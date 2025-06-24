Por que a IA pode precisar pensar mais como a outra metade do cérebro?

Havia também um aspecto computacional. A equipe vinha trabalhando com a Memória Associativa Densa, um tipo avançado de rede que se baseia e amplia o modelo original de Hopfield. Esses sistemas são reconhecidos por sua robusta capacidade de memória e recursos excepcionais de recuperação de padrões.

"Infelizmente, o que essas redes de Memória Associativa Densa ganham em capacidade de memória, perdem em plausibilidade biológica", disse Kozachkov. "Então, naturalmente, nos perguntamos se essas redes poderiam ser implementadas em um hardware biológico."

Assim que a equipe começou a pensar na implementação biológica, os astrócitos surgiram rapidamente como os candidatos mais prováveis. Sua estrutura anatômica, sua organização espacial e sua dinâmica bioquímica apontavam para uma possível função na memória.

Dependendo de como o sistema for ajustado, o modelo pode se comportar como uma Memória Associativa Densa ou adotar as características de um Transformer. Essa flexibilidade faz com que seja mais do que uma simples comparação com a IA. Ela oferece uma abordagem prática para analisar como o cérebro e os sistemas modernos de aprendizado de máquina podem resolver problemas semelhantes.

"Se nossa teoria estiver correta, mesmo que conceitualmente, e não em detalhes específicos, ela terá implicações de longo alcance sobre como pensamos sobre a memória no cérebro, disse Kozachkov. "Nossa teoria sugere que as memórias podem ser codificadas nas vias de sinalização intracelular de um único astrócito. Os pesos sinápticos emergem das interações dentro dessas vias, bem como das interações entre astrócitos e sinapses."

As implicações da teoria para a IA são igualmente instigantes. Os sistemas atuais de aprendizado de máquina têm dificuldades com a memória. As redes neurais têm capacidade limitada para reter informações no longo prazo, e arquiteturas como camadas de atenção ou unidades de memória externa são normalmente usadas para superar essa limitação. Esses componentes aumentam o custo e a complexidade computacionais.

Entre as previsões feitas pelo modelo estão a de que a interrupção da sinalização intracelular em astrócitos deve afetar a recuperação da memória e que a interferência seletiva nas redes de astrócitos pode prejudicar certos tipos de aprendizado. Essas ideias são testáveis, embora tecnicamente desafiadoras, e podem orientar trabalhos futuros tanto na neurociência básica quanto na computação inspirada no cérebro.

Obviamente, o modelo permanece teórico. Os pesquisadores deixam claro que sua proposta é uma estrutura teórica, não uma conclusão.

"Antes de mais nada, seria ótimo se os experimentalistas fizessem um esforço sério para refutar nosso modelo", disse Kozachkov. "Ou seja, tentar provar que estamos errados. Eu ficaria muito feliz em colaborar nesse esforço."

Por ora, a teoria convida a uma reconsideração mais ampla de como a inteligência é estruturada.

"Estamos no início de uma explosão cambriana de inteligência", disse Kozachkov. "Pela primeira vez, sabemos como construir entidades não animais que sejam inteligentes." Isso tem implicações enormes para a neurociência, que mal conseguimos medir."

Ele acrescentou acreditar que a neurociência ainda tem muito mais a oferecer ao aprendizado de máquina. "Acho que ainda nem chegamos perto de esgotar as ideias que podemos tirar do cérebro para construir sistemas mais inteligentes. Nem de longe."