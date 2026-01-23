Os agentes de IA de código aberto finalmente se popularizaram?
Nesta semana, no Mixture of Experts, o apresentador Tim Hwang está acompanhado por Kaoutar El Maghraoui, Marina Danilevsky e Aaron Baughman. Primeiro mergulhamos no Moltbot (antigo Clawdbot), o framework de agentes de IA de código aberto que gerou uma onda de compras de Mac minis. Por que esse agente é diferente? Em seguida, o CEO da Anthropic, Dario Amodei, está de volta com outro ensaio, desta vez sobre a "adolescência" da IA. Então, como o Grammy acontece neste fim de semana, conversamos sobre a experiência das perguntas rápidas baseadas em IA da IBM , o GRAMMY IQ. Aaron nos mostra como a equipe escalou usando agentes de IA e você ainda pode ganhar ingressos para o Grammy de 2027. Finalmente a Microsoft revela o Maia 200, seu mais recente chip de inferência que alega uma economia de 30% em relação à NVIDIA. O que significa integração vertical para guerras de chips de IA? Tudo isso e muito mais no Mixture of Experts desta semana.
As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM nem de qualquer outra organização ou entidade.
A OpenAI introduz anúncios no ChatGPT, Claude Code tem seu momento de destaque e o relatório Enterprise 2030 da IBV revela o futuro da inovação em IA. Ouça o Mixture of Experts de hoje!
O Claude Cowork traz Agente de IA para o seu desktop, a Apple muda para o Google Gemini para Siri e Linus Torvalds adota a programação. Tudo isso e muito mais no Mixture of Experts desta semana!
Rubin, da NVIDIA, promete ganhos de desempenho 5X, a Meta adquire a Manus IA por USD 2 bilhões, e a arquitetura MHC da DeepSeek redefine a eficiência do treinamento de modelos.
A IA não está apenas aprimorando o modelo de negócios. Até 2030 será o modelo dos negócios.
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