O que a proibição do TikTok significará para a cibersegurança dos EUA?

O projeto de lei enfrenta desafios significativos, incluindo desafios legais, obstáculos antitruste e reação pública. De acordo com especialistas, a proibição pode levar anos para entrar em vigor se entrar em vigor. Além disso, permanecem questões sobre a capacidade da FTC de se envolver na aprovação de uma venda da empresa.

Shou Zi Chew, CEO da TikTok, afirmou que a empresa iniciaria desafios legais ao projeto. Em um post do TikTok, Chew disse: “Não se engane, isso é uma proibição, uma proibição do TikTok e uma proibição de você e sua voz… Estamos confiantes e continuaremos lutando pelos seus direitos nos tribunais. Os fatos e a Constituição estão do nosso lado, e esperamos prevalecer." Ele passou a pedir aos usuários que compartilhem histórias sobre como o TikTok afeta suas vidas para mostrar exatamente pelo que eles estão lutando.

Como a proposta de lei está escrita, não será ilegal para cidadãos dos EUA terem o aplicativo TikTok em seus telefones ou usarem a plataforma de mídia social no país. No entanto, as pessoas não poderão mais fazer download do aplicativo dos Estados Unidos. De acordo com a Time, os usuários ainda poderão usar o aplicativo, mas não poderão atualizar o aplicativo com novas versões, patches de segurança e correções de bugs, o que significa que o aplicativo eventualmente não será utilizável ou seguro. Embora possa ser possível executar essas funções em uma rede privada virtual, há dúvidas sobre essa solução alternativa.

Embora um projeto de lei tenha sido assinado, ele não entrará em vigor por pelo menos nove meses a partir de agora. Os usuários dos Estados Unidos ainda podem baixar o aplicativo no país sem problemas. No entanto, os usuários do TikTok devem continuar monitorando o progresso e as notícias sobre o projeto de lei.