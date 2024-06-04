O que a proibição do TikTok significará para a cibersegurança dos EUA?

O presidente Joe Biden assinou um projeto de lei em 24 de abril de 2024, dando à Byte Release, a empresa controladora chinesa do TikTok, duas opções: vender o TikTok dentro de nove meses ou enfrentar a proibição do aplicativo nos Estados Unidos.
O projeto de lei vem após anos de preocupações de que o aplicativo aumente o risco de cibersegurança. Em março de 2024, a câmara aprovou um projeto de lei que proíbe o TikTok, mas não foi aprovado pelo senado. No entanto, em abril, o palestrante Mike Johnson incluiu o projeto de lei da Câmara TikTok em um plano suplementar de ajuda externa de 95 bilhões de dólares.
Um comunicado de abril de 2024 do Departamento de Defesa detalha os motivos do governo federal para colocar a proibição em ação. John F. Plumb, o Secretário Assistente de Defesa para Política Espacial e Consultor Cibernético Principal do Secretário de Defesa, descreve o TikTok como um vetor de ameaça potencial para os Estados Unidos. Ao contrário das plataformas de mídia social baseadas nos EUA, o governo chinês afirma que acessará os dados da plataforma a qualquer momento. De acordo com a Plumb, a China usou seus recursos para roubar informações confidenciais, propriedade intelectual e pesquisa de instituições dos setores público e privado dos EUA, incluindo a base industrial de defesa, por décadas.
“As invasões cibernéticas chinesas são as mais prolíficas do mundo. Durante a crise, os líderes da RPC [China] acreditam que alcançar o domínio da informação lhes permitirá aproveitar e manter a iniciativa estratégica, interromper nossa capacidade de mobilizar, projetar e sustentar a força conjunta e garantir o estado final desejado da RPC”, disse Plumb.
Além disso, a preocupação aumentou devido ao grande número de pessoas que usam a aplicação. Todos os dias, 150 milhões de usuários acessam o aplicativo, o que equivale a um terço dos adultos e um sexto das crianças. Além de entretenimento e vídeos divertidos, muitas pessoas usam o TikTok para notícias e endossos de produtos, o que significa que o aplicativo tem uma grande influência sobre os usuários. O General do Exército Paul M. Nakasone, Comandante do Comando Cibernético dos EUA, Diretor da Agência de Segurança Nacional e Chefe do Serviço Central de Segurança, disse que o amplo uso oferece a uma nação estrangeira uma plataforma para operações de informação e vigilância e levanta preocupações em relação a quem controla esses dados.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a assinatura em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
O projeto de lei enfrenta desafios significativos, incluindo desafios legais, obstáculos antitruste e reação pública. De acordo com especialistas, a proibição pode levar anos para entrar em vigor se entrar em vigor. Além disso, permanecem questões sobre a capacidade da FTC de se envolver na aprovação de uma venda da empresa.
Shou Zi Chew, CEO da TikTok, afirmou que a empresa iniciaria desafios legais ao projeto. Em um post do TikTok, Chew disse: “Não se engane, isso é uma proibição, uma proibição do TikTok e uma proibição de você e sua voz… Estamos confiantes e continuaremos lutando pelos seus direitos nos tribunais. Os fatos e a Constituição estão do nosso lado, e esperamos prevalecer." Ele passou a pedir aos usuários que compartilhem histórias sobre como o TikTok afeta suas vidas para mostrar exatamente pelo que eles estão lutando.
Como a proposta de lei está escrita, não será ilegal para cidadãos dos EUA terem o aplicativo TikTok em seus telefones ou usarem a plataforma de mídia social no país. No entanto, as pessoas não poderão mais fazer download do aplicativo dos Estados Unidos. De acordo com a Time, os usuários ainda poderão usar o aplicativo, mas não poderão atualizar o aplicativo com novas versões, patches de segurança e correções de bugs, o que significa que o aplicativo eventualmente não será utilizável ou seguro. Embora possa ser possível executar essas funções em uma rede privada virtual, há dúvidas sobre essa solução alternativa.
Embora um projeto de lei tenha sido assinado, ele não entrará em vigor por pelo menos nove meses a partir de agora. Os usuários dos Estados Unidos ainda podem baixar o aplicativo no país sem problemas. No entanto, os usuários do TikTok devem continuar monitorando o progresso e as notícias sobre o projeto de lei.
Consiga insights para se preparar e responder a ciberataques com maior velocidade e eficácia com o IBM X-Force Threat Intelligence Index.
Descubra por que a IBM foi nomeada como Major Player e obtenha insights para selecionar o fornecedor de serviços de consultoria em cibersegurança que melhor se adapta às necessidades da sua organização.
Saiba como o cenário de segurança atual está mudando e como enfrentar os desafios e aproveitar a resiliência da IA generativa.
Compreenda as ameaças mais recentes e fortaleça suas defesas na nuvem com o relatório IBM X-Force sobre o cenário de ameaças na nuvem.
Descubra como a segurança de dados ajuda a proteger informações digitais contra acesso não autorizado, corrupção ou roubo ao longo de todo o seu ciclo de vida.
Transforme seu programa de segurança com soluções do maior provedor de segurança corporativa.
Transforme sua empresa e gerencie riscos com consultoria em cibersegurança, nuvem e serviços de segurança gerenciados.
Melhore a velocidade, a precisão e a produtividade das equipes de segurança com soluções de cibersegurança impulsionadas por IA.
Quer você necessite de soluções de segurança de dados, gerenciamento de endpoints ou gerenciamento de acesso e identidade (IAM), nossos especialistas estão prontos para trabalhar com você para alcançar uma postura de segurança forte. Transforme sua empresa e gerencie os riscos com um líder mundial em consultoria de cibersegurança, nuvem e serviços de segurança gerenciados.