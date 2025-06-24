Os agentes de IA da sua equipe não têm um local favorito para almoço ou se preocupam com os dias de férias. Não se distrai nas reuniões nem tira licenças médicas. Mas ele lida com as atribuições e, cada vez mais, lida com elas bem o suficiente para forçar uma repensação de como é o trabalho.
Em todos os setores, esses sistemas estão ocupando funções que antes pertenceram à equipe júnior. Eles estão resumindo pesquisas, elaborando relatórios e analisando dados financeiros. Não são mais apenas ferramentas passivas, elas se tornaram colaboradores integrados que exigem supervisão, avaliação e estratégia.
Com os agentes de IA se espalhando pelas empresas, os gestores enfrentam um novo desafio: como liderar uma equipe que inclui trabalhadores não humanos. Esses sistemas podem ser incansáveis e eficientes, mas não pedem feedback, não explicam seu raciocínio e não levantam a mão quando as coisas dão errado. A questão não é mais se a IA pode contribuir para o trabalho real, mas como as empresas gerenciarão a responsabilidade, a confiabilidade e o desempenho quando isso acontecer.
"Os gerentes precisarão de um plano para gerenciar o desempenho e tomar decisões com base nas ações da IA e dos humanos", Mindy Shoss, professora de psicologia da Universidade da Flórida Central, disse ao IBM Think em uma entrevista.
Na IBM, a transformação já está em andamento. Com ferramentas como watsonx Orchestrate e pesquisas internas sobre colaboração entre vários agentes, os agentes de IA estão se tornando incorporados nos negócios principais. Em recursos humanos, eles comparam currículos com descrições de cargos e geram listas de seleção para gerentes de contratação. Durante a aquisição, eles analisam os contratos para classificar os fornecedores e sinalizar os riscos de conformidade. Enquanto as pessoas ainda tomam as decisões finais, o trabalho manual está cada vez mais acontecendo em segundo plano.
A IBM Research tem conduzido equipes de agentes para enfrentar projetos complexos, como análise de documentos em grande escala. Em um experimento, milhares de documentos de políticas regulatórias foram analisados para extrair cláusulas e comparar jurisdições. O sistema forneceu uma matriz de resultados para os analistas fazerem avaliações, uma tarefa que antes levava semanas, agora comprimida em horas com supervisão humana.
"Os agentes de IA nos ajudarão a construir mais rapidamente, trabalhar com equipes menores e dar vida a mais ideias", disse Kunal Sawarkar, um engenheiro distinto da IBM, ao IBM Think em uma entrevista. "Eles tiram o trabalho pesado de nossos ombros para que possamos nos concentrar no que é valioso. É uma mudança poderosa onde todos podem se tornar criadores, não somente executores.”
Mesmo com esses ganhos, permanecem questões delicadas sobre confiança, supervisão e responsabilidade. Erros acontecem. Quando um agente lê mal um prompt ou ignora uma variável, alguém tem que ser responsável.
Stephen Casper, pesquisador do MIT especializado na confiabilidade da IA, vê o momento atual como uma fase de transição, não como um futuro estabelecido. "Se os sistemas de IA forem confiáveis o suficiente para permitir isso, isso poderá ser uma grande oportunidade, mas também um grande passivo", disse ele ao IBM Think em uma entrevista. “Tornar algo assim realidade seria um longo processo de adoção gradual, tentativa e erro.”
Em vez de vislumbrar um futuro para os pares com IA, Casper vê uma integração mais lenta e limitada. Os sistemas podem se tornar mais capazes, mas continuarão operando sob instruções humanas. "Algumas das aplicações mais impactantes da IA autônoma, como dirigir ou codificação, acontecem em uma configuração onde um humano está no controle, mas pode delegar tarefas ao sistema de IA", disse ele.
A delegação pode se expandir, mas a discrição permanecerá humana. "Mesmo que seja possível para os sistemas de IA fazer 90% do trabalho que os humanos fazem em alguns trabalhos", acrescentou ele, "esses últimos 10% serão de longe os mais difíceis de automatizar".
Os agentes de IA já estão trabalhando arduamente. Nos bastidores de empresas de logística, os agentes de roteamento de IA analisam dados de clima, tráfego e frota em tempo real. Quando uma tempestade se forma ou uma rodovia fecha, o agente sugere redirecionamentos e reatribuições antes que o despachante humano tenha servido uma segunda xícara de café. A chamada final ainda pertence a uma pessoa, mas o primeiro alerta geralmente vem do código.
As estruturas organizacionais podem seguir o exemplo. "Os humanos seriam avaliados de maneira semelhante à forma como os líderes em níveis mais altos da hierarquia da organização supervisionam os líderes em níveis mais baixos", disse Shoss. Os agentes de IA, embora não sejam funcionários, ainda geram um trabalho que deve ser gerenciado. “Responsabilidade não significa a mesma coisa com IA e com humanos”, acrescentou.
Casper concordou que, mesmo em um ambiente de trabalho com muitos agentes, a supervisão não desaparecerá. “Estamos muito mais distantes dos colegas de IA do que muitas demonstrações e propaganda poderiam sugerir”, disse ele.
Gerenciar pessoas já era difícil o suficiente. Agora, com os agentes na mistura, os líderes empresariais estão reinventando todo o playbook.
"Os líderes devem adotar uma mentalidade de via dupla: ser cautelosos na implementação de mudanças operacionais importantes para evitar disrupções, mas agressivos na experimentação para explorar rapidamente o potencial dos agentes de IA", disse Tianyi Peng, professor de Negócios da Universidade de Columbia, em uma entrevista com o IBM Think. "O objetivo não é uma substituição em massa", acrescentou. "É uma integração progressiva."
A implementação medida ajuda a evitar o que Peng chama de armadilha da reação. “A confiança e o desempenho a longo prazo dependem da integração medida e do engajamento dos funcionários”, disse ele.
À medida que os agentes se proliferam, as práticas de gerenciamento estão evoluindo. "Seja um aprendiz rápido, não um especialista", disse Peng. O conhecimento técnico não é necessário, mas a fluência em prompts, interpretação e refinamento é.
“Gerenciar uma equipe híbrida significa orquestrar fluxos de trabalho onde humanos e agentes colaboram”, ele disse. Isso significa conhecer os recursos, rotear tarefas de forma estratégica e saber quando substituir ou retreinar.
As métricas também estão mudando. "O desempenho inclui o custo-benefício", observou Peng. Isso significa combinar a complexidade do modelo com a tarefa, usando sistemas leves para resumos e reservando modelos mais poderosos para decisões de alto valor.
“As equipes devem monitorar o ROI do agente, adequar o tamanho do modelo à tarefa e otimizar os fluxos de trabalho não apenas quanto à precisão, mas também para a escalabilidade e o valor”, afirma. “Mesmo que a IA tome decisões, os humanos projetam o sistema e aprovam suas produções”.
Olhando para o futuro, disse Peng, as empresas que esperam um playbook claro precisarão aceitar um caminho mais fluido para a frente. “Todos estão esperando por um playbook”, disse ele. “Mas, na verdade, estamos escrevendo enquanto avançamos.”
