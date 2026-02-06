Lançamento do Codex e caos do OpenClaw/Moltbook: esta semana em agentes de IA

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O OpenAI Codex é um divisor de águas ou está apenas se atualizando? Nesta semana, no Mixture of Experts, analisamos o aplicativo de agente de programação original da OpenAI, o Codex. O apresentador Tim Hwang e os debatedores Abraham Daniels, Ambhi Ganesan e a convidada estreante Sandhya Iyer discutem se o Codex dá à OpenAI uma vantagem no concorrido espaço de programação de IA ou se é apenas um requisito básico na corrida pela orquestração de agentes. Em seguida revisitamos o Moltbot (agora OpenClaw), que criou o Moltbook, a rede social no estilo Reddit para agentes de IA. Essas simulações de agentes estão revelando ideias ou são apenas experimentos divertidos? Nossos especialistas avaliam riscos de segurança, alucinações e muito mais. Junte-se a nós em um episódio completo sobre agentes de codificação, economias de agentes e a evolução do cenário de assistentes de programação.

  • 00:00 – Introdução
  • TBD - Lançamento do aplicativo OpenAI Codex
  • TBD – MoltBot/OpenClaw: redes sociais de agentes de IA

As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM ou de qualquer outra organização ou entidade.
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