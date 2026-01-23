A nova corrida da IA: inovação empresarial em 2026

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O Claude Code está tendo seu momento no ChatGPT? Nesta semana, no Mixture of Experts, o apresentador Tim Hwang recebe Chris Hay, Gabe Goodhart e Francesco Brenna para analisar as mudanças que estão acontecendo na IA no início de 2026. Em primeiro lugar, a OpenAI confirma que os anúncios chegarão ao ChatGPT, levantando questões sobre confiança, economia e o futuro dos modelos de produtos de IA. Em seguida, o Claude Code está explodindo em popularidade! Os desenvolvedores estão descobrindo o que a programação agêntica realmente pode fazer e isso está transformando a maneira de criar software. Em seguida analisamos um novo relatório do Instituto de Valor Empresarial da IBM , "A empresa em 2030", que revela como os executivos estão planejando a transição de uma abordagem baseada em eficiência da IA para uma abordagem impulsionada pela inovação da IA. Finalmente, a Hugging Face lança o Open Answers, novo padrão para APIs de agentes que pode remodelar o desenvolvimento de IA, além de levantar questões sobre transparência e controle.

Tudo isso e muito mais no Mixture of Experts desta semana para saber mais.

  • 00:00 – Introdução
  • 01:30 — OpenAI traz anúncios para o ChatGPT
  • 12:25 - O momento de ruptura do Claude Code
  • 22:57 – Relatório Enterprise 2030 do IBV
  • 36:09 – Respostas abertas: o futuro das APIs de agentes

As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM nem de qualquer outra organização ou entidade.
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