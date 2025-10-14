O podcast Coherence Times divide o maravilhoso mundo da computação quântica em lições fundamentais que exploram os desafios e as descobertas dessa tecnologia geracional que definiu uma era.

Neste podcast, nosso apresentador Ryan Mandelbaum falará com tecnólogos, pesquisadores e líderes quânticos para desvendar as complexidades do quantum. Assista para entender melhor como essa tecnologia funciona e o enorme potencial potencial que a computação quântica promete.

Ajuste todas as terças-feiras, às 7h, horário do leste,para participar da jornada quantum.