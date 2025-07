Planejamento ágil de negócios: fundamentos ágeis para ciclos de planejamento anuais

Os métodos tradicionais de planejamento frequentemente se concentram em planos de longo prazo. Em um plano de negócios tradicional, os marcos e roteiros são definidos no início do processo, com a aspiração de que um plano de negócios bem articulado possa levar em conta todos os caprichos do mercado, bem como as mudanças necessárias no processo de criação. Na vida e nos negócios, as coisas raramente saem exatamente como o planejado.

O planejamento ágil de negócios foi projetado para levar em conta um ambiente de negócios que muda rapidamente. Ele permite que as empresas priorizem os fluxos de valores e a estratégia de negócios abrangente em relação a outras medidas, como métricas estáticas. A mentalidade ágil também permite que uma organização se concentre mais nas necessidades do cliente com qualquer novo produto ou serviço, ao incorporar retrospectivas e sessões de feedback com os stakeholders. Essa abordagem pode ajudar a reduzir o tempo desperdiçado em estratégias ou planos que não estão funcionando e ajudar as equipes a criar produtos ou serviços mais focados.