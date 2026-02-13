A Perplexity ainda está focada em busca? Esta semana no Mixture of Experts, o apresentador Tim Hwang recebe Gabe Goodhart, Chris Hay e Aaron Baughman para analisar o que a Perplexity Computer realmente oferece, e se sistemas fechados podem competir com alternativas abertas como OpenClaw, LangGraph e AutoGPT. Em seguida, a Anthropic apresenta a importação de memória para o Claude. A memória ainda é uma vantagem competitiva, ou agora os usuários podem mudar sem dificuldades entre provedores de IA? Em seguida, conheça o NullClaw, um framework de agente minimalista que roda com apenas 678 quilobytes. Nossos especialistas debatem se enxames de agentes baseados em edge são o futuro, ou apenas marketing inteligente. Por fim, a Particle6 revela Tilly Norwood, a primeira atriz de IA do mundo. Você daria um Oscar a um algoritmo? Tudo isso e muito mais no Mixture of Experts desta semana.
As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente as dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM ou de qualquer outra organização ou entidade.
A IA como construtor versus ferramenta, modernização do mainframe com COBOL, barreiras globais à adoção da IA e proteção de agentes de IA por meio de operações de agentes.
O negócio de infraestrutura de IA do Google de US$ 200 bilhões na Índia, Claude constrói um compilador C em duas semanas, vulnerabilidades de segurança de agentes de IA e o problema do ROI da empresa.
O relatório de uso do Copilot da Microsoft revela tendências surpreendentes de adoção de IA, além das sugestões de Ralph Wiggum, do India AI Summit e da campanha publicitária da IA no Super Bowl.
O Claude Opus 4.6 da Anthropic e GPT-5.3-Codex da OpenAI caiu em uma hora. Detalhamos a batalha da IA empresarial e o que ela significa para os desenvolvedores.
O aplicativo OpenAI Codex é lançado para agentes de programação, enquanto o Moltbook – a rede social somente de agentes expõe riscos de segurança. Ajuste para o Mixture of Experts desta semana!
O Moltbot (antigo Clawdbot) estimula a revolução dos agentes de código aberto, o ensaio sobre a adoção da IA de Dario Amodei, o IBM Grammy IQ e o chip Maia 200 da Microsoft apresentado.
A OpenAI introduz anúncios no ChatGPT, Claude Code tem seu momento de destaque e o relatório Enterprise 2030 da IBV revela o futuro da inovação em IA. Ouça o Mixture of Experts de hoje!
O Claude Cowork traz Agente de IA para o seu desktop, a Apple muda para o Google Gemini para Siri e Linus Torvalds adota a programação. Tudo isso e muito mais no Mixture of Experts desta semana!
Rubin, da NVIDIA, promete ganhos de desempenho 5X, a Meta adquire a Manus IA por USD 2 bilhões, e a arquitetura MHC da DeepSeek redefine a eficiência do treinamento de modelos.
Ouça conversas envolventes com líderes de tecnologia. Assista aos episódios mais recentes.