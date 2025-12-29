2025: o ano em que a IA agêntica aberta assumiu o protagonismo

Dos recursos agênticos em modelos experimentais de IA até implementações do mundo real, 2025 foi o ano em que a IA agêntica aberta chamou a atenção. Para a IBM, essa evolução se materializa no BeeAI e no Agent Stack, duas iniciativas de código aberto que remodelaram a forma como as empresas criam e implementam agentes inteligentes.

O BeeAI começou como um projeto interno no início de 2024, quando a IBM Research antecipou uma mudança fundamental para os sistemas agênticos. "Começamos a trabalhar nisso no fim de 2024, e agora tudo parece muito pitoresco", disse Kate Blair, Diretora de Incubação e Experiências em Tecnologia da IBM Research, em entrevista ao IBM Think. "Mas estávamos focados em como os usuários finais poderiam consumir os agentes."

Inicialmente, a equipe explorou sistemas conversacionais e lançou uma versão beta aberta chamada BeeAI for Business. Mas o impulso não era o ideal. A equipe mudou de rumo, tornou o BeeAI de código aberto e se concentrou nos desenvolvedores.

"Começamos a receber feedback dos desenvolvedores", disse Blair. "Talvez, em vez de analisarmos a interface do usuário final para os agentes consumidores, devêssemos analisar a interface para os desenvolvedores que criam agentes. E foi daí que surgiu o framework."

Hoje, o BeeAI Framework é um kit de ferramentas de código aberto para criar agentes, enfatizando a experiência dos desenvolvedores e a interoperabilidade. Ele oferece suporte à orquestração multiagente, raciocínio baseado em regras e integração com os principais modelos de IA. Sob a governança da Linux Foundation, o BeeAI ganhou força; agora possui mais de 3.000 estrelas no GitHub.