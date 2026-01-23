Os agentes de IA de código aberto finalmente se popularizaram?

Nesta semana, no Mixture of Experts, o apresentador Tim Hwang está acompanhado por Kaoutar El Maghraoui, Marina Danilevsky e Aaron Baughman. Primeiro mergulhamos no Moltbot (antigo Clawdbot), o framework de agentes de IA de código aberto que gerou uma onda de compras de Mac minis. Por que esse agente é diferente? Em seguida, o CEO da Anthropic, Dario Amodei, está de volta com outro ensaio, desta vez sobre a "adolescência" da IA. Então, como o Grammy acontece neste fim de semana, conversamos sobre a experiência das perguntas rápidas baseadas em IA da IBM , o GRAMMY IQ. Aaron nos mostra como a equipe escalou usando agentes de IA e você ainda pode ganhar ingressos para o Grammy de 2027. Finalmente a Microsoft revela o Maia 200, seu mais recente chip de inferência que alega uma economia de 30% em relação à NVIDIA. O que significa integração vertical para guerras de chips de IA? Tudo isso e muito mais no Mixture of Experts desta semana.

00:00 – Introdução

01:11 – OpenClaw (Moltbot, Clawdbot): a revolução dos agentes de código aberto

12:59 – Ensaio “A adolescência da Tecnologia” de Dario Amodei

25:51 – IBM Grammy IQ: curiosidades impulsionadas por IA no Grammy

35:05 - Microsoft Maia 200: a guerra dos chips de inferência esquenta

As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM nem de qualquer outra organização ou entidade.