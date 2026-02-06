O OpenAI Codex é um divisor de águas ou está apenas se atualizando? Nesta semana, no Mixture of Experts, analisamos o aplicativo de agente de programação original da OpenAI, o Codex. O apresentador Tim Hwang e os debatedores Abraham Daniels, Ambhi Ganesan e a convidada estreante Sandhya Iyer discutem se o Codex dá à OpenAI uma vantagem no concorrido espaço de programação de IA ou se é apenas um requisito básico na corrida pela orquestração de agentes. Em seguida revisitamos o Moltbot (agora OpenClaw), que criou o Moltbook, a rede social no estilo Reddit para agentes de IA. Essas simulações de agentes estão revelando ideias ou são apenas experimentos divertidos? Nossos especialistas avaliam riscos de segurança, alucinações e muito mais. Junte-se a nós em um episódio completo sobre agentes de codificação, economias de agentes e a evolução do cenário de assistentes de programação.
As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM ou de qualquer outra organização ou entidade.
O Moltbot (antigo Clawdbot) estimula a revolução dos agentes de código aberto, o ensaio sobre a adoção da IA de Dario Amodei, o IBM Grammy IQ e o chip Maia 200 da Microsoft apresentado.
A OpenAI introduz anúncios no ChatGPT, Claude Code tem seu momento de destaque e o relatório Enterprise 2030 da IBV revela o futuro da inovação em IA. Ouça o Mixture of Experts de hoje!
O Claude Cowork traz Agente de IA para o seu desktop, a Apple muda para o Google Gemini para Siri e Linus Torvalds adota a programação. Tudo isso e muito mais no Mixture of Experts desta semana!
Rubin, da NVIDIA, promete ganhos de desempenho 5X, a Meta adquire a Manus IA por USD 2 bilhões, e a arquitetura MHC da DeepSeek redefine a eficiência do treinamento de modelos.
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A IA não está apenas aprimorando o modelo de negócios. Até 2030 será o modelo dos negócios.
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