O Claude Code está tendo seu momento no ChatGPT? Nesta semana, no Mixture of Experts, o apresentador Tim Hwang recebe Chris Hay, Gabe Goodhart e Francesco Brenna para analisar as mudanças que estão acontecendo na IA no início de 2026. Em primeiro lugar, a OpenAI confirma que os anúncios chegarão ao ChatGPT, levantando questões sobre confiança, economia e o futuro dos modelos de produtos de IA. Em seguida, o Claude Code está explodindo em popularidade! Os desenvolvedores estão descobrindo o que a programação agêntica realmente pode fazer e isso está transformando a maneira de criar software. Em seguida analisamos um novo relatório do Instituto de Valor Empresarial da IBM , "A empresa em 2030", que revela como os executivos estão planejando a transição de uma abordagem baseada em eficiência da IA para uma abordagem impulsionada pela inovação da IA. Finalmente, a Hugging Face lança o Open Answers, novo padrão para APIs de agentes que pode remodelar o desenvolvimento de IA, além de levantar questões sobre transparência e controle.
Tudo isso e muito mais no Mixture of Experts desta semana para saber mais.
As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM nem de qualquer outra organização ou entidade.
A IA como construtor versus ferramenta, modernização do mainframe com COBOL, barreiras globais à adoção da IA e proteção de agentes de IA por meio de operações de agentes.
O negócio de infraestrutura de IA do Google de US$ 200 bilhões na Índia, Claude constrói um compilador C em duas semanas, vulnerabilidades de segurança de agentes de IA e o problema do ROI da empresa.
O relatório de uso do Copilot da Microsoft revela tendências surpreendentes de adoção de IA, além das sugestões de Ralph Wiggum, do India AI Summit e da campanha publicitária da IA no Super Bowl.
O Claude Opus 4.6 da Anthropic e GPT-5.3-Codex da OpenAI caiu em uma hora. Detalhamos a batalha da IA empresarial e o que ela significa para os desenvolvedores.
O aplicativo OpenAI Codex é lançado para agentes de programação, enquanto o Moltbook – a rede social somente de agentes expõe riscos de segurança. Ajuste para o Mixture of Experts desta semana!
O Moltbot (antigo Clawdbot) estimula a revolução dos agentes de código aberto, o ensaio sobre a adoção da IA de Dario Amodei, o IBM Grammy IQ e o chip Maia 200 da Microsoft apresentado.
A OpenAI introduz anúncios no ChatGPT, Claude Code tem seu momento de destaque e o relatório Enterprise 2030 da IBV revela o futuro da inovação em IA. Ouça o Mixture of Experts de hoje!
O Claude Cowork traz Agente de IA para o seu desktop, a Apple muda para o Google Gemini para Siri e Linus Torvalds adota a programação. Tudo isso e muito mais no Mixture of Experts desta semana!
Rubin, da NVIDIA, promete ganhos de desempenho 5X, a Meta adquire a Manus IA por USD 2 bilhões, e a arquitetura MHC da DeepSeek redefine a eficiência do treinamento de modelos.
A IA não está apenas aprimorando o modelo de negócios. Até 2030 será o modelo dos negócios.
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