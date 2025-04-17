O ChatGPT pode lembrar agora quem você é, e essa simples atualização pode mudar como nos relacionamos com a inteligência artificial.

O lançamento de funcionalidades pela OpenAI marca a primeira vez que um assistente de IA amplamente utilizado pode recuperar persistentemente informações entre interações. Embora a funcionalidade seja opcional, ela reflete uma mudança mais ampla: os sistemas de IA estão sendo projetados para reter o que aprendem sobre os usuários ao longo do tempo. O objetivo é tornar as interações mais suaves, relevantes e eficientes. Mas construir memória na IA também levanta questões mais profundas, sobre privacidade, transparência e o nível de controle que os usuários têm.

"A memória é um passo crítico para tornar a IA mais adaptável, útil e humana", Payel Das, Pesquisador Principal da IBM Research, disse à IBM Think em uma entrevista. "A memória de IA pode proporcionar melhor precisão e adaptabilidade, especialmente quando combinada com mecanismos como módulos de memória persistente e episódica."

Ao contrário da memória humana, que geralmente é subjetiva e seletiva, a memória da IA é uma arquitetura técnica, um armazenar de informações dentro de redes neurais ou bancos de dados externos. A memória persistente retém fatos de longo prazo, como o cargo de um usuário, enquanto a memória episódica armazena interações recentes ou informações contextuais.

A implementação de memória da OpenAI dá aos usuários uma certa capacidade de ação, permitindo que eles avaliem e excluam o que está armazenado. Outras empresas, incluindo a Anthropic e a Google DeepMind, estão buscando recursos semelhantes. Apesar das diferenças na execução, a direção é compartilhada: a memória está se tornando uma funcionalidade fundamental da IA de última geração.

Os defensores argumentam que essa funcionalidade é crítica para levar a IA além de respostas estáticas e únicas. Um assistente habilitado por memória pode continuar conversas ao longo do tempo, acompanhar tarefas não resolvidas e personalizar respostas às preferências individuais. Em casos de uso do mundo real, como suporte ao cliente, tutoria ou saúde, essa continuidade pode gerar ganhos significativos em eficácia.

A IBM está explorando essas possibilidades a partir de uma lente empresarial. “Estamos explorando a memória de longo prazo de formas que se alinhem às normas de segurança empresarial”, disse Das. “Nossa atividade em memória persistente e episódica concentra-se em fornecer aos usuários clareza e supervisão sobre o que é retido e como é utilizado.”