Três casos de uso comprovados de IA na cibersegurança preventiva

O aumento da complexidade e da interconectividade é uma dor de cabeça crescente para as equipes de segurança, e as superfícies de ataque estão se expandindo muito além do que podem monitorar usando apenas meios manuais. À medida que as organizações aprimoram suas estratégias de nuvem e integram novas ferramentas de SaaS e código de terceiros no desenvolvimento e implementação de software, o desafio só se intensifica.

Com essas superfícies de ataque maiores, aumenta a complexidade das interações de rede e muitos novos pontos de entrada em potencial para os adversários realizarem exploração. O gerenciamento da superfície de ataque (ASM) traz proteção em tempo real impulsionada por IA para infraestruturas digitais, independentemente da complexidade subjacente.

O ASM automatizado aumenta muito a auditoria manual, fornecendo visibilidade abrangente das superfícies de ataque. Além disso, a IA aprende com os dados que monitora para melhorar os resultados de futuras detecção, embora em uma velocidade e escala que os humanos sozinhos não conseguem igualar.

No entanto, embora as ferramentas de ASM sejam frequentemente apresentadas como soluções prontas para uso e geralmente sejam relativamente fáceis de implementar, a capacidade das equipes de segurança de interpretar o enorme ingresso de dados que geram é essencial para maximizar seu impacto.