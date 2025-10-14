Os tempos de coerência

Arte do podcast The Coherence Times
Quando os computadores quânticos superarão os computadores clássicos? Assista ao último episódio
Quando os computadores quânticos superarão os computadores clássicos?
Usando computadores quânticos para desvendar os mistérios da física quântica
Por dentro dos algoritmos quânticos: aceleradores, híbridos e o futuro
Como colocar um computador quântico supercondutor na nuvem
Por dentro dos computadores quantum: supercondutores, escalabilidade e o futuro
De quantum weirdness às simulações quantum

Sobre a série

O podcast Coherence Times divide o maravilhoso mundo da computação quântica em lições fundamentais que exploram os desafios e as descobertas dessa tecnologia geracional que definiu uma era. 

Neste podcast, nosso apresentador Ryan Mandelbaum falará com tecnólogos, pesquisadores e líderes quânticos para desvendar as complexidades do quantum. Assista para entender melhor como essa tecnologia funciona e o enorme potencial potencial que a computação quântica promete.

Ajuste todas as terças-feiras, às 7h, horário do leste,para participar da jornada quantum.

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Sobre o anfitrião

Ryan Mandalbaum, editor-chefe, IBM Quantum e Qiskit Ryan Mandelbaum, Editor in Chief, IBM Quantum & Qiskit, is the host of 'The coherence Times', a quantum podcast.
Conheça Ryan Mandalbaum, editor-chefe da IBM Quantum e do Qiskit. Fizemos algumas perguntas para saber mais sobre eles e sobre o podcast. As respostas a seguir oferecem uma prévia do que está por vir:

🎙️The Coherence Times (podcast): Ryan. Muito feliz em ter você como nosso anfitrião! Para os ouvintes que querem te conhecer melhor, como você se descreveria em uma frase?
🐦 Ryan Mandelbaum (Apresentador): Dentro de mim há dois lobos — um deles quer entender as bases fundamentais do universo e o outro espera ver muitas aves raras.
🎙️The Coherence Times (podcast): Adoro. De todo o reino quantum... Qual é uma ideia do campo quantum com a qual você se identifica e por quê?
🐦 Ryan Mandelbaum (Apresentador): eu me identifico profundamente com o conceito de superposição — a ideia de que o universo permite que partículas estejam em múltiplos estados ao mesmo tempo. Acho que há dois lobos dentro de cada qubit também—um está no estado 0 e o outro no estado 1 (até você medir o qubit, claro).
🎙️The Coherence Times (podcast): Ryan, tem algo que você queira compartilhar com o público sobre o que esperar nesta temporada?
🐦 Ryan Mandelbaum (Anfitrião): Claro. Ouça este podcast se quiser saber mais sobre o quantum e me escute desafiando alguns dos físicos mais inteligentes do mundo a explicar esses temas para que qualquer um possa entendê-los.

 

Encontre todos os episódios

Outubro - dezembro de 2025

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