Os agentes de IA da sua equipe não têm um local favorito para almoço ou se preocupam com os dias de férias. Não se distrai nas reuniões nem tira licenças médicas. Mas ele lida com as atribuições e, cada vez mais, lida com elas bem o suficiente para forçar uma repensação de como é o trabalho.

Em todos os setores, esses sistemas estão ocupando funções que antes pertenceram à equipe júnior. Eles estão resumindo pesquisas, elaborando relatórios e analisando dados financeiros. Não são mais apenas ferramentas passivas, elas se tornaram colaboradores integrados que exigem supervisão, avaliação e estratégia.

Com os agentes de IA se espalhando pelas empresas, os gestores enfrentam um novo desafio: como liderar uma equipe que inclui trabalhadores não humanos. Esses sistemas podem ser incansáveis e eficientes, mas não pedem feedback, não explicam seu raciocínio e não levantam a mão quando as coisas dão errado. A questão não é mais se a IA pode contribuir para o trabalho real, mas como as empresas gerenciarão a responsabilidade, a confiabilidade e o desempenho quando isso acontecer.

"Os gerentes precisarão de um plano para gerenciar o desempenho e tomar decisões com base nas ações da IA e dos humanos", Mindy Shoss, professora de psicologia da Universidade da Flórida Central, disse ao IBM Think em uma entrevista.

Na IBM, a transformação já está em andamento. Com ferramentas como watsonx Orchestrate e pesquisas internas sobre colaboração entre vários agentes, os agentes de IA estão se tornando incorporados nos negócios principais. Em recursos humanos, eles comparam currículos com descrições de cargos e geram listas de seleção para gerentes de contratação. Durante a aquisição, eles analisam os contratos para classificar os fornecedores e sinalizar os riscos de conformidade. Enquanto as pessoas ainda tomam as decisões finais, o trabalho manual está cada vez mais acontecendo em segundo plano.

A IBM Research tem conduzido equipes de agentes para enfrentar projetos complexos, como análise de documentos em grande escala. Em um experimento, milhares de documentos de políticas regulatórias foram analisados para extrair cláusulas e comparar jurisdições. O sistema forneceu uma matriz de resultados para os analistas fazerem avaliações, uma tarefa que antes levava semanas, agora comprimida em horas com supervisão humana.

"Os agentes de IA nos ajudarão a construir mais rapidamente, trabalhar com equipes menores e dar vida a mais ideias", disse Kunal Sawarkar, um engenheiro distinto da IBM, ao IBM Think em uma entrevista. "Eles tiram o trabalho pesado de nossos ombros para que possamos nos concentrar no que é valioso. É uma mudança poderosa onde todos podem se tornar criadores, não somente executores.”