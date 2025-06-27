Quando a IA pensa por nós, o cérebro fica mais silencioso

A equipe de Kosmyna recrutou 54 estudantes universitários da área de Boston e os equipou com proteção de eletroencefalografia (EEG), que mede a atividade elétrica no cérebro. O objetivo era medir as flutuações em tempo real enquanto os participantes escreviam ensaios curtos usando uma das três ferramentas: ChatGPT, um mecanismo de busca simplificado do Google ou nenhuma ferramenta. Cada aluno participou de várias sessões de redação, retornando ao laboratório em dias diferentes.

Os pesquisadores não estavam testando conhecimentos nem avaliando ensaios quanto à qualidade. Em vez disso, eles estavam medindo o que os neurocientistas chamam de "conectividade neural", que se refere ao grau em que diferentes partes do cérebro se comunicam entre si durante uma tarefa.

"Não estávamos analisando a inteligência", disse Kosmyna. “Não se trata de ser inteligente ou não inteligente. Nós só queríamos ver o que acontece no cérebro quando você usa um LLM para concluir uma tarefa cognitiva."

O que eles descobriram foi impressionante. Quando os alunos usaram o ChatGPT, seus cérebros mostraram menor conectividade em regiões-chave associadas ao pensamento ativo e à memória. Quando os alunos trabalharam sem nenhuma ferramenta, confiando apenas em seus conhecimentos, seus cérebros exibiram mais comunicação entre regiões.

O experimento incluiu uma reviravolta. Na sessão final, alguns participantes foram transferidos para novos grupos. Um aluno que havia usado o ChatGPT em sessões anteriores seria solicitado a escrever sem ele, e vice-versa.

Foi quando as coisas ficaram ainda mais interessantes. "Descobrimos que a ordem em que os alunos usaram as ferramentas realmente importava", disse Kosmyna. "Se eles começassem usando o ChatGPT e depois fossem solicitados a escrever por conta própria, seu envolvimento neural era menor do que se tivessem começado sem ferramentas e só mais tarde usassem a IA."

Essa diferença, embora baseada em uma pequena amostra, sugere algo mais profundo: depender da IA muito cedo na vida pode interromper processos cognitivos que, de outra forma, desenvolveriam-se com o tempo. O fenômeno reflete pesquisas anteriores sobre descarregamento cognitivo, a tendência das pessoas de armazenar informações em ferramentas externas, como smartphones ou sistemas de GPS. Um artigo de 2011 descreveu como as pessoas têm menos probabilidade de se lembrarem de fatos quando sabem que podem recuperá-los posteriormente, por meio de mecanismos de busca. Em outras palavras, quando confiamos em uma ferramenta para lembrar por nós, paramos de tentar. E o estudo do MIT sugere que uma dinâmica semelhante pode se aplicar à escrita e ao raciocínio.

"Logicamente, poderíamos esperar que houvesse diferenças quando você usa ferramentas e quando não usa", disse Kosmyna. “E foi isso que observamos. É diferente".