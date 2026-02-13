Onde a IA realmente se encaixa na jornada de modernização do mainframe? No episódio desta semana de Mixture of Experts, o apresentador Tim Hwang conversa com as especialistas Skyla Loomis, Maryam Ashoori e Kaoutar El Maghraoui. Mergulhamos na conversa sobre modernização de mainframe impulsionada por IA e construtores de IA. Em seguida, cerca de 84% do mundo nunca usaram IA? Uma análise realista sobre a adoção da IA e o que precisa mudar. Finalmente, OpenClaw expõe algumas brechas de segurança dos agentes de IA. Discutimos as "operações de agentes", o framework de transparência, avaliação, otimização e aplicação de políticas que torna os agentes de IA prontos para a produção. Tudo isso e muito mais no Mixture of Experts de hoje.
As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM nem de qualquer outra organização ou entidade.
A IA como construtor versus ferramenta, modernização do mainframe com COBOL, barreiras globais à adoção da IA e proteção de agentes de IA por meio de operações de agentes.
O negócio de infraestrutura de IA do Google de US$ 200 bilhões na Índia, Claude constrói um compilador C em duas semanas, vulnerabilidades de segurança de agentes de IA e o problema do ROI da empresa.
O relatório de uso do Copilot da Microsoft revela tendências surpreendentes de adoção de IA, além das sugestões de Ralph Wiggum, do India AI Summit e da campanha publicitária da IA no Super Bowl.
O Claude Opus 4.6 da Anthropic e GPT-5.3-Codex da OpenAI caiu em uma hora. Detalhamos a batalha da IA empresarial e o que ela significa para os desenvolvedores.
O aplicativo OpenAI Codex é lançado para agentes de programação, enquanto o Moltbook – a rede social somente de agentes expõe riscos de segurança. Ajuste para o Mixture of Experts desta semana!
O Moltbot (antigo Clawdbot) estimula a revolução dos agentes de código aberto, o ensaio sobre a adoção da IA de Dario Amodei, o IBM Grammy IQ e o chip Maia 200 da Microsoft apresentado.
A OpenAI introduz anúncios no ChatGPT, Claude Code tem seu momento de destaque e o relatório Enterprise 2030 da IBV revela o futuro da inovação em IA. Ouça o Mixture of Experts de hoje!
O Claude Cowork traz Agente de IA para o seu desktop, a Apple muda para o Google Gemini para Siri e Linus Torvalds adota a programação. Tudo isso e muito mais no Mixture of Experts desta semana!
Rubin, da NVIDIA, promete ganhos de desempenho 5X, a Meta adquire a Manus IA por USD 2 bilhões, e a arquitetura MHC da DeepSeek redefine a eficiência do treinamento de modelos.
Participe conosco ao vivo de um IBM Technology Summit dedicado a Agent Ops e IA responsável para conhecer a perspectiva da IBM sobre a operação de IA agêntica de forma responsável em escala. A discussão continua com um convidado especial que vai explorar como sua organização está gerenciando os desafios operacionais, de risco e de governança introduzidos pelos agentes de IA.
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