Os jogos começam cedo no espaço de IA. Neste episódio de emergência de Mixture of Experts, o apresentador convidado Aili McConnon conta com a ajuda de Chris Hay e Mihai Criveti para analisar os sucessos consecutivos de ontem: o Claude Opus 4.6 da Anthropic e o GPT-5.3-Codex da OpenAI, lançados com uma diferença de uma hora um do outro. Nossos especialistas analisam ambos os modelos. Qual deles realmente apresenta melhor desempenho em tarefas de programação? Em seguida analisamos o que esses lançamentos revelam sobre a intensificação da batalha pela IA empresarial. Finalmente, Chris e Mihai compartilham seus fluxos de trabalho do mundo real. Por que usar um modelo quando você pode aproveitar ambos? Além disso, discutimos a mudança de ambiente: os fluxos de trabalho multiagentes não estão chegando; eles já estão aqui.

As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM nem de qualquer outra organização ou entidade.