O ChatGPT pode lembrar agora quem você é, e essa simples atualização pode mudar como nos relacionamos com a inteligência artificial.
O lançamento de funcionalidades pela OpenAI marca a primeira vez que um assistente de IA amplamente utilizado pode recuperar persistentemente informações entre interações. Embora a funcionalidade seja opcional, ela reflete uma mudança mais ampla: os sistemas de IA estão sendo projetados para reter o que aprendem sobre os usuários ao longo do tempo. O objetivo é tornar as interações mais suaves, relevantes e eficientes. Mas construir memória na IA também levanta questões mais profundas, sobre privacidade, transparência e o nível de controle que os usuários têm.
"A memória é um passo crítico para tornar a IA mais adaptável, útil e humana", Payel Das, Pesquisador Principal da IBM Research, disse à IBM Think em uma entrevista. "A memória de IA pode proporcionar melhor precisão e adaptabilidade, especialmente quando combinada com mecanismos como módulos de memória persistente e episódica."
Ao contrário da memória humana, que geralmente é subjetiva e seletiva, a memória da IA é uma arquitetura técnica, um armazenar de informações dentro de redes neurais ou bancos de dados externos. A memória persistente retém fatos de longo prazo, como o cargo de um usuário, enquanto a memória episódica armazena interações recentes ou informações contextuais.
A implementação de memória da OpenAI dá aos usuários uma certa capacidade de ação, permitindo que eles avaliem e excluam o que está armazenado. Outras empresas, incluindo a Anthropic e a Google DeepMind, estão buscando recursos semelhantes. Apesar das diferenças na execução, a direção é compartilhada: a memória está se tornando uma funcionalidade fundamental da IA de última geração.
Os defensores argumentam que essa funcionalidade é crítica para levar a IA além de respostas estáticas e únicas. Um assistente habilitado por memória pode continuar conversas ao longo do tempo, acompanhar tarefas não resolvidas e personalizar respostas às preferências individuais. Em casos de uso do mundo real, como suporte ao cliente, tutoria ou saúde, essa continuidade pode gerar ganhos significativos em eficácia.
A IBM está explorando essas possibilidades a partir de uma lente empresarial. “Estamos explorando a memória de longo prazo de formas que se alinhem às normas de segurança empresarial”, disse Das. “Nossa atividade em memória persistente e episódica concentra-se em fornecer aos usuários clareza e supervisão sobre o que é retido e como é utilizado.”
Ainda assim, nem todos estão convencidos de que esse caminho está livre de riscos. Vasant Dhar, professor da Stern School of Business da NYU e especialista em gestão de dados, vê a tendência como parte de um padrão mais amplo.
"É o velho oeste: as empresas estão coletando dados sem regras e os usuários têm pouco controle real", diz Dhar à IBM Think em uma entrevista. As funcionalidades de memória, ele alertou, aprofundam os riscos existentes ligados à vigilância e ao consentimento. "Se você puder prever melhor, o modelo se tornará mais valioso. Então, em poucas palavras, é isso que está acontecendo.”
Dhar faz uma conexão com ondas passadas de personalização em plataformas como Facebook e Google, que dependiam do rastreamento de comportamento para refinar conteúdo e publicidade. Mas com a IA, a entrada do usuário tem mais nuances. As conversas podem revelar mais do que cliques e podem persistir por mais tempo.
"Claro que as pessoas devem se preocupar", disse Dhar. “Mas o que eles vão fazer? Desativar? E, mesmo assim, como você sabe que está realmente desligado?”
As implicações vão além do controle do usuário. Dhar adverte que a memória também pode moldar os próprios modelos. Em algumas arquiteturas, as interações do usuário não são apenas lembradas, elas são usadas para retreinar ou adaptar o modelo subjacente.
"De certa forma, o próprio LLM atua como um sistema de memória; seus pesos codificam o conhecimento acumulado, incluindo padrões potenciais de interações do usuário", disse Dhar. “Sua memória de longo prazo não se resume apenas a fatos; pode incluir informações sobre você e o que você disse a ela.”
Isso levanta questões delicadas: o que se qualifica como dados de treinamento? A memória pessoal pode permanecer isolada ou pode influenciar o comportamento mais amplo do modelo?
Das enfatizou que a IBM trata essa distinção com cuidado. "As empresas precisam de confiança de que informações proprietárias ou pessoais não vazarão inadvertidamente para sistemas públicos", diz ela. "Nosso projeto de memória reflete essa prioridade."
Alguns pesquisadores estão explorando interfaces onde a memória é organizada em fragmentos legíveis e editáveis, como notas digitais, diz Das. Outros estão desenvolvendo sistemas mais implícitos, em que a memória é guiada por importância ou frequência de referência.
"Há compromissos entre transparência e carga cognitiva", diz Das. "Muita visibilidade da memória pode sobrecarregar os usuários. Mas muito pouco prejudica a confiança.”
A memória também pode influenciar a forma como a IA raciocina. Com memória persistente, os sistemas podem operar em fluxos de trabalho de longo prazo ou se adaptar de forma mais fluida às necessidades em evolução dos usuários. Isso poderia abrir portas em campos como educação, terapia ou cuidados crônicos.
Mas especialistas advertem contra assumir que a memória melhora inerentemente a precisão ou a imparcialidade. Se um sistema se lembrar incorretamente, ou se as interações com viés forem retidas, esses problemas podem se agravar.
Os reguladores estão começando a responder. A Lei de IA da UE inclui disposições sobre transparência e direitos do usuário relacionados ao armazenamento de dados e memória. Nos EUA, a FTC expressou preocupação com a forma como as empresas lidam com dados pessoais em contextos de IA.
Observadores dizem que muitos usuários podem não perceber o que está acontecendo. “Estamos entrando em uma fase em que as pessoas assumem que a IA está trabalhando para elas, quando na verdade, está coletando delas”, diz Dhar.
Apesar dessas preocupações, muitos profissionais na área veem uma oportunidade. “Esta é uma direção empolgante”, afirma Das. "A chave é tornar a memória responsável, explicável e alinhada com os valores humanos. Esse é o desafio que temos pela frente.”
Conheça o IBM® Granite, nossa família de modelos abertos de IA de alto desempenho, confiáveis e personalizados para a empresa e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore as opções de linguagem, código, séries temporais e proteções.
Saiba como selecionar o modelo de base de IA mais adequado para seu caso de uso.
Mergulhe nos artigos, blogs e tutoriais do IBM Developer para aprofundar seu conhecimento sobre LLMs.
Saiba como incentivar sempre as equipes a melhorar o desempenho do modelo e superar a concorrência utilizando as técnicas e infraestrutura mais recentes de IA.
Explore o valor de modelos de base de nível empresarial que proporcionam confiança, desempenho e benefícios econômicos para todos os setores.
Saiba como incorporar IA generativa, aprendizado de máquina e modelos de base em suas operações de negócios para melhorar o desempenho.
Explore a biblioteca de modelos de base da IBM no portfólio do watsonx para escalar a IA generativa com confiança na sua empresa.
Use a IA a serviço da sua empresa com a experiência e o portfólio de soluções líder do setor da IBM à sua disposição.
Reinvente os fluxos de trabalho e as operações críticas adicionando IA para maximizar experiências, tomadas de decisão em tempo real e valor comercial.
Explore a biblioteca da IBM de modelos de base no portfólio do IBM® watsonx para escalar a IA generativa para os seus negócios com confiança.