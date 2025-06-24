Por que a IA pode precisar pensar mais como a outra metade do cérebro?

Por mais de um século, a neurociência apresentou uma narrativa simples sobre a memória. Os neurônios disparam, se conectam e, nessas conexões, chamadas sinapses, as memórias são formadas. Os neurônios eram vistos como os motores do pensamento, e acreditava-se que a memória residia na força de suas conexões. Mas um novo modelo desenvolvido por pesquisadores da IBM sugere que essa visão pode estar incompleta. Ele também levanta a possibilidade de que a biologia por trás da memória humana possa ajudar a orientar o desenvolvimento da inteligência artificial de última geração.
A teoria coloca os astrócitos, células gliais não neuronais que compõem aproximadamente metade do cérebro, no centro de um sistema de memória até então desconhecido. Consideradas por muito tempo células de suporte passivas, os astrócitos podem desempenhar um papel ativo na localização e recuperação de informações. O modelo descreve uma forma de memória associativa que compartilha características importantes com sistemas avançados de IA, incluindo os transformadores.
"Há uma infinidade de evidências mostrando que os astrócitos estão envolvidos na cognição", disse Leo Kozachkov, pesquisador da IBM e coautor de um artigo recente sobre a teoria, em entrevista ao IBM Think . "Nos perguntávamos se eles seriam capazes de implementar sistemas de memória poderosos, e tudo indicava que sim."
Este modelo baseia-se em um longo histórico de pesquisas em neurociência sobre a "sinapse tripartida", onde um astrócito envolve a conexão entre dois neurônios. Na formulação da equipe da IBM, os astrócitos não são observadores passivos. Em vez disso, eles participam do processamento e da distribuição de informações pelo cérebro de maneiras que se assemelham aos recursos de gerenciamento de memória de alguns dos sistemas de IA mais sofisticados em uso atualmente.
Boletim informativo do setor
Receba insights selecionados sobre as notícias mais importantes (e intrigantes) sobre IA. Inscreva-se no nosso boletim informativo semanal Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você encontrará um link para cancelar a assinatura em cada boletim informativo. Você pode gerenciar suas assinaturas ou cancelar a assinatura aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
A busca por onde a memória reside no cérebro tem definido a neurociência por décadas. O modelo dominante atribui a plasticidade sináptica, o fortalecimento ou enfraquecimento das conexões entre os neurônios, como o substrato da memória. Essa ideia está na base tanto das teorias biológicas quanto de muitas das premissas fundamentais da inteligência artificial.
Mas a realidade é mais complicada. Estudos experimentais demonstraram que os astrócitos modulam a força sináptica, respondem a neurotransmissores e neuromoduladores e parecem desempenhar um papel na formação e recuperação de memórias de longo prazo. Essas descobertas nem sempre se encaixaram perfeitamente nos modelos computacionais padrão, e suas implicações permaneceram difíceis de se integrar a uma estrutura teórica coerente.
É nesse contexto que o modelo da equipe da IBM entra em ação. Ele propõe um sistema no qual neurônios, sinapses e processos astrócitos interagem por meio de uma rede dinâmica compartilhada. Cada elemento é regido por equações derivadas de princípios matemáticos baseados em energia. O sistema resultante evolui para estados atratores estáveis que correspondem às memórias armazenadas.
A visão central é que os astrócitos podem expandir a capacidade de memória do sistema. Suas redes internas de sinalização de cálcio permitem a integração e propagação de informações por grandes regiões espaciais. Essa arquitetura suporta um tipo de armazenamento de memória mais distribuído e flexível do que o possível em redes compostas apenas por neurônios.
Kozachkov explicou como a ideia foi desenvolvida. "Primeiro, ouvimos neurocientistas experimentais que estudam astrócitos", disse ele. "Eles têm uma quantidade cada vez maior de evidências que sugerem que os astrócitos estão envolvidos na cognição, na memória e no comportamento. Mas existem poucas teorias formais e específicas sobre como os neurônios e os astrócitos interagem em conjunto."
Havia também um aspecto computacional. A equipe vinha trabalhando com a Memória Associativa Densa, um tipo avançado de rede que se baseia e amplia o modelo original de Hopfield. Esses sistemas são reconhecidos por sua robusta capacidade de memória e recursos excepcionais de recuperação de padrões.
"Infelizmente, o que essas redes de Memória Associativa Densa ganham em capacidade de memória, perdem em plausibilidade biológica", disse Kozachkov. "Então, naturalmente, nos perguntamos se essas redes poderiam ser implementadas em um hardware biológico."
Assim que a equipe começou a pensar na implementação biológica, os astrócitos surgiram rapidamente como os candidatos mais prováveis. Sua estrutura anatômica, sua organização espacial e sua dinâmica bioquímica apontavam para uma possível função na memória.
Dependendo de como o sistema for ajustado, o modelo pode se comportar como uma Memória Associativa Densa ou adotar as características de um Transformer. Essa flexibilidade faz com que seja mais do que uma simples comparação com a IA. Ela oferece uma abordagem prática para analisar como o cérebro e os sistemas modernos de aprendizado de máquina podem resolver problemas semelhantes.
"Se nossa teoria estiver correta, mesmo que conceitualmente, e não em detalhes específicos, ela terá implicações de longo alcance sobre como pensamos sobre a memória no cérebro, disse Kozachkov. "Nossa teoria sugere que as memórias podem ser codificadas nas vias de sinalização intracelular de um único astrócito. Os pesos sinápticos emergem das interações dentro dessas vias, bem como das interações entre astrócitos e sinapses."
As implicações da teoria para a IA são igualmente instigantes. Os sistemas atuais de aprendizado de máquina têm dificuldades com a memória. As redes neurais têm capacidade limitada para reter informações no longo prazo, e arquiteturas como camadas de atenção ou unidades de memória externa são normalmente usadas para superar essa limitação. Esses componentes aumentam o custo e a complexidade computacionais.
Entre as previsões feitas pelo modelo estão a de que a interrupção da sinalização intracelular em astrócitos deve afetar a recuperação da memória e que a interferência seletiva nas redes de astrócitos pode prejudicar certos tipos de aprendizado. Essas ideias são testáveis, embora tecnicamente desafiadoras, e podem orientar trabalhos futuros tanto na neurociência básica quanto na computação inspirada no cérebro.
Obviamente, o modelo permanece teórico. Os pesquisadores deixam claro que sua proposta é uma estrutura teórica, não uma conclusão.
"Antes de mais nada, seria ótimo se os experimentalistas fizessem um esforço sério para refutar nosso modelo", disse Kozachkov. "Ou seja, tentar provar que estamos errados. Eu ficaria muito feliz em colaborar nesse esforço."
Por ora, a teoria convida a uma reconsideração mais ampla de como a inteligência é estruturada.
"Estamos no início de uma explosão cambriana de inteligência", disse Kozachkov. "Pela primeira vez, sabemos como construir entidades não animais que sejam inteligentes." Isso tem implicações enormes para a neurociência, que mal conseguimos medir."
Ele acrescentou acreditar que a neurociência ainda tem muito mais a oferecer ao aprendizado de máquina. "Acho que ainda nem chegamos perto de esgotar as ideias que podemos tirar do cérebro para construir sistemas mais inteligentes. Nem de longe."
Participe do webinar da IBM no qual demonstramos como garantir o ROI real por meio de iniciativas de IA agêntica, com exemplos de setores, casos de uso e até mesmo as histórias de sucesso da própria IBM.
Saiba por que a IBM foi reconhecida como líder no Gartner Magic Quadrant de 2025 para plataformas de ciência de dados e aprendizado de máquina.
Saiba como as organizações estão passando de lançamentos de IA em pilotos díspares para usá-la para impulsionar a transformação no núcleo.
Acesse nosso catálogo completo com mais de 100 cursos on-line adquirindo uma assinatura individual ou para múltiplos usuários hoje, permitindo que você expanda suas habilidades em uma variedade de nossos produtos a um preço baixo.
IBM® Granite é uma família de modelos de IA de código aberto, de alto desempenho e confiáveis, adaptados para negócios e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore opções de linguagem, código, séries temporais e proteções.
Liderada pelos principais líderes da IBM, o currículo dessa experiência foi desenvolvido para ajudar líderes empresariais a terem o conhecimento necessário para priorizar os investimentos em IA que podem estimular o crescimento.
Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
Adote essas cinco mudanças de mentalidade para acabar com a incerteza, estimular a reinvenção dos negócios e acelerar o crescimento com a IA agêntica.
Saiba como incorporar com confiança a IA generativa e o aprendizado de máquina em sua empresa.
Treine, valide, ajuste e implemente recursos de IA generativa, modelos de base e recursos de aprendizado de máquina com o IBM watsonx.ai, um estúdio empresarial de última geração para construtores de IA. Crie aplicações de IA em menos tempo com menos dados.
Coloque a IA em ação na sua empresa com a experiência em IA líder do setor e com o portfólio de soluções da IBM.
Os serviços de IA da IBM Consulting ajudam a reinventar a forma como as empresas trabalham com IA para gerar transformação.
Ao utilizar a IA, o IBM Concert revela insights cruciais sobre suas operações e fornece recomendações específicas para cada aplicação com foco em melhorias. Descubra como o Concert pode impulsionar sua empresa.