom e Slack são exemplos de aplicações de SaaS.

Os provedores de AIaaS cobrem os investimentos em infraestrutura necessários para cargas de trabalho de IA, como data centers, processadores especializados e a energia de que necessitam. Eles, então, recuperam esses custos por meio dos pagamentos de seus clientes. Os usuários recebem recursos de IA sob demanda, que podem ser ampliados ou reduzidos conforme a necessidade.

As soluções de AIaaS geralmente são oferecidas com preços por assinatura ou pay-as-you-go, em vez de uma única compra inicial. As plataformas de AIaaS oferecem modelos pré-treinados que os usuários podem personalizar para atender às suas necessidades exclusivas. Os usuários acessam esses modelos por meio de interfaces de programação de aplicativos (APIs) ou kits de desenvolvimento de software (SDKs).