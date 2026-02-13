Onde a IA realmente se encaixa na jornada de modernização do mainframe? No episódio desta semana de Mixture of Experts, o apresentador Tim Hwang conversa com as especialistas Skyla Loomis, Maryam Ashoori e Kaoutar El Maghraoui. Mergulhamos na conversa sobre modernização de mainframe impulsionada por IA e construtores de IA. Em seguida, cerca de 84% do mundo nunca usaram IA? Uma análise realista sobre a adoção da IA e o que precisa mudar. Finalmente, OpenClaw expõe algumas brechas de segurança dos agentes de IA. Discutimos as "operações de agentes", o framework de transparência, avaliação, otimização e aplicação de políticas que torna os agentes de IA prontos para a produção. Tudo isso e muito mais no Mixture of Experts de hoje.

00:00 – Introdução

1:06 – Modernização de mainframe

14:18 – Análise da realidade da adoção da IA

29:40 – IA agêntica com segurança desde a concepção

As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM nem de qualquer outra organização ou entidade.