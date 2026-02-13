Segurança de código de IA: agentes Codex e mineração de criptomoedas

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Seu agente de AI consegue hackear sua própria avaliação? Esta semana no Mixture of Experts, Tim Hwang se junta a Ambhi Ganesan, Kaoutar El Maghraoui e Sandi Besen para analisar o lançamento do Codex Security da OpenAI. Em seguida, exploramos a consciência de avaliação, já que a Anthropic revelou que o Opus 4.6 percebeu que estava sendo testado, localizou o gabarito e o descriptografou.. Em seguida, a Meta adquire a Moltbook, a rede social para agentes de AI, e discutimos a jogada estratégica para a infraestrutura de comércio agêntico. Por fim, a Alibaba relata que um agente rompeu o isolamento e começou a minerar cripto. Os agentes de AI estão se esforçando demais para maximizar as recompensas? Tudo isso e muito mais no Mixture of Experts de hoje.

  • 00:00 — Introdução
  • 1:02 – Lançamento do OpenAI Codex Security
  • 12:44 – Meta adquire Moltbook
  • 25:21 – Pesquisa de consciência de avaliação da Anthropic
  • 38:06 – Agentes da Alibaba minerando criptomoedas

As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente as dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM ou de qualquer outra organização ou entidade.
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