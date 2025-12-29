2025: o ano em que a IA agêntica aberta assumiu o protagonismo

Dos recursos agênticos em modelos experimentais de IA até implementações do mundo real, 2025 foi o ano em que a IA agêntica aberta chamou a atenção. Para a IBM, essa evolução se materializa no BeeAI e no Agent Stack, duas iniciativas de código aberto que remodelaram a forma como as empresas criam e implementam agentes inteligentes.
O BeeAI começou como um projeto interno no início de 2024, quando a IBM Research antecipou uma mudança fundamental para os sistemas agênticos. "Começamos a trabalhar nisso no fim de 2024, e agora tudo parece muito pitoresco", disse Kate Blair, Diretora de Incubação e Experiências em Tecnologia da IBM Research, em entrevista ao IBM Think. "Mas estávamos focados em como os usuários finais poderiam consumir os agentes."
Inicialmente, a equipe explorou sistemas conversacionais e lançou uma versão beta aberta chamada BeeAI for Business. Mas o impulso não era o ideal. A equipe mudou de rumo, tornou o BeeAI de código aberto e se concentrou nos desenvolvedores.
"Começamos a receber feedback dos desenvolvedores", disse Blair. "Talvez, em vez de analisarmos a interface do usuário final para os agentes consumidores, devêssemos analisar a interface para os desenvolvedores que criam agentes. E foi daí que surgiu o framework."
Hoje, o BeeAI Framework é um kit de ferramentas de código aberto para criar agentes, enfatizando a experiência dos desenvolvedores e a interoperabilidade. Ele oferece suporte à orquestração multiagente, raciocínio baseado em regras e integração com os principais modelos de IA. Sob a governança da Linux Foundation, o BeeAI ganhou força; agora possui mais de 3.000 estrelas no GitHub.
À medida que BeeAI crescia, a IBM descobriu que o maior desafio não era criar agentes, mas sim implementá-los. Originalmente, a plataforma incluía uma interface gráfica de usuário (GUI), mas o feedback revelou que as GUIs haviam se tornado um requisito básico.
"O maior feedback que recebemos foi que as GUIs se tornaram em grande parte comoditizadas", disse Blair. "Oferecer a IU como parte do stack não é realmente o componente principal. Portanto, estamos focados no módulo do servidor. As pessoas querem se concentrar na lógica de seus agentes. A função essencial é 'Permita-me implementar meu agente rapidamente.' É isso."
Esse insight impulsionou uma grande mudança. A plataforma evoluiu para o Agent Stack, uma infraestrutura aberta para uma implementação rápida e independente de framework. Desenvolvido sobre o protocolo Agent2Agent (A2A), o Agent Stack permite que desenvolvedores peguem um agente criado em qualquer lugar (BeeAI, LangGraph, CrewAI ou código personalizado) e o implementem em minutos.
"O Agent Stack é para as pessoas que precisam experimentar diferentes frameworks por trás de um firewall", disse Blair. "Eles precisam oferecer suporte a várias equipes com diferentes frameworks e requisitos de conformidade. Eles precisam ser auto-hospedados."
O Agent Stack lida com as realidades corporativas (conformidade, segurança e escalabilidade) enquanto permanece de código aberto, explicou Blair. Ele oferece um servidor auto-hospedado, ferramentas de interface de linha de comando (CLI), integração para observabilidade, autorização e auto-scaling. Seu objetivo é ajudar as equipes a migrar do protótipo para a produção sem lock-in com fornecedor.
O Agent Stack não se resume apenas à implementação; faz parte de um movimento mais amplo em direção à interoperabilidade. Utilizar o A2A permite que agentes de diferentes frameworks se comuniquem sem dificuldades.
A Linux Foundation anunciou recentemente a formação da Agentic AI Foundation e da contribuição da Anthropic com o seu Protocolo de Contexto de Modelo (MCP). "Estamos entusiasmados que o MCP passou a ser uma governança aberta", disse Blair. "Governados abertamente, os padrões da comunidade são o que vai liberar mais criatividade, mais inovação e mais soluções".
O projeto A2A está prestes a receber seu primeiro grande lançamento. "Já estamos vendo uma colaboração entre o A2A e o MCP para padronizar um único cartão para descrever uma entidade, seja uma ferramenta ou recurso no MCP ou um agente no A2A", afirmou. Blair vê esse cartão unificado como um catalisador para a interoperabilidade e a oportunidade de compartilhar registros, descoberta e utilização entre agentes e sistemas de agentes.
