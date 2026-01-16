Seu desktop está pronto para os agentes de IA? No episódio 90 de Mixture of Experts, o apresentador Tim Hwang recebe Volkmar Uhlig, Olivia Buzek e Mihai Criveti para analisar o lançamento do Claude Cowork da Anthropic, que leva o poder do Claude Code para as tarefas diárias de trabalho. Você confiaria em um agente de IA para organizar seus arquivos? Em seguida, a Apple anuncia uma parceria com o Google para impulsionar a próxima geração de modelos Siri com Gemini. O que isso significa para a IA no dispositivo, a privacidade e o futuro da inteligência de edge? Em seguida, de forma surpreendente, o criador do Linux, Linus Torvalds admite estar utilizando agentes de IA para um projeto paralelo envolvendo programação, apesar de uma vez ter dito, em tom de troça, que programação intuitiva (vibe) é “muito ineficiente, mas divertido”. As ferramentas de programação estão finalmente boas o suficiente até mesmo para a velha guarda? Tudo isso e muito mais no Mixture of Experts de hoje.

00:00 – Introdução

01:17 – Claude Cowork

13:25 — Contrato de IA entre Apple e Google

27:39 – Linus Torvalds sobre programação intuitiva

As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM nem de qualquer outra organização ou entidade.