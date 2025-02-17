Líderes de tecnologia veem os modelos mundiais como um elo para uma IA mais inteligente.

Seu gato doméstico pode ser mais inteligente que o ChatGPT. Embora a inteligência artificial agora possa escrever poesia e passar em exames de direito, ela ainda não consegue se igualar às habilidades básicas de raciocínio que permitem ao seu gato navegar pelos parapeitos das janelas e atacar suas presas.

Essa lacuna, entre o domínio da IA sobre o conhecimento humano e sua incapacidade de se igualar à compreensão do mundo físico que um animal possui, emergiu como um desafio crucial na busca por máquinas mais inteligentes. O cientista-chefe de IA da Meta, Yann LeCun, trouxe o assunto à tona na semana passada em uma cúpula de segurança de IA em Paris, argumentando que "modelos mundiais", sistemas de IA que formam representações internas de estrutura, dinâmica e relações causais, podem ser a chave para o avanço da inteligência artificial.

No entanto, alguns pesquisadores de renome questionam se essa abordagem é tão inovadora quanto parece.

"A IA vem usando modelos mundiais desde a década de 1950, e vários subcampos da IA dependem inteiramente de modelos mundiais", Stuart J. Russell, professor de Ciência da Computação na Universidade da Califórnia em Berkeley, disse ao IBM Think. "É tão inovador e engenhoso quanto sugerir que a matemática possa ser útil para a física."