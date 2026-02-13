Para que as pessoas realmente usam a IA? Nesta semana, no Mixture of Experts, analisamos o relatório de uso do Copilot da Microsoft que revela padrões de adoção de IA. O apresentador Tim Hwang recebe o colega da IBM Kush Varshney, Lauren McHugh Olende e Volkmar Uhlig para discutir os custos da IA nas empresas, a estratégia de prompts Ralph Wiggum para agentes de código e se dar instruções simples supera o microgerenciamento. Em seguida, apresentamos uma prévia da Cúpula sobre o Impacto da IA na Índia. Finalmente as empresas de IA apareceram nos anúncios do Superbowl neste fim de semana. Estamos testemunhando a adoção em larga escala ou é apenas mais uma bolha? Tudo isso e muito mais no Mixture of Experts desta semana.

00:00 — Introdução

1:07 – Relatórios de utilização do Copilot

10:00 - Estratégia de prompts Ralph Wiggum

20:00 – Cúpula de Impacto da IA na Índia

28:05 – Anúncios de IA no Super Bowl

As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM nem de qualquer outra organização ou entidade.