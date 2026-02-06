Os jogos começam cedo no espaço de IA. Neste episódio de emergência de Mixture of Experts, o apresentador convidado Aili McConnon conta com a ajuda de Chris Hay e Mihai Criveti para analisar os sucessos consecutivos de ontem: o Claude Opus 4.6 da Anthropic e o GPT-5.3-Codex da OpenAI, lançados com uma diferença de uma hora um do outro. Nossos especialistas analisam ambos os modelos. Qual deles realmente apresenta melhor desempenho em tarefas de programação? Em seguida analisamos o que esses lançamentos revelam sobre a intensificação da batalha pela IA empresarial. Finalmente, Chris e Mihai compartilham seus fluxos de trabalho do mundo real. Por que usar um modelo quando você pode aproveitar ambos? Além disso, discutimos a mudança de ambiente: os fluxos de trabalho multiagentes não estão chegando; eles já estão aqui.
As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM nem de qualquer outra organização ou entidade.
O aplicativo OpenAI Codex é lançado para agentes de programação, enquanto o Moltbook – a rede social somente de agentes expõe riscos de segurança. Ajuste para o Mixture of Experts desta semana!
O Moltbot (antigo Clawdbot) estimula a revolução dos agentes de código aberto, o ensaio sobre a adoção da IA de Dario Amodei, o IBM Grammy IQ e o chip Maia 200 da Microsoft apresentado.
A OpenAI introduz anúncios no ChatGPT, Claude Code tem seu momento de destaque e o relatório Enterprise 2030 da IBV revela o futuro da inovação em IA. Ouça o Mixture of Experts de hoje!
O Claude Cowork traz Agente de IA para o seu desktop, a Apple muda para o Google Gemini para Siri e Linus Torvalds adota a programação. Tudo isso e muito mais no Mixture of Experts desta semana!
Rubin, da NVIDIA, promete ganhos de desempenho 5X, a Meta adquire a Manus IA por USD 2 bilhões, e a arquitetura MHC da DeepSeek redefine a eficiência do treinamento de modelos.
Com uma hora de diferença uma da outra, as duas empresas lançaram atualizações importantes de seus principais modelos, o GPT 5.3-Codex e o Claude Opus 4.6, deixando muito claro que ambas buscam o mesmo objetivo: a IA de nível empresarial. Continue lendo.
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A IA não está apenas aprimorando o modelo de negócios. Até 2030 será o modelo dos negócios.
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