Dentro da plataforma de agente da Perplexity Computer

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A Perplexity ainda está focada em busca? Esta semana no Mixture of Experts, o apresentador Tim Hwang recebe Gabe Goodhart, Chris Hay e Aaron Baughman para analisar o que a Perplexity Computer realmente oferece, e se sistemas fechados podem competir com alternativas abertas como OpenClaw, LangGraph e AutoGPT. Em seguida, a Anthropic apresenta a importação de memória para o Claude. A memória ainda é uma vantagem competitiva, ou agora os usuários podem mudar sem dificuldades entre provedores de IA? Em seguida, conheça o NullClaw, um framework de agente minimalista que roda com apenas 678 quilobytes. Nossos especialistas debatem se enxames de agentes baseados em edge são o futuro, ou apenas marketing inteligente. Por fim, a Particle6 revela Tilly Norwood, a primeira atriz de IA do mundo. Você daria um Oscar a um algoritmo? Tudo isso e muito mais no Mixture of Experts desta semana.

  • 00:00 - Introdução
  • 1:07 - Perplexity Computer
  • 11:23 - Memória de Importação do Claude
  • 24:14 - NullClaw
  • 35:14 - Tilly Norwood

As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente as dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM ou de qualquer outra organização ou entidade.
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