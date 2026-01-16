Seu desktop está pronto para os agentes de IA? No episódio 90 de Mixture of Experts, o apresentador Tim Hwang recebe Volkmar Uhlig, Olivia Buzek e Mihai Criveti para analisar o lançamento do Claude Cowork da Anthropic, que leva o poder do Claude Code para as tarefas diárias de trabalho. Você confiaria em um agente de IA para organizar seus arquivos? Em seguida, a Apple anuncia uma parceria com o Google para impulsionar a próxima geração de modelos Siri com Gemini. O que isso significa para a IA no dispositivo, a privacidade e o futuro da inteligência de edge? Em seguida, de forma surpreendente, o criador do Linux, Linus Torvalds admite estar utilizando agentes de IA para um projeto paralelo envolvendo programação, apesar de uma vez ter dito, em tom de troça, que programação intuitiva (vibe) é “muito ineficiente, mas divertido”. As ferramentas de programação estão finalmente boas o suficiente até mesmo para a velha guarda? Tudo isso e muito mais no Mixture of Experts de hoje.
As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM nem de qualquer outra organização ou entidade.
A IA como construtor versus ferramenta, modernização do mainframe com COBOL, barreiras globais à adoção da IA e proteção de agentes de IA por meio de operações de agentes.
O negócio de infraestrutura de IA do Google de US$ 200 bilhões na Índia, Claude constrói um compilador C em duas semanas, vulnerabilidades de segurança de agentes de IA e o problema do ROI da empresa.
O relatório de uso do Copilot da Microsoft revela tendências surpreendentes de adoção de IA, além das sugestões de Ralph Wiggum, do India AI Summit e da campanha publicitária da IA no Super Bowl.
O Claude Opus 4.6 da Anthropic e GPT-5.3-Codex da OpenAI caiu em uma hora. Detalhamos a batalha da IA empresarial e o que ela significa para os desenvolvedores.
O aplicativo OpenAI Codex é lançado para agentes de programação, enquanto o Moltbook – a rede social somente de agentes expõe riscos de segurança. Ajuste para o Mixture of Experts desta semana!
O Moltbot (antigo Clawdbot) estimula a revolução dos agentes de código aberto, o ensaio sobre a adoção da IA de Dario Amodei, o IBM Grammy IQ e o chip Maia 200 da Microsoft apresentado.
A OpenAI introduz anúncios no ChatGPT, Claude Code tem seu momento de destaque e o relatório Enterprise 2030 da IBV revela o futuro da inovação em IA. Ouça o Mixture of Experts de hoje!
O Claude Cowork traz Agente de IA para o seu desktop, a Apple muda para o Google Gemini para Siri e Linus Torvalds adota a programação. Tudo isso e muito mais no Mixture of Experts desta semana!
Rubin, da NVIDIA, promete ganhos de desempenho 5X, a Meta adquire a Manus IA por USD 2 bilhões, e a arquitetura MHC da DeepSeek redefine a eficiência do treinamento de modelos.
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