Do planejamento à execução: o fluxo de trabalho de um agente de verdade no SDLC

Escrever código isolado é fácil. Difícil é garantir que a nova funcionalidade converse com uma arquitetura complexa, respeite os contratos existentes e não quebre o pipeline de CI/CD. A maioria das ferramentas assistenciais opera de forma stateless: recebem um comando, entregam um trecho de código e esquecem o que aconteceu logo em seguida. Pouco entendimento do repositório inteiro, nenhuma noção real de arquitetura e zero memória de decisões anteriores.
Um verdadeiro agente de desenvolvimento (AI Coding Agent) precisa trabalhar de forma contextual e contínua ao longo de todo o ciclo de vida do software. É essa a virada de chave do IBM Bob, que consolida e estende o legado do watsonx Code Assistant em uma única oferta integrada. Em vez de focar apenas na velocidade do teclado, o Bob se diferencia por seus modos de fluxo de trabalho de propósito específico (como plan, code, ask e advanced) inicializados nativamente via arquivo de contexto AGENTS.md e comandos de IDE como /init, oferecendo uma arquitetura de governança explícita e nativa.
Ele divide a jornada em etapas claras: planejamento, geração de código, testes automatizados, modernização de sistemas e implantação.
Na prática, isso significa que antes de sair alterando arquivos, o agente analisa o impacto no ecossistema do seu repositório, mapeando dependências complexas em infraestruturas baseadas em OpenShift e ecossistemas de nuvem híbrida integrados com ferramentas como HashiCorp.
Dados de mercado publicados em bob.ibm.com e validados por relatórios independentes da IDC (maio de 2026) atestam o impacto estrutural dessa abordagem, apoiada internamente por uma adoção massiva de mais de 80.000 funcionários da própria IBM e demonstrada em casos de uso externos significativos:
Se você precisa modernizar um componente antigo ou ajustar uma API, o fluxo prevê pontos de verificação humanos estruturados (human-in-the-loop). Você aprova o plano de ação antes da execução, e o agente executa as tarefas encadeadas, mitigando riscos de segurança comuns através de rotinas automáticas de detecção de segredos (secrets detection), normalização de prompts, varredura de vulnerabilidades em tempo de escrita e geração de relatórios de auditoria auto-documentados via BobShell. O fluxo de desenvolvimento volta a ser previsível, estruturado e, acima de tudo, sistêmico.
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