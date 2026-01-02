O que definiu a IA em 2025 e o que virá em 2026? Neste episódio especial de fim de ano de Mixture of Experts, o apresentador Tim Hwang conversa com palestrantes veteranos para analisar os maiores momentos da IA em 2025 e fazer previsões ousadas para o ano que se inicia. Kaoutar El Maghraoui analisa a crise de fornecimento de hardware de IA e o domínio dos chips da NVIDIA. Gabe Goodhart defende o ano de lançamento do código aberto com modelos como o Kimi K2 Thinking. Chris Hay argumenta que 2025 entregou “super agentes” por meio do ChatGPT Deep Research e do Claude Code. Finalmente, Aaron Baughman e Abraham Daniels preveem o futuro da IA multimodal: de modelos de visão a colaboradores digitais autônomos. Junte-se aos nossos especialistas enquanto separam a empolgação da IA da realidade e preveem o que 2026 reserva.

00:00 – Introdução

0:45 – Chris: Superagentes, modelos de raciocínio e reflexões sobre 2025

12:26 - Gabe: O ano decisivo do código aberto e o futuro

22:17 — Kaoutar: hardware de IA em 2025 e previsões para 2026

29:18 – Aaron e Abe: IA multimodal e orquestração de modelos modulares

As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM nem de qualquer outra organização ou entidade.