O podcast Coherence Times divide o maravilhoso mundo da computação quântica em lições fundamentais que exploram os desafios e as descobertas dessa tecnologia geracional que definiu uma era.
Neste podcast, nosso apresentador Ryan Mandelbaum falará com tecnólogos, pesquisadores e líderes quânticos para desvendar as complexidades do quantum. Assista para entender melhor como essa tecnologia funciona e o enorme potencial potencial que a computação quântica promete.
Ajuste todas as terças-feiras, às 7h, horário do leste,para participar da jornada quantum.
🎙️The Coherence Times (podcast): Ryan. Muito feliz em ter você como nosso anfitrião! Para os ouvintes que querem te conhecer melhor, como você se descreveria em uma frase?
🐦 Ryan Mandelbaum (Apresentador): Dentro de mim há dois lobos — um deles quer entender as bases fundamentais do universo e o outro espera ver muitas aves raras.
🎙️The Coherence Times (podcast): Adoro. De todo o reino quantum... Qual é uma ideia do campo quantum com a qual você se identifica e por quê?
🐦 Ryan Mandelbaum (Apresentador): eu me identifico profundamente com o conceito de superposição — a ideia de que o universo permite que partículas estejam em múltiplos estados ao mesmo tempo. Acho que há dois lobos dentro de cada qubit também—um está no estado 0 e o outro no estado 1 (até você medir o qubit, claro).
🎙️The Coherence Times (podcast): Ryan, tem algo que você queira compartilhar com o público sobre o que esperar nesta temporada?
🐦 Ryan Mandelbaum (Anfitrião): Claro. Ouça este podcast se quiser saber mais sobre o quantum e me escute desafiando alguns dos físicos mais inteligentes do mundo a explicar esses temas para que qualquer um possa entendê-los.
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