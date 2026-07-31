Oito maneiras de identificar riscos de softwares no início do ciclo de vida de desenvolvimento e implementação

O desenvolvimento de software moderno produz mais código e complexidade do que nunca. As ferramentas de desenvolvimento assistidas por IA agora podem gerar lógica de aplicações, arquivos de configuração e definições de infraestrutura em segundos. No entanto, a maioria das aplicações é criada a partir de grandes ecossistemas de bibliotecas de código aberto, APIs, imagens de contêiner e modelos de infraestrutura como código (IaC).

O ciclo de vida de desenvolvimento e implementação agora se expande além da escrita e liberação de código para incluir provisionamento de infraestrutura e entrega de pipelines automatizados. Como resultado, o risco não se limita mais apenas ao código, mas abrange todo o ciclo de vida.

Embora esse novo modelo acelere a inovação e melhore a eficiência, ele também cria novos desafios: vulnerabilidades, configurações inseguras e segredos expostos podem entrar na base de código sem visibilidade imediata. Mesmo quando o código é compilado com sucesso e passa nos testes automatizados, ainda podem existir riscos ocultos em dependências, configurações de infraestrutura e integrações de serviços. Além disso, muitas organizações ainda operam com ferramentas fragmentadas e automação limitada que retardam a execução tanto no desenvolvimento quanto na implementação. Configurações incorretas continuam sendo uma das principais fontes de violações de segurança, e padrões inconsistentes geram gastos desnecessários em nuvem e dificultam a escalabilidade.

Uma pesquisa da Omdia, um grupo de pesquisa em tecnologia, destaca a rapidez com que o cenário de desenvolvimento está evoluindo. Quase dois terços das organizações já utilizam ferramentas de desenvolvimento de IA generativa, enquanto mais da metade agora provisiona infraestrutura em nuvem por meio de IaC.1

Embora esses avanços gerem velocidade e escalabilidade, eles também aumentam o potencial para configurações incorretas e riscos sistêmicos. Lidar com todas essas questões não se trata apenas de resolver pontos problemáticos. Trata-se de criar uma abordagem mais proativa, padronizada e automatizada para identificar riscos de forma antecipada em ambos os ciclos de vida. As organizações que fazem isso bem podem migrar com mais rapidez, reduzir custos e criar sistemas mais seguros e resilientes.

As oito práticas a seguir podem ajudar as equipes de desenvolvimento a identificar e gerenciar riscos mais cedo.