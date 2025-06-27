Quando a IA pensa por nós, o cérebro fica mais silencioso

A IA pode estar dominando o controle mental mais do que imaginamos. Em um novo estudo do MIT Media Lab, os alunos que usaram o ChatGPT para escrever ensaios exibiram atividade cerebral significativamente menor em comparação com aqueles que trabalham sem ele.
À medida que as ferramentas de IA como o ChatGPT se tornam um elemento essencial nas salas de aula e nos ambientes de trabalho, surge uma pergunta crítica: como elas afetam nossas mentes? A pesquisa do MIT Media Lab oferece uma pista precoce e preocupante. Embora as descobertas não demonstrem que a IA torne as pessoas menos inteligentes, elas levantam questões importantes sobre como o tempo, a repetição e o uso excessivo podem reduzir nosso esforço cognitivo.
"Ainda não sabemos qual é o equilíbrio certo", disse Nataliya Kosmyna, principal autor do estudo, em entrevista ao IBM Think. "Mas este é um sinal forte de que precisamos entender melhor quando e como introduzimos essas ferramentas."
A equipe de Kosmyna recrutou 54 estudantes universitários da área de Boston e os equipou com proteção de eletroencefalografia (EEG), que mede a atividade elétrica no cérebro. O objetivo era medir as flutuações em tempo real enquanto os participantes escreviam ensaios curtos usando uma das três ferramentas: ChatGPT, um mecanismo de busca simplificado do Google ou nenhuma ferramenta. Cada aluno participou de várias sessões de redação, retornando ao laboratório em dias diferentes.
Os pesquisadores não estavam testando conhecimentos nem avaliando ensaios quanto à qualidade. Em vez disso, eles estavam medindo o que os neurocientistas chamam de "conectividade neural", que se refere ao grau em que diferentes partes do cérebro se comunicam entre si durante uma tarefa.
"Não estávamos analisando a inteligência", disse Kosmyna. “Não se trata de ser inteligente ou não inteligente. Nós só queríamos ver o que acontece no cérebro quando você usa um LLM para concluir uma tarefa cognitiva."
O que eles descobriram foi impressionante. Quando os alunos usaram o ChatGPT, seus cérebros mostraram menor conectividade em regiões-chave associadas ao pensamento ativo e à memória. Quando os alunos trabalharam sem nenhuma ferramenta, confiando apenas em seus conhecimentos, seus cérebros exibiram mais comunicação entre regiões.
O experimento incluiu uma reviravolta. Na sessão final, alguns participantes foram transferidos para novos grupos. Um aluno que havia usado o ChatGPT em sessões anteriores seria solicitado a escrever sem ele, e vice-versa.
Foi quando as coisas ficaram ainda mais interessantes. "Descobrimos que a ordem em que os alunos usaram as ferramentas realmente importava", disse Kosmyna. "Se eles começassem usando o ChatGPT e depois fossem solicitados a escrever por conta própria, seu envolvimento neural era menor do que se tivessem começado sem ferramentas e só mais tarde usassem a IA."
Essa diferença, embora baseada em uma pequena amostra, sugere algo mais profundo: depender da IA muito cedo na vida pode interromper processos cognitivos que, de outra forma, desenvolveriam-se com o tempo. O fenômeno reflete pesquisas anteriores sobre descarregamento cognitivo, a tendência das pessoas de armazenar informações em ferramentas externas, como smartphones ou sistemas de GPS. Um artigo de 2011 descreveu como as pessoas têm menos probabilidade de se lembrarem de fatos quando sabem que podem recuperá-los posteriormente, por meio de mecanismos de busca. Em outras palavras, quando confiamos em uma ferramenta para lembrar por nós, paramos de tentar. E o estudo do MIT sugere que uma dinâmica semelhante pode se aplicar à escrita e ao raciocínio.
"Logicamente, poderíamos esperar que houvesse diferenças quando você usa ferramentas e quando não usa", disse Kosmyna. “E foi isso que observamos. É diferente".
Para testar a retenção, os pesquisadores pediram aos alunos que revisitassem um tópico de redação atribuído anteriormente em uma parte anterior do estudo e tentassem recriar o ensaio que haviam escrito. Alguns haviam escrito originalmente o artigo usando o ChatGPT, enquanto outros não. Mas desta vez, todos tiveram que trabalhar de memória.
O grupo que havia começado com a IA teve mais dificuldades. "Não enquadramos isso como um teste de memória", disse Kosmyna. "Mas vimos diferenças reais em quão bem eles se lembravam de seus argumentos anteriores e quanto do material original eles poderiam recapturar."
Não foi apenas o fato de o grupo de IA ter um desempenho pior. Eles também pareciam menos empenhados em sua própria escrita.
"Começamos a nos perguntar sobre a propriedade", disse ela. "Se você usou uma ferramenta para gerar o conteúdo, realmente sente que ela é sua? Você se lembra da mesma forma?”
A questão do que significa aprender quando uma ferramenta faz o trabalho pesado tornou-se uma preocupação crescente nos círculos de educação. Enquanto muitos professores têm adotado a IA para brainstorming ou suporte de linguagem, outros se preocupam com o fato de sua facilidade de uso poder encurtar o deep learning.
As descobertas de Kosmyna não chegam a declarar danos, embora sugiram que o tempo pode ser crítico. Quando os alunos começaram o estudo escrevendo por conta própria e depois usaram o ChatGPT, seus cérebros permaneceram mais ativos, mesmo durante as sessões assistidas por IA. "É possível que a construção dessa base tenha ajudado a preservar o engajamento", disse ela. "Não temos certeza, mas aponta para a ideia de que quando introduzimos essas ferramentas realmente importa."
Embora o estudo tenha se concentrado em estudantes universitários, suas implicações são muito mais amplas. Em um mundo onde a IA está se integrando rapidamente a ferramentas de produtividade, mecanismos de busca, e-mail e plataformas de codificação, avaliar os riscos da dependência excessiva já não é hipotético.
A Kosmyna já está expandindo a pesquisa para outros domínios, incluindo engenharia de software. Embora ela tenha se recusado a compartilhar os resultados preliminares antes da revisão por pares, ela confirmou que padrões semelhantes estão surgindo. "O próximo estudo já está concluído", disse ela. “E estamos vendo algumas das mesmas tendências.”
Outros estudos sugerem que pode haver consequências cognitivas da automação. Pesquisas da University College London mostraram que o uso excessivo de GPS pode diminuir o hipocampo, a parte do cérebro responsável pela memória espacial e aprendizado.
A preocupação de Kosmyna não é que a IA deixe as pessoas mais burras. É que ainda não entendemos como usá-la bem. "A IA é uma ferramenta poderosa e veio para ficar", disse ela. "Mas estamos integrando muito rápido, sem os dados para orientar como e quando deve ser introduzido."
Ela acredita que as crianças podem ser particularmente vulneráveis, não por causa do conteúdo do ChatGPT, mas porque seus cérebros ainda estão em desenvolvimento. "Há uma diferença entre dar um tutor de IA para um jovem de 19 anos e dar um para um jovem de 9 anos", disse ela. "Mas, no momento, não estamos fazendo a distinção entre esses cenários."
Enquanto as escolas experimentam tutores de IA e sistemas de aprendizado adaptável, Kosmyna pede cautela. "Precisamos incluir os professores nessa discussão", disse ela. "Mas também precisamos ajudá-los com dados reais, não apenas suposições."
Esse suporte pode precisar incluir protocolos que orientem quando os educadores devem incentivar os alunos a lutar por conta própria e quando devem permitir que eles usem a assistência de IA. Sem essa estrutura, o risco é uma geração de aprendizes que sabem como prompt um modelo, mas não como pensar por si mesmos em um problema difícil.
Ainda assim, Kosmyna enfatiza que este estudo é apenas um começo. A amostra era pequena. A tarefa de escrita de ensaios era estreita. As próximas etapas para sua equipe de pesquisa, segundo ela, envolverão estudos maiores e longitudinais em populações mais amplas e uma gama mais ampla de tipos de trabalho.
"Não queremos entrar em pânico", disse ela. "Queremos fazer perguntas melhores."
Ela fez uma pausa, e então acrescentou um último pensamento.
"Se a IA vai fazer parte da forma como pensamos, precisamos entender o que ela está mudando antes que ela nos mude."
