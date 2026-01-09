A NVIDIA é imparável? Neste episódio de Mixture of Experts, o apresentador Tim Hwang recebe Chris Hay, Kaoutar El Maghraoui e Martin Keen para analisar os principais anúncios da CES 2026. Em primeiro lugar, Jensen Huang, da NVIDIA, revelou a plataforma Rubin, arquitetura de chip que promete desempenho cinco vezes superior ao Blackwell e redução de 10 vezes nos custos de tokens de inferência. Isso consolida o domínio da NVIDIA? Exploramos também o fascinante mundo dos gadgets da CES. Em seguida analisamos se a aquisição da Manus IA pela Meta, por US$ 2 bilhões, sinaliza uma grande mudança em direção a plataformas de agentes empresariais. Mais adiante analisaremos o artigo da DeepSeek sobre hiperconexões com restrições de variedade (MHC, na sigla em inglês), maneira mais inteligente de treinar modelos que prioriza a eficiência em vez do escalonamento por força bruta. Finalmente, analisamos novos dados de pesquisas que revelam a relação complexa dos americanos com a IA: otimistas quanto aos benefícios, mas profundamente preocupados com quem a controla.
Tudo isso e mais no Mixture of Experts!
As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM nem de qualquer outra organização ou entidade.
A IA como construtor versus ferramenta, modernização do mainframe com COBOL, barreiras globais à adoção da IA e proteção de agentes de IA por meio de operações de agentes.
O negócio de infraestrutura de IA do Google de US$ 200 bilhões na Índia, Claude constrói um compilador C em duas semanas, vulnerabilidades de segurança de agentes de IA e o problema do ROI da empresa.
O relatório de uso do Copilot da Microsoft revela tendências surpreendentes de adoção de IA, além das sugestões de Ralph Wiggum, do India AI Summit e da campanha publicitária da IA no Super Bowl.
O Claude Opus 4.6 da Anthropic e GPT-5.3-Codex da OpenAI caiu em uma hora. Detalhamos a batalha da IA empresarial e o que ela significa para os desenvolvedores.
O aplicativo OpenAI Codex é lançado para agentes de programação, enquanto o Moltbook – a rede social somente de agentes expõe riscos de segurança. Ajuste para o Mixture of Experts desta semana!
O Moltbot (antigo Clawdbot) estimula a revolução dos agentes de código aberto, o ensaio sobre a adoção da IA de Dario Amodei, o IBM Grammy IQ e o chip Maia 200 da Microsoft apresentado.
A OpenAI introduz anúncios no ChatGPT, Claude Code tem seu momento de destaque e o relatório Enterprise 2030 da IBV revela o futuro da inovação em IA. Ouça o Mixture of Experts de hoje!
O Claude Cowork traz Agente de IA para o seu desktop, a Apple muda para o Google Gemini para Siri e Linus Torvalds adota a programação. Tudo isso e muito mais no Mixture of Experts desta semana!
Rubin, da NVIDIA, promete ganhos de desempenho 5X, a Meta adquire a Manus IA por USD 2 bilhões, e a arquitetura MHC da DeepSeek redefine a eficiência do treinamento de modelos.
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Além da mentalidade da IA generativa.
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