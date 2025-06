Atualmente, o Ágil exige um tipo diferente de envolvimento com os negócios. No passado, a equipe de TI poderia dizer: "Ok, aqui está o que você pediu". O negócio pode responder à entrega (um ano depois) dizendo: “Isso não é exatamente o que pedimos e, aliás, as necessidades da empresa evoluíram e agora exigem algo diferente.”

Tradicionalmente, a TI seguia um processo lógico: colaborar com os analistas de negócio, documentar as especificações, elaborar o business case, construir a solução e seguir adiante.

Mas realmente não funciona assim. No lado da TI, a realidade é a seguinte: sua solução só é boa quando os proprietários da empresa dizem que é boa. Não importa se você o escreveu de acordo com as especificações. Só importa se o proprietário da empresa disser que resolve seu problema e quer continuar colaborando.

Entre no Ágil. As pessoas nas linhas de negócios que se beneficiam dessas aplicações devem se envolver e permanecer envolvidas no desenvolvimento da solução. Não existe "escreva a especificação, preencha um cheque e vá embora". Agora, o impacto no negócio é significativo, mas o nível necessário de engajamento também é maior. A única maneira de construir uma solução é fazê-la juntos.

O modelo scaled Agile envolve diretamente o proprietário do negócio no feedback, na tomada de decisões informada, na priorização contínua do trabalho e em tudo que é necessário para garantir que o resultado atenda à necessidade atual. A transferência tradicional mudou. O desenvolvimento ágil de soluções não é uma função isolada ou uma série de especificações. Não é um caso de negócios que comprove teoricamente o ponto. Em vez disso, são pessoas trabalhando juntas de forma colaborativa durante todo o período de tempo de desenvolvimento.