Oito maneiras de identificar riscos de softwares no início do ciclo de vida de desenvolvimento e implementação

Um guia prático para identificar vulnerabilidades de forma antecipada – antes que elas atrasem a entrega ou cheguem à produção
O desenvolvimento de software moderno produz mais código e complexidade do que nunca. As ferramentas de desenvolvimento assistidas por IA agora podem gerar lógica de aplicações, arquivos de configuração e definições de infraestrutura em segundos. No entanto, a maioria das aplicações é criada a partir de grandes ecossistemas de bibliotecas de código aberto, APIs, imagens de contêiner e modelos de infraestrutura como código (IaC).
O ciclo de vida de desenvolvimento e implementação agora se expande além da escrita e liberação de código para incluir provisionamento de infraestrutura e entrega de pipelines automatizados. Como resultado, o risco não se limita mais apenas ao código, mas abrange todo o ciclo de vida.
Embora esse novo modelo acelere a inovação e melhore a eficiência, ele também cria novos desafios: vulnerabilidades, configurações inseguras e segredos expostos podem entrar na base de código sem visibilidade imediata. Mesmo quando o código é compilado com sucesso e passa nos testes automatizados, ainda podem existir riscos ocultos em dependências, configurações de infraestrutura e integrações de serviços. Além disso, muitas organizações ainda operam com ferramentas fragmentadas e automação limitada que retardam a execução tanto no desenvolvimento quanto na implementação. Configurações incorretas continuam sendo uma das principais fontes de violações de segurança, e padrões inconsistentes geram gastos desnecessários em nuvem e dificultam a escalabilidade.
Uma pesquisa da Omdia, um grupo de pesquisa em tecnologia, destaca a rapidez com que o cenário de desenvolvimento está evoluindo. Quase dois terços das organizações já utilizam ferramentas de desenvolvimento de IA generativa, enquanto mais da metade agora provisiona infraestrutura em nuvem por meio de IaC.1
Embora esses avanços gerem velocidade e escalabilidade, eles também aumentam o potencial para configurações incorretas e riscos sistêmicos. Lidar com todas essas questões não se trata apenas de resolver pontos problemáticos. Trata-se de criar uma abordagem mais proativa, padronizada e automatizada para identificar riscos de forma antecipada em ambos os ciclos de vida. As organizações que fazem isso bem podem migrar com mais rapidez, reduzir custos e criar sistemas mais seguros e resilientes.
As oito práticas a seguir podem ajudar as equipes de desenvolvimento a identificar e gerenciar riscos mais cedo.
Muitas verificações de segurança tradicionais ocorrem depois que o código já foi migrado por várias etapas do processo de desenvolvimento.
Quando as vulnerabilidades são descobertas tardiamente, os desenvolvedores precisam revisar as alterações anteriores e as equipes de segurança precisam priorizar grandes volumes de descobertas. Enquanto as equipes resolvem problemas que poderiam ter sido identificados antes, os cronogramas de lançamento podem ficar mais lentos.
Introduza a detecção de riscos durante o desenvolvimento para que as equipes possam identificar vulnerabilidades enquanto o código ainda está sendo escrito. Resolver problemas enquanto o contexto de desenvolvimento ainda está recente ajuda a evitar que os riscos se espalhem ainda mais pelo pipeline e reduz a dispendiosa remediação em estágio avançado.
Os desenvolvedores passam a maior parte do tempo trabalhando em ambientes integrados e repositórios de código. Insights de segurança que aparecem apenas em dashboards externos ou relatórios de fase final geralmente chegam sem o contexto necessário para que os desenvolvedores ajam com rapidez.
Incorpore insights de risco diretamente nos fluxos de trabalho dos desenvolvedores para ajudar os engenheiros a identificar potenciais vulnerabilidades ao escrever ou revisar código.Essas descobertas de segurança podem abranger:
A revelação desses sinais onde o trabalho de desenvolvimento ocorre permite que as equipes resolvam os problemas mais cedo e mantenham o progresso.
As aplicações modernas dependem de vários componentes além do código de aplicação. Bibliotecas de código aberto, imagens de contêiner, configurações de infraestrutura, APIs e modelos de implementação influenciam a forma como as aplicações operam na produção. A visibilidade em várias camadas do stack de aplicações permite a detecção eficaz de riscos:
Analisar essas camadas em conjunto ajuda a detectar vulnerabilidades que a varredura de código isolada pode ignorar.
Muitos riscos de softwares modernos surgem pelas relações entre componentes, e não dentro de um único trecho de código. Por exemplo, uma dependência vulnerável pode se tornar explorável somente quando combinada com uma exposição de serviço específica. Uma configuração de infraestrutura pode, sem querer, criar novos caminhos de acesso entre serviços.
À medida que as aplicações se tornam mais distribuídas e modulares, essas interações tornam-se mais complexas. Entender como código, dependências e infraestrutura funcionam em conjunto nos ambientes fornece uma visão mais completa do risco da aplicação e ajuda a detectar problemas que as verificações de segurança tradicionais podem não detectar.
As ferramentas de segurança podem gerar grandes volumes de descobertas em ambientes de desenvolvimento modernos. Porém, nem toda vulnerabilidade representa o mesmo nível de risco. Uma vulnerabilidade que afeta um serviço voltado para o cliente pode exigir remediação imediata, mas o mesmo problema em um ambiente de desenvolvimento pode representar um risco menor.
O contexto que conecta a vulnerabilidade ao comportamento da aplicação, à exposição da infraestrutura e aos ambientes de produção ajuda as equipes a se concentrarem nos problemas com maior potencial de impacto. Priorizar a remediação com base no risco do mundo real ajuda as equipes de desenvolvimento e segurança a resolver com rapidez os problemas mais críticos, sem desacelerar o progresso do desenvolvimento.
O provisionamento manual por meio de interfaces gráficas de usuário (GUIs) do tipo "apontar e clicar" ou scripts personalizados é propenso a erros e ineficiente para uso em escala. O provisionamento "ClickOps" leva a implementações inconsistentes, com poucas oportunidades de reutilização e colaboração entre equipes.
Ao definir a infraestrutura adequada em módulos, as equipes operacionais provisionam a infraestrutura necessária sem desperdício e superdimensionamento dispendioso, permitindo que as organizações forneçam com eficiência infraestrutura aprovada, segura e padronizada. Essa abordagem é viabilizada por meio de:
O provisionamento rápido gera grandes possibilidades, mas as organizações precisam manter a segurança, a conformidade e evitar o provisionamento excessivo.
Um conceito relacionado à IaC é o de políticas como código (PaC). Com essa abordagem, políticas organizacionais como segurança, conformidade e outras regras de governança são representadas como código, assim como a infraestrutura.
E assim como a IaC, transformar políticas em código ajuda os clientes a automatizar, colaborar e auditar sua governança. Um dos principais benefícios aqui é que as políticas podem ser aplicadas de forma proativa (antes que uma infraestrutura não compatível seja criada) em vez de reativamente, depois que for tarde demais.
Implemente a PaC por meio de:
A infraestrutura de provisionamento requer acesso seguro a recursos de nuvem; no entanto, o gerenciamento de credenciais entre provedores e funções continua sendo um desafio para muitas organizações.
O acesso deve ser regido por controles baseados em funções e princípios de privilégio mínimo para ajudar a garantir que usuários e sistemas tenham apenas as permissões necessárias. Substituir segredos estáticos de longa duração por credenciais geradas dinamicamente de curta duração reduz o risco de exposição, limita a reutilização de credenciais e simplifica o gerenciamento do seu ciclo de vida.
Essa abordagem não somente fortalece a segurança como também ajuda as organizações a atender aos requisitos de conformidade, impondo controles de acesso mais rigorosos e reduzindo a probabilidade de vazamento de credenciais ao longo do ciclo de vida da implementação.
Os sistemas de software continuam evoluindo à medida que as práticas de desenvolvimento aceleram, e essa evolução agora se estende totalmente até a fase de implementação. Código gerado por IA, ecossistemas de código aberto e infraestrutura programável permitem que as equipes criem aplicações poderosas mais rápido do que nunca. Ao mesmo tempo, introduzem novas camadas de risco que abrangem tanto o desenvolvimento quanto a implementação.
Organizações que identificam insights de riscos logo no início do ciclo de desenvolvimento podem reduzir interrupções em estágios avançados e ajudar os desenvolvedores a resolver problemas enquanto o contexto de desenvolvimento ainda está recente. Estender essa abordagem à implementação (por meio do provisionamento padronizado de infraestrutura, políticas e gerenciamento dinâmico de credenciais) ajuda a garantir que a segurança seja aplicada de forma consistente à medida que os sistemas migram para a produção.
Ao incorporar essas práticas em todo o ciclo de vida, as organizações podem proteger melhor seus ambientes, melhorar a consistência operacional e manter o controle à medida que crescem.
1 Developer-Focused Security to Fuel Productivity and Growth, Omdia, 2026.