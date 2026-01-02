O que definiu a IA em 2025 e o que virá em 2026? Neste episódio especial de fim de ano de Mixture of Experts, o apresentador Tim Hwang conversa com palestrantes veteranos para analisar os maiores momentos da IA em 2025 e fazer previsões ousadas para o ano que se inicia. Kaoutar El Maghraoui analisa a crise de fornecimento de hardware de IA e o domínio dos chips da NVIDIA. Gabe Goodhart defende o ano de lançamento do código aberto com modelos como o Kimi K2 Thinking. Chris Hay argumenta que 2025 entregou “super agentes” por meio do ChatGPT Deep Research e do Claude Code. Finalmente, Aaron Baughman e Abraham Daniels preveem o futuro da IA multimodal: de modelos de visão a colaboradores digitais autônomos. Junte-se aos nossos especialistas enquanto separam a empolgação da IA da realidade e preveem o que 2026 reserva.
As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM nem de qualquer outra organização ou entidade.
Claude Code, Cursor, ferramentas de código aberto e a realidade da programação em IA em 2025. Experiências reais de desenvolvedores, guerras de modelos e o que vem a seguir. Ouça Mixture of Experts.
Disney assina contrato de US$ 1 bilhão com a OpenAI para licenciamento de personagens. A Time escolhe os arquitetos de IA como Personalidade do Ano. Além disso, revelações sobre o NVIDIA Nemotron 3 e o “Soul Document” do Claude.
O GPT-5.2 da OpenAI em alerta máximo, o índice de transparência em IA de Stanford dá 95/100 ao IBM Granite e os modelos AWS Nova. Assista ao Mixture of Experts desta semana.
A IA como construtor versus ferramenta, modernização do mainframe com COBOL, barreiras globais à adoção da IA e proteção de agentes de IA por meio de operações de agentes.
O negócio de infraestrutura de IA do Google de US$ 200 bilhões na Índia, Claude constrói um compilador C em duas semanas, vulnerabilidades de segurança de agentes de IA e o problema do ROI da empresa.
O relatório de uso do Copilot da Microsoft revela tendências surpreendentes de adoção de IA, além das sugestões de Ralph Wiggum, do India AI Summit e da campanha publicitária da IA no Super Bowl.
O Claude Opus 4.6 da Anthropic e GPT-5.3-Codex da OpenAI caiu em uma hora. Detalhamos a batalha da IA empresarial e o que ela significa para os desenvolvedores.
O aplicativo OpenAI Codex é lançado para agentes de programação, enquanto o Moltbook – a rede social somente de agentes expõe riscos de segurança. Ajuste para o Mixture of Experts desta semana!
O Moltbot (antigo Clawdbot) estimula a revolução dos agentes de código aberto, o ensaio sobre a adoção da IA de Dario Amodei, o IBM Grammy IQ e o chip Maia 200 da Microsoft apresentado.
A OpenAI introduz anúncios no ChatGPT, Claude Code tem seu momento de destaque e o relatório Enterprise 2030 da IBV revela o futuro da inovação em IA. Ouça o Mixture of Experts de hoje!
O Claude Cowork traz Agente de IA para o seu desktop, a Apple muda para o Google Gemini para Siri e Linus Torvalds adota a programação. Tudo isso e muito mais no Mixture of Experts desta semana!
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