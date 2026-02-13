Para que as pessoas realmente usam a IA? Nesta semana, no Mixture of Experts, analisamos o relatório de uso do Copilot da Microsoft que revela padrões de adoção de IA. O apresentador Tim Hwang recebe o colega da IBM Kush Varshney, Lauren McHugh Olende e Volkmar Uhlig para discutir os custos da IA nas empresas, a estratégia de prompts Ralph Wiggum para agentes de código e se dar instruções simples supera o microgerenciamento. Em seguida, apresentamos uma prévia da Cúpula sobre o Impacto da IA na Índia. Finalmente as empresas de IA apareceram nos anúncios do Superbowl neste fim de semana. Estamos testemunhando a adoção em larga escala ou é apenas mais uma bolha? Tudo isso e muito mais no Mixture of Experts desta semana.
As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM nem de qualquer outra organização ou entidade.
O Claude Opus 4.6 da Anthropic e GPT-5.3-Codex da OpenAI caiu em uma hora. Detalhamos a batalha da IA empresarial e o que ela significa para os desenvolvedores.
O aplicativo OpenAI Codex é lançado para agentes de programação, enquanto o Moltbook – a rede social somente de agentes expõe riscos de segurança. Ajuste para o Mixture of Experts desta semana!
O Moltbot (antigo Clawdbot) estimula a revolução dos agentes de código aberto, o ensaio sobre a adoção da IA de Dario Amodei, o IBM Grammy IQ e o chip Maia 200 da Microsoft apresentado.
A OpenAI introduz anúncios no ChatGPT, Claude Code tem seu momento de destaque e o relatório Enterprise 2030 da IBV revela o futuro da inovação em IA. Ouça o Mixture of Experts de hoje!
O Claude Cowork traz Agente de IA para o seu desktop, a Apple muda para o Google Gemini para Siri e Linus Torvalds adota a programação. Tudo isso e muito mais no Mixture of Experts desta semana!
Rubin, da NVIDIA, promete ganhos de desempenho 5X, a Meta adquire a Manus IA por USD 2 bilhões, e a arquitetura MHC da DeepSeek redefine a eficiência do treinamento de modelos.
Com uma hora de diferença uma da outra, as duas empresas lançaram atualizações importantes de seus principais modelos, o GPT 5.3-Codex e o Claude Opus 4.6, deixando muito claro que ambas buscam o mesmo objetivo: a IA de nível empresarial. Continue lendo.
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A IA não está apenas aprimorando o modelo de negócios. Até 2030 será o modelo dos negócios.
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