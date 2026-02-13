A Perplexity ainda está focada em busca? Esta semana no Mixture of Experts, o apresentador Tim Hwang recebe Gabe Goodhart, Chris Hay e Aaron Baughman para analisar o que a Perplexity Computer realmente oferece, e se sistemas fechados podem competir com alternativas abertas como OpenClaw, LangGraph e AutoGPT. Em seguida, a Anthropic apresenta a importação de memória para o Claude. A memória ainda é uma vantagem competitiva, ou agora os usuários podem mudar sem dificuldades entre provedores de IA? Em seguida, conheça o NullClaw, um framework de agente minimalista que roda com apenas 678 quilobytes. Nossos especialistas debatem se enxames de agentes baseados em edge são o futuro, ou apenas marketing inteligente. Por fim, a Particle6 revela Tilly Norwood, a primeira atriz de IA do mundo. Você daria um Oscar a um algoritmo? Tudo isso e muito mais no Mixture of Experts desta semana.

00:00 - Introdução

1:07 - Perplexity Computer

11:23 - Memória de Importação do Claude

24:14 - NullClaw

35:14 - Tilly Norwood

As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente as dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM ou de qualquer outra organização ou entidade.