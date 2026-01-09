A NVIDIA é imparável? Neste episódio de Mixture of Experts, o apresentador Tim Hwang recebe Chris Hay, Kaoutar El Maghraoui e Martin Keen para analisar os principais anúncios da CES 2026. Em primeiro lugar, Jensen Huang, da NVIDIA, revelou a plataforma Rubin, arquitetura de chip que promete desempenho cinco vezes superior ao Blackwell e redução de 10 vezes nos custos de tokens de inferência. Isso consolida o domínio da NVIDIA? Exploramos também o fascinante mundo dos gadgets da CES. Em seguida analisamos se a aquisição da Manus IA pela Meta, por US$ 2 bilhões, sinaliza uma grande mudança em direção a plataformas de agentes empresariais. Mais adiante analisaremos o artigo da DeepSeek sobre hiperconexões com restrições de variedade (MHC, na sigla em inglês), maneira mais inteligente de treinar modelos que prioriza a eficiência em vez do escalonamento por força bruta. Finalmente, analisamos novos dados de pesquisas que revelam a relação complexa dos americanos com a IA: otimistas quanto aos benefícios, mas profundamente preocupados com quem a controla.

Tudo isso e mais no Mixture of Experts!

00:00 – Introdução

1:27 – CES 2026

12:41 – Aposta de USD 2 bilhões da Meta no Manus



20:08 – DeepSeek enfrenta a escalada

33:35 - Otimismo versus medo em relação à IA

As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM nem de qualquer outra organização ou entidade.